“စစ္မက္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား” အစီရင္ခံစာ ျမန္မာကို နာမည္ပ်က္ စာရင္းထည့္

[[Zawgyi/Unicode]]

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြအတြင္း ကေလးသူငယ္ေတြအေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ အမည္မည္း/ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပါ ထည့္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကေလးသူငယ္ေတြဟာ ပဋိပကၡေတြၾကားထဲ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံၾကရၿပီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျပဳမူဆက္ဆံခံေနရတယ္လို႔ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ဒီအေၾကာင္း ရန္ကုန္ကေပးပို႔တဲ့သတင္းကို ကိုစံေက်ာ္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ "ကေလးမ်ားနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ" ဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ကေလးေတြအေပၚ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းေအာင္ျပဳလုပ္တာ၊ သတ္ျဖတ္တာ၊ အဓမၼျပဳက်င့္တာေတြကို က်ဴးလြန္ တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တနလၤာေန႔တုန္းက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အဲဒီအစီရင္ခံစာထဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အမည္မည္း/နာမည္ပ်က္စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ကေလးငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတဲ့အျပင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးျပဳမူဆက္ဆံတာေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေရွ႕ေနတဦးက VOA ကိုေျပာပါတယ္။

"Children Affected by Armed Conflict ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကေတာ့ က်ဴးလြန္တဲ့ဟာေတြကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာမွာ ကေလးေတြက်ဴးလြန္ ခံရတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးေတြ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ ကိစၥေတြရွိတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ဒီကေလးေတြကို လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးဖို႔ ဆိုတဲ့ဟာ အဲဒီထဲမွာပါတယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔ေခၚတာကေတာ့ The Six Grave Violations ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၆ ရပ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီထဲမွာပါတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာမွာလည္း ကေလးေတြက အဲဒီအေထာက္အပံ့ေတြ မရဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခံရတဲ့ကိစၥေတြ၊ အသတ္ခံရတဲ့ကိစၥေတြ၊ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ခံရတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ကိစၥေတြ။ အဲဒီဟာေတြက အေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ပြားေနတယ္ေပါ့ေနာ္။"

ကေလးငယ္ေတြအေပၚ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားဆုံးက်ဴးလြန္တာက စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသက္မျပည့္ တဲ့ ကေလးေတြကို တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းတဲ့ အထဲမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ေဒသအသီးသီးမွာ ဖြဲ႕စည္းလာၾကတဲ့ ေဒသခံကာကြယ္ေရး PDF အဖြဲ႕ေတြလည္း ပါဝင္ေနတယ္လို႔ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနကေျပာပါတယ္။

"ကေလးေတြအေပၚမွာ ဘယ္သူကက်ဴးလြန္တာ မ်ားလဲဆို စကစဘက္က က်ဴးလြန္တဲ့ဟာေတြက ပိုမ်ားတယ္။ စကစဘက္က က်ဴးလြန္တဲ့ဟာေတြက သတ္ျဖတ္တဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ဟာေတြ၊ မတရားဖမ္းဆီးတဲ့ကိစၥ၊ ၿပီးရင္ ဓားစာခံဖမ္းဆီးတဲ့ကိစၥ၊ ကေလးေတြကို အေထာက္အထားမရွိဘဲနဲ႔ မတရားဖမ္းဆီးတာေရာ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ မေပးႏိုင္တဲ့ကိစၥ။ အဲဒီဟာမ်ိဳးေတြမွန္သမွ် ... ေဆး႐ုံတို႔၊ ေက်ာင္းတို႔မွာက စစ္သားေတြရွိလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခု ေက်ာင္းေတြလည္း တိုက္တယ္၊ ေဆး႐ုံေတြလည္းပစ္တယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီေနရာမွာ သူတို႔က စခန္းပါခ်တယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြက စကစဘက္က အမ်ားဆုံးက်ဴးလြန္တာကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ ရတယ္။ တခုထူးျခားတာ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ အခုတိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ တခ်ိဳ႕လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြမွာ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတြက ဒီလက္နက္ ကိုင္ထဲမွာပါေနတာကို က်ေနာ္တို႔သတိထားမိတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အဲဒါက လက္နက္ ကိုင္ထားတဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႕မဆို ကေလးေတြကို စုေဆာင္းလို႔မရဘူး။ တပ္သားအေနနဲ႔ စုေဆာင္းလို႔မရဘူး။ ပါဝင္ခြင့္ေပးလို႔ မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကေလးသေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ အဲဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တားဆီးေပးရမယ့္ဟာ ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။"

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ ဦးေဆာင္ တဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြဟာ တႏိုင္ငံလုံးမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန႔္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီ ဆႏၵျပမႈေတြကို စစ္တပ္ကအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့တဲ့ေနာက္ ဆႏၵျပလူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲ ေရာက္သြားၾကပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ကေလးသူငယ္ေတြ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြထဲ ရွိေနတဲ့အေပၚ ႏွစ္ဘက္စလုံးက ေစာင့္စည္းလိုက္နာဖို႔လိုမယ္လို႔လည္း ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနသူတဦးကလည္း မွတ္ခ်က္ေပးထားပါတယ္။

"အဲဒါက ဘက္က တဖက္တည္းတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕နယ္ေတြမွာ EAO ေတြရဲ႕လက္ထဲမွာလည္း ကေလးစစ္သားေတြရွိေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခု PDF ေတြထဲမွာလည္း တခ်ိဳ႕တေလဆို ကေလးေတြရွိေနေသးတာပဲေလ။ ဆိုေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ႏွစ္ဖက္ကလိုက္နာဖို႔ လိုမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေျမျပင္မွာ ေတြ႕ေနရတာေတာ့ Policy Makers ေတြေရာ Stakeholders ေတြက တကယ္တမ္းလက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို implementation လုပ္ေပးဖို႔ အပိုင္းမွာ on paper ေတြအရပဲ သြားေနၾကတယ္။ လက္ေတြ႕ထိေရာက္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြ အားနည္းေနတာကေတာ့ လက္ေတြ႕ပါပဲ။"

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေဒသေတြမွာ ကေလးငယ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရၿပီး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေတြရႏိုင္ဖို႔ဟာလည္း အလွမ္းေဝးေနတယ္လို႔ ကုလအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္းမွာ ကေလးငယ္ေတြေသဆုံးခဲ့သလို မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရတာ၊ ဓားစာခံအျဖစ္ဖမ္းဆီးခံရတာေတြလည္း အမ်ားဆုံးႀကဳံေတြ႕ေနရတယ္လို႔ ကေလးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝဒီေက်း႐ြာမွာလည္း ဇူလိုင္လ ၉ ရက္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔တုန္းက စစ္ေကာင္စီသတင္းေပးလို႔ စြပ္စြဲခံထားရသူကို ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္တဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ အသက္ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ တူမျဖစ္သူ ေသနတ္ နဲ႔ ပစ္ခတ္ခံရလို႔ ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ကေတာ့ ဒီပတ္ခတ္မႈမွာ သူတို႔အဖြဲ႕ဝင္ပါဝင္တယ္လို႔ ဝန္ခံထားၿပီး ေသနတ္နဲ႔အပစ္ခံရတဲ့ ကေလးငယ္ဟာ စစ္ေကာင္စီေၾကာင့္ အခ်ိန္မီကုသမႈ မခံယူရလို႔ ေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔ တုံ႔ျပန္ထားပါတယ္။

#MyanmarViolence #VOABurmese #လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ #ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး

=================



[[Unicode]]



“စစ်မက်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များ” အစီရင်ခံစာ မြန်မာကို နာမည်ပျက် စာရင်းထည့်



လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအတွင်း ကလေးသူငယ်တွေအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အမည်မည်း/ နာမည်ပျက်စာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပါ ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကလေးသူငယ်တွေဟာ ပဋိပက္ခတွေကြားထဲ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံကြရပြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပြုမူဆက်ဆံခံနေရတယ်လို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဒီအကြောင်း ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းကို ကိုစံကျော်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။

ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ "ကလေးများနဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ" ဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ကလေးတွေအပေါ် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းအောင်ပြုလုပ်တာ၊ သတ်ဖြတ်တာ၊ အဓမ္မပြုကျင့်တာတွေကို ကျူးလွန် တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တုန်းက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အဲဒီအစီရင်ခံစာထဲ မြန်မာနိုင်ငံကို အမည်မည်း/နာမည်ပျက်စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်း စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေမှာ ကလေးငယ်တော်တော်များများဟာ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အပြင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြုမူဆက်ဆံတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ရှေ့နေတဦးက VOA ကိုပြောပါတယ်။

"Children Affected by Armed Conflict ပေါ့နော်။ အဲဒါကတော့ ကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေကတော့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာ ကလေးတွေကျူးလွန် ခံရတာ တော်တော်များများဖြစ်နေတယ်။ ကလေးတွေ သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေရှိတယ်။ နောက်တခုကတော့ ဒီကလေးတွေကို လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးဖို့ ဆိုတဲ့ဟာ အဲဒီထဲမှာပါတယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ခေါ်တာကတော့ The Six Grave Violations ကြီးလေးသော ချိုးဖောက်မှု ၆ ရပ်ပေါ့နော်။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးနဲ့ ပတ်သက်တာမှာလည်း ကလေးတွေက အဲဒီအထောက်အပံ့တွေ မရဘူး။ တော်တော်များများကို ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေ၊ အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေ၊ အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ကိစ္စတွေ။ အဲဒီဟာတွေက အတော်များများဖြစ်ပွားနေတယ်ပေါ့နော်။"

ကလေးငယ်တွေအပေါ် အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အများဆုံးကျူးလွန်တာက စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသက်မပြည့် တဲ့ ကလေးတွေကို တပ်သားအဖြစ်စုဆောင်းတဲ့ အထဲမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဒေသအသီးသီးမှာ ဖွဲ့စည်းလာကြတဲ့ ဒေသခံကာကွယ်ရေး PDF အဖွဲ့တွေလည်း ပါဝင်နေတယ်လို့ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး ရှေ့နေကပြောပါတယ်။

"ကလေးတွေအပေါ်မှာ ဘယ်သူကကျူးလွန်တာ များလဲဆို စကစဘက်က ကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေက ပိုများတယ်။ စကစဘက်က ကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေက သတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ၊ မတရားဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စ၊ ပြီးရင် ဓားစာခံဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စ၊ ကလေးတွေကို အထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့ မတရားဖမ်းဆီးတာရော၊ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ မပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စ။ အဲဒီဟာမျိုးတွေမှန်သမျှ ... ဆေးရုံတို့၊ ကျောင်းတို့မှာက စစ်သားတွေရှိလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု ကျောင်းတွေလည်း တိုက်တယ်၊ ဆေးရုံတွေလည်းပစ်တယ်။ ပြီးရင် အဲဒီနေရာမှာ သူတို့က စခန်းပါချတယ်ဆိုတာမျိုးတွေက စကစဘက်က အများဆုံးကျူးလွန်တာကို ကျနော်တို့ တွေ့ ရတယ်။ တခုထူးခြားတာ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ အခုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ တချို့လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေမှာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတွေက ဒီလက်နက် ကိုင်ထဲမှာပါနေတာကို ကျနော်တို့သတိထားမိတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒါက လက်နက် ကိုင်ထားတဲ့ မည်သည့်အဖွဲ့မဆို ကလေးတွေကို စုဆောင်းလို့မရဘူး။ တပ်သားအနေနဲ့ စုဆောင်းလို့မရဘူး။ ပါဝင်ခွင့်ပေးလို့ မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကလေးသဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ အဲဒါကိုတော့ ကျနော်တို့က တားဆီးပေးရမယ့်ဟာ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။"

မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဦးဆောင် တဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေဟာ တနိုင်ငံလုံးမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီ ဆန္ဒပြမှုတွေကို စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့နောက် ဆန္ဒပြလူငယ်အတော်များများဟာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲ ရောက်သွားကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ကလေးသူငယ်တွေ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေထဲ ရှိနေတဲ့အပေါ် နှစ်ဘက်စလုံးက စောင့်စည်းလိုက်နာဖို့လိုမယ်လို့လည်း ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသူတဦးကလည်း မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။

"အဲဒါက ဘက်က တဖက်တည်းတာ့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ တချို့နယ်တွေမှာ EAO တွေရဲ့လက်ထဲမှာလည်း ကလေးစစ်သားတွေရှိနေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အခု PDF တွေထဲမှာလည်း တချို့တလေဆို ကလေးတွေရှိနေသေးတာပဲလေ။ ဆိုတော့ နှစ်ဖက်စလုံးမှာလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ နှစ်ဖက်ကလိုက်နာဖို့ လိုမယ်လို့တော့ ပြောချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့မြေပြင်မှာ တွေ့နေရတာတော့ Policy Makers တွေရော Stakeholders တွေက တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကျတော့ ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေကို implementation လုပ်ပေးဖို့ အပိုင်းမှာ on paper တွေအရပဲ သွားနေကြတယ်။ လက်တွေ့ထိရောက်တဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေ အားနည်းနေတာကတော့ လက်တွေ့ပါပဲ။"

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာ ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံနေရပြီး၊ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီတွေရနိုင်ဖို့ဟာလည်း အလှမ်းဝေးနေတယ်လို့ ကုလအစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်းမှာ ကလေးငယ်တွေသေဆုံးခဲ့သလို မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတာ၊ ဓားစာခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်း အများဆုံးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ ကလေးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။ ထားဝယ်ခရိုင်၊ လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ ဝေဒီကျေးရွာမှာလည်း ဇူလိုင်လ ၉ ရက်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့တုန်းက စစ်ကောင်စီသတင်းပေးလို့ စွပ်စွဲခံထားရသူကို ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ အသက် ၇ နှစ်အရွယ် တူမဖြစ်သူ သေနတ် နဲ့ ပစ်ခတ်ခံရလို့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတော့ ဒီပတ်ခတ်မှုမှာ သူတို့အဖွဲ့ဝင်ပါဝင်တယ်လို့ ဝန်ခံထားပြီး သေနတ်နဲ့အပစ်ခံရတဲ့ ကလေးငယ်ဟာ စစ်ကောင်စီကြောင့် အချိန်မီကုသမှု မခံယူရလို့ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။

#MyanmarViolence #VOABurmese #လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ #ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး

=================