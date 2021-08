ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုဗစ္အတည္ျပဳေသဆုံးစာရင္း ၆၀% ဇူလိုင္အတြင္းျဖစ္ခဲ့

Zawgyi/Unicode

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈေတြနဲ႔ ေနရာအႏွံ႔မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကလည္း ႀကဳံလာေနရတာေၾကာင့္ လူသားေဘးဒုကၡ အက်ပ္အတည္း တရိပ္ရိပ္ ပိုဆိုးလာေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔က ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

ကိုဗစ္အတည္ျပဳ ေသဆုံးသူေတြရဲ႕ ၆၀ % ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့တလတည္းမွာတင္ ေသဆုံးခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳလူနာ အေရအတြက္ဟာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္လအတြင္း ၂ ဆ တိုးလာခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ဒီကေန႔ုထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကစလို႔က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရတာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတာေတြ ရွိေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ကေန မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္စတဲ့ၿမိဳ႕ေတြအထိ ေနရာေဒသေတြမွာ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြ ပိတ္ထားရတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ဆရာဝန္ ၄၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ သူနာျပဳ ၁၈၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ ခံထားရတဲ့အေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လူ႔အသက္ေတြ ဆုံးရႈံးေနရၿပီး အတိဒုကၡခံစားေနၾကရတာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ စာနာမႈ အကူအညီေတြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း Save The Children ၊ World Vision ၊ People In Need နဲ႔ Action Aid အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔က ပူးတြဲ သတိေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈေပါင္း ၃ သန္း ၁ သိန္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့တာမွာ ကူးစက္သူ ၃ သိန္းေက်ာ္နဲ႔ ေသဆုံးသူ ၁ ေသာင္းနီးပါး အတည္ျပဳထားပါတယ္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ေလ့လာသူေတြကေတာ့ အမွန္တကယ္ ေသဆုံးသူနဲ႔ ကူးစက္သူစာရင္းက က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္ထက္ အမ်ားႀကီး ပိုမ်ားႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း သုံးသပ္ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

=====

Unicode

မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်အတည်ပြုသေဆုံးစာရင်း ၆၀% ဇူလိုင်အတွင်းဖြစ်ခဲ့

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုတွေနဲ့ နေရာအနှံ့မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကလည်း ကြုံလာနေရတာကြောင့် လူသားဘေးဒုက္ခ အကျပ်အတည်း တရိပ်ရိပ် ပိုဆိုးလာနေတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့က ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။

ကိုဗစ်အတည်ပြု သေဆုံးသူတွေရဲ့ ၆၀ % ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့တလတည်းမှာတင် သေဆုံးခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပြီး အတည်ပြုလူနာ အရေအတွက်ဟာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လအတွင်း ၂ ဆ တိုးလာခဲ့တဲ့အကြောင်း နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဒီကနေ့ုထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာလည်း စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကစလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ အကြမ်းဖက်ခံရတာ၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရတာတွေ ရှိနေပြီး ကချင်ပြည်နယ် ကနေ မန္တလေး၊ ရန်ကုန်စတဲ့မြို့တွေအထိ နေရာဒေသတွေမှာ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ ပိတ်ထားရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆရာဝန် ၄၀၀ ကျော်နဲ့ သူနာပြု ၁၈၀ ကျော် ဖမ်းဝရမ်းထုတ် ခံထားရတဲ့အကြောင်းလည်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

လူ့အသက်တွေ ဆုံးရှုံးနေရပြီး အတိဒုက္ခခံစားနေကြရတာကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ စာနာမှု အကူအညီတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်း Save The Children ၊ World Vision ၊ People In Need နဲ့ Action Aid အပါအဝင် နိုင်ငံတကာကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့က ပူးတွဲ သတိပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကနေ့အထိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုပေါင်း ၃ သန်း ၁ သိန်း ၆ သောင်းကျော် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့တာမှာ ကူးစက်သူ ၃ သိန်းကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၁ သောင်းနီးပါး အတည်ပြုထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ လေ့လာသူတွေကတော့ အမှန်တကယ် သေဆုံးသူနဲ့ ကူးစက်သူစာရင်းက ကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်ထက် အများကြီး ပိုများနိုင်တဲ့ အကြောင်း သုံးသပ် ပြောဆိုကြပါတယ်။

#Covid19 #MyanmarCovid #VOABurmese