ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀း

လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းမွာ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၇ဖဲြ႔အပါအ၀င္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္မေရးထိုးေသးတဲ့ အဖဲြ႔ ၉ဖဲြ႔ကို ဖိတ္ၾကားသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၇ဖဲြ႔အနက္မွာ ၄ဖဲြ႔ကေတာ့ တက္ေရာက္ဖို႔ ေသခ်ာေနၿပီး အားလံုးပါ၀င္တက္ေရာက္ေရးကိုေတာ့ မၾကာခင္ အတည္ျပဳႏိုင္မယ္လို႔ တာ၀န္ရိွသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ ၂၁ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းမွာ NCA လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့အဖဲြ႔ေတြ ပါ၀င္တက္ေရာက္မယ့္ အေျခအေနကို ဗြီအုိေအျမန္မာပိုင္းရဲ့သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ဒီလ ၁၁ရက္ကေန ၁၆ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းကို တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို ပါ၀င္ လက္မွတ္မေရးထိုးေသးတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြ အားလံုးနီးပါးကုိ ဖိတ္ၾကားသြားဖို႔ ရိွေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ဖိတ္ၾကားမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး UPDJC ေခၚ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီရဲ့ အတြင္းေရးမႈးအဖဲြ႔၀င္- ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဦးေဇာ္ေဌးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ NCA လက္မွတ္ မထုိးတဲ့အဖြဲ႔ ၈ဖဲြ႔ အားလံုးေပါင္း ၈ဖဲြ႔ရိွတယ္။ KNPP ကို က်ေနာ္တုိ႔ ဖိတ္လုိက္တယ္။ 4 plus 4 ဖြင့္ပဲြနဲ႔ ညစာစားပဲြကို 4 plus 4 ဖိတ္တယ္။ ညီလာခံကိုေတာ့ ၁၀ေယာက္ဖိတ္တယ္။ ေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းက ရိွေနတဲ့အဖဲြ႔ ၇ဖဲြ႔ကို တစ္ဖဲြ႔ခ်င္းစီဖိတ္တယ္။ 4 plus 4 နဲ႔ ညီလာခံအတြက္ ၁၀ဦး အဲဒါဖိတ္ထားတယ္။ ဖိတ္ထား ေတာ့ KNPP ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အေၾကာင္းျပန္တယ္။ သူတုိ႔ တက္မယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း မေန႔ကပဲ ျပန္တယ္။ ေျမာက္ပိုင္း ၇ဖြဲ႔ကေတာ့ သူတုိ႔ဆီလည္း ဆက္သြယ္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ contact point ေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ပို႔သလုိ၊ တရုတ္သံရံုးကလည္း တဆင့္ပို႔ထားတယ္။ အားလံုးေရာက္သြားၿပီလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ”

ေျမာက္ပုိင္း၇ဖဲြ႔ျဖစ္တဲ့ UWSA ၀၊ NDAA မိုင္းလား၊ KIOကခ်င္၊ SSPP/SSA ရွမ္းေျမာက္၊ PSLF/TNLA တအာင္း-ပေလာင္၊ MNDAA ကိုးကန္႔နဲ႔AA ေခၚ ရခိုင္တပ္ဖဲြ႔ေတြ တက္ေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ NSCN-K နာဂအဖဲြ႔ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားဖို႔ ရိွေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ ေျမာက္ပိုင္း ၇ဖြဲ႔တက္ပါမယ္။ တက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ ၾကိဳလာမယ္ေပါ့ေနာ္။ ၾကိဳလာတဲ့အခါမွာလည္း ေတြ႔ဖို႔ ဆံုဖို႔ အဲဒါေတြလည္း က်ေနာ္တုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အဲေတာ့ NSCN- K ရိွတယ္။ NSCN-K က်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ သူတုိ႔ရဲ့ သေဘာထားဆႏၵအရ ညီလာခံကို ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္လုိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့လာသူေတြ ပံုစံအတုိင္းေပါ့ က်ေနာ္တုိ႔အားလံုး သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးမယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ”

NCA လက္မွတ္ မထုိးတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ဖိတ္ၾကားေရးကို UPDJC ေခၚ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၿပီး ဖိတ္ၾကားတာျဖစ္ပါတယ္။

NDAA ေခၚ မုိင္းလားအဖဲြ႔ရဲ့ အေထြေထြအတြငး္ေရးမႈး ဦးၾကည္ျမင့္က ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႔ေတြ တက္ေရာက္မယ့္ အေျခအေနကို အခုလို ေျပာၾကားပါတယ္။

“ က်ေနာ္တုိ႔ လူေရြးေနတယ္။ တက္ေတာ့တက္မယ္။ ပန္ဆန္းမွာ အစည္းအေ၀း အထူးေဒသ၂နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေပါင္းၿပီးမွ ဒီမွာ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အားလံုးဘယ္လုိတက္မလဲ၊ ဘယ္လုိ သြားမလဲဆိုတာ အဲဒါနဲ႔ လာမွာ။ တက္ေတာ့ တက္မယ္။ အခုေလာေလာဆည္ ၀နဲ႔ မုိင္းလားနဲ႔ KIO နဲ႔ SSPP က တက္ဖို႔ေတာ့ တိတိက်က်ရၿပီ အဲဒီ ၃ဖဲြ႔က တက္မတက္၊ တက္ရင္ဘယ္လုိလဲဆိုတာ အဲဒါနဲ႔ မေပၚလာေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ မနက္ဖန္ေလာက္ သူတို႔ သေဘာထားေပၚလာမွာပါ။ ”

ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားနဲ႔ ညစာစားပဲြအတြက္ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္၊ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ စုစုေပါင္း၂ေစာင္ရရိွေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

NSCN-K ေခၚ နာဂအဖဲြ႔ပါ၀င္တက္ေရာက္မယ့္သေဘာထားကိုေတာ့ အဖဲြ႔ရဲ့ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္၀မ္းစိန္က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“ မႏွစ္တည္းက တက္ဖုိ႔ရာအတြက္ေတာ့ ညိွထားတာေတာ့ ရိွတယ္။ အခုလည္း တက္ေရာက္ဖုိ႔ေတာ့ အစီအစဥ္ေတာ့ ဆဲြေနတယ္ခင္ဗ်။ အစိုးရဘက္က ဖုန္းနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားထားတာ ရွိတယ္ခင္ဗ်။”

ညီလာခံမွာ တင္ျပလုိတဲ့ သူတုိ႔ သေဘာထားေတြကိုေတာ့ ဗဟိုဌာခ်ဳပ္မွာ ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းဖုိ႔ ရိွေနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွာ အေျခစိုက္တဲ့ ANCေခၚ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီကိုေတာ့ ဖိတ္ၾကားဖုိ႔ မရိွေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလက မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP နဲ႔ လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU တို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္မွာ ANC နဲ႔ အၿပီးအျပတ္ ေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေတြ ရရိွမွာ မဟုတ္ေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြကိုေတာ့ အစိုးရအဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ညီလာခံတာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ သီးျခားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ့္ အေျခအေန ရိွေနပါတယ္။