ေျခဥျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္စာရင္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

အျငင္းပြားေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္စာရင္းကို ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခဲြ အတည္ျပဳလုိက္ပါျပီ။ ဒီလုိ ဖဲြ႔စည္းလုိက္တဲ့အေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ျဖိဳးေရးပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သေဘာတူညီတာမရိွေပမဲ့ ေကာ္မတီမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးကိစၥ ပါတီတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီြအုိေအ ျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြ ၂ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ေနာက္မွာ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့အေျခအေနကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က အခုလို ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။

“ အဆိုေထာက္ခံမဲ ၃၈၉မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၉၂မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃မဲျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပံ ုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း အမိန္႔ ေၾကညာစာမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္းနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းမိန္႔ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖဲြ႔ အခ်ိဳ႔ေနရာမွာ က်န္ရိွေနတဲ့ အမည္စာရင္းမ်ားအတြက္ အမည္စာရင္းရရိွခ်ိန္မွာ ထပ္မံထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။ ”

ဖဲြ႔စည္းလိုက္တဲ့ ၄၅ဦးပါ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့တာေတြရိွသလို ျပန္လည္သံုးသပ္ ညိွႏိႈင္းဖုိ႔ ေဆြးေႏြးထား တာျဖစ္ပါတယ္။

မဲခြဲမဆံုးျဖတ္ခင္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ လႊတ္ေတ္ာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႔ကိုနာယကက ေဆြးေႏြးခြင့္ မေပးခဲ့ပါဘူး။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဓိက သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ကို ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက လႊတ္ေတာ္ေခတၱရပ္နားခ်ိန္မွာ သတင္းမီဒီယာေတြကို အခုလို ရွင္းလင္းပါတယ္။

“ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မရိွဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက အန္ကယ္တုိ႔ကို ၂ၾကိမ္အစည္းအေ၀းေခၚထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြ အေပၚမွာ နာယကဟာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ဒါေတြ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ၈ ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းလည္း ဒီတုိင္းၿပီးဆံုးသြားတယ္။ ၁၅ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းလည္း ဒီတုိင္းၿပီးဆံုးသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ သူ႔ရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္အရဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ သြားတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ အားလံုးစဥ္းစားေစခ်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။”

တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းေရးအတြက္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြ ၂ၾကိမ္ က်င္းပခဲ့ရာမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ အျခားပါတီေတြရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို လစ္လွ်ဴရႈၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲခဲြတဲ့အေပၚမွာေတာ့ အားလံုးရဲ႕ သေဘာဆႏၵမပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို မလိမ့္တပတ္လုပ္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္က ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“ က်ေန္ာတို႔ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ၾကိဳးစားရမွာေပါ့ေလ။ ဒါလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တုိ႔ အစုအဖဲြ႔မွာ ျပန္စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိ ပါ၀င္မလဲဆုိတာ ဆက္လက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း ျပည္သူအမ်ားလုိခ်င္တဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးမွာ တပ္မေတာ္က မပါဘူးဆုိရင္လည္း မသင့္ေတာ္ဘူးေပါ့ေလ။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ျပင္ဖုိ႔အတြက္ စိတ္ကူးရိွၿပီးသား။ စီမံၿပီးသား ဒါေပမဲ့ ျပင္မယ့္ ပံုစံနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒနဲ႔ မညီဘဲနဲ႔ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္တာတို႔ မလိမ့္တပတ္နဲ႔ လုပ္ေနတာတို႔ ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတာဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း မေကာင္းဘူးဗ်။ ”

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကလည္း ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို မကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ရာမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ေရးကို သာလုိလားၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္ေရးကိုေတာ့ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းေအးက ေျပာပါတယ္။

မဲမခဲြမီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကက ပူးေပါငး္ေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးရွင္းလင္းရာမွာ ဒီေကာ္မတီက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံဖို႔၊ ဒီအစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ အရ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ထားပါတယ္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၃က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေကာ္မတီလုပ္ငန္းေတြကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိပါတယ္။

“ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဟာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းၾကီးကို ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း ေတြ မလုိဘဲနဲ႔ တန္းတင္လုိက္ေတာ့ မွာလားဆို မဟုတ္ပါဘူး။ two steps ပါ။ ပထမအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္တုန္း က ေတာ့ ေလ့လာေရးဆုိၿပီးေတာ့ one step သြားခဲ့တယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိၿပီး two steps ။ ဒီ two steps လံုးကို ဒီပူးေပါင္းေကာ္မတီ တစ္ရပ္တည္းကေနပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ေပါ့။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အဓိကကေတာ့ timing ပဲ။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အခ်ိန္မဆဲြဘဲ တစ္ကယ့္ ျပည္သူေတြ လိုလားေနတဲ့ ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီပူးေပါင္းေကာ္မတီ အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ”

ဒီကေန႔ ဖဲြ႔စည္းလုိက္တဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ၁၈ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ဦး၊ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး၊ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီနဲ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ၂ဦးစီ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးကေန ၅ ဦးစီအထိရိွတဲ့ ပါတီေတြက ၁၀ဦးနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဦးတို႔နဲ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုရိွရာမွာ ၁၃ ခုကပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း ေပးပို႔ထားၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ေပးပို႔တာမရိွေသးပါတယ္။ ေပးပို႔လာခ်ိန္မွာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီပါ အမည္စာရင္းေတြကို ထပ္မံထုတ္ျပန္ဖုိ႔ ရိွေနပါတယ္။