သတင္္းေထာက္ႏွစ္ဦးကိစၥ တရားစီရင္မႈ အစိုးရဝင္မစြက္

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ေတြကို ေထာင္ဒဏ္ခ်တဲ့အမႈမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က တရားေရး မ႑ိဳင္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က သမၼတ႐ံုးမွာ ဒီကေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေျပာသြားတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ျပထားပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ICC နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြအျပင္ ႐ိုက္တာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ကိစၥအေပၚ သတင္းေထာက္ အမ်ားစုက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ေတြအမႈမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ တရားေရးက႑ကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ့ ျခင္းမရွိေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရ ဦးေဇာ္ေဌးက တုံ႔ျပန္ပါတယ္။ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးတို႔ကို တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္ေပမယ့္ သမၼတရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိမရွိဆိုတဲ့ သတင္းေထာက္တဦးရဲ႕ ေမးခြန္းကိုေတာ့ ဦးေဇာ္ေဌးက အခုလို ေျဖၾကားပါတယ္။

“အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္ေပးမယ္၊ ညာလုပ္ေပးမယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔မရဘူး။ က်ေနာ္ ေျပာတာက ဒါသည္ တရား႐ံုးရဲ႕စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ က်ေနာ္တို႔က Contempt of Court တ႐ား႐ံုးကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳလို႔မရဘူး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ စီရင္ခ်က္အေပၚမွာလည္း က်ေနာ္တို႔က ဘာမွ မွတ္ခ်က္မေပးလိုဘူး။ အဲဒီေတာ့ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္လာတာကေတာ့ depend on the situation ေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္သလို သူ႔ဟာသူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏုိင္တယ္ေပါ့ေနာ္။”

ရခုိင္ပဋိပကၡသတင္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခဲ့တဲ့ ကိုဝလံုးတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ဖိအားေတြ တိုးလာေနတဲ့အတြက္ ဒီသတင္း ေထာက္ေတြ ျပန္လႊတ္ေပးေရးကို အေလးအနက္စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာ သံုးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေထာက္ျပပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားေပးမႈေတြ ျမင့္မားေနတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးမွာ

ဒီ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကိစၥဟာ အေလးအနက္ စဥ္းစားသင့္တဲ့ ကိစၥတခုလို႔ ျမင္တယ္။ သမၼတအေနနဲ႔လည္း စဥ္းစားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ”

ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဟာ ပထမဦးဆံုး ပံုမွန္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျဖစ္ၿပီး ေနာင္မွာလည္း တပတ္တႀကိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ပတ္တႀကိမ္ ပံုမွန္ ျပဳလုပ္သြား မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဥိးေဇာ္ေဌးက ေျပာသြားပါတယ္။