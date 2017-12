New York ဗုံးခြဲသူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား ကုိ ရဲ ဖမ္းဆီး

New York ၿမိဳ႕အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ Port Authority ဘက္စကားဂိတ္မွာ တနလၤာေန႔က ေပါက္ကြဲမႈတခုျဖစ္ပြားခဲ့ရမွာ မသကၤာသူကို ရဲက ဖမ္းမိထားတယ္လို႔ New York ၿမိဳ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။ ဒီေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မသကၤာသူအပါအ၀င္ လူတခ်ိဳ႕ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီတိုက္ခိုက္မႈဟာ အၾကမ္းဖက္ၾကံစည္မႈလို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၀င္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ New York ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာေတြထဲမွာလည္း စိုးရိမ္မကင္းရွိၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းစံုကို ေဒၚလွလွသန္းက တင္ျပေပးမွာပါ။

New York ၿမိဳ႕မနက္ လူသူ စည္ကားခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕ရဲ႕ လူအရႈပ္ဆံုး Port Authority ဘက္စကားဂိတ္နဲ႔ Time Square ေျမေအာက္ရထားဘူတာဆက္ထားတဲ့ ေျမေအာက္လိႈင္ဂူမွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားအၿပီး ၂ နာရီအၾကာမွာ New Yorkျပည္နယ္နဲ႔ ေဒသခံအစိုးရအရာရွိေတြက အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာမွာပဲ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ နယူးေယာက္ရဲမင္းႀကီး James O’Neill က အခုလိုရွင္းျပသြားပါတယ္။

“မနက္ ၇ နာ၇ီ ၂၀ ခန္႔က ေျမေအာက္လမ္းမဆံုရာျဖစ္တဲ့ Time Square က အမွတ္ ၁၊ ၂၊ ၃ ရထားေတြ လြန္းျပန္ဆြဲေနတဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေၾကာင္း ရဲကိုအေၾကာင္းၾကားလို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားတဦး ဒဏ္ရာရေနတာ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ သူ႔နာမည္ကAkayed Ullahလို႔ က်ေနာ္တို႔ သိရပါတယ္။ သူ႔တကိုယ္လံုး မီးေလာင္ဒဏ္ရာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကနဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ အဲဒီအမ်ိဳးသားဟာ သူ႔ကိုယ္မွာ အျဖစ္လုပ္ထားတဲ့ ေဖာက္ခြဲပစၥည္းကို ၀တ္ဆင္ထားတယ္လို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။ သူက အဲဒီေဖာက္ခြဲပစၥည္းကို တမင္သက္သက္ ေဖာက္ခြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”

Akayed Ullah ဟာ ၁၁ လက္မရွည္တဲ့ ပိုက္ထဲယမ္းထည့္ၿပီး ဘက္ထရီနဲ႔ ၀ါယာႀကိဳးသြယ္ထားတဲ့ အိမ္လုပ္ဗံုးကို သူ႔ ကိုယ္မွာ ပတ္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရဲက ေနာက္ပိုင္းမွာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ သူကေျမၾကီးေပၚမွာ လဲေနၿပီး သူ႔အက်ီ ၤလည္း မီးေလာင္ကာ သူ႔၀မ္းဗိုက္ကလည္း အေရာင္မဲေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဗဟိုအစိုးရရဲနဲ႔ New York စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသူေတြကေတာ့ Ullah ကိုတင္ထားတဲ့ ေဆးရံုမွာပဲ စစ္ေဆးေနၿပီး Brooklyn မွာရွိတဲ့ သူ႔ေနအိမ္ကိုလည္း သြားေရာက္ရွာေဖြခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ မသကၤာသူအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္လူ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး စိုးရိမ္တဲ့အေျခအေနမွာ မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီ Time Square ေနရာက လူသူစည္ကားတဲ့ေနရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈ မ်ားႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ဖို႔အတြက္ ၾကံစည္မႈတရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ Bill de Blasioက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္ရွင္းရွင္းေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေျမေအာက္ရထားေတြကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၿပီးေတာ့ New York ၿမိဳ႕ေနလူေတြဘ၀က အဓိက လႈပ္ရွားေနတာပါ။ ေျမေအာက္ရထား သြားလာမႈေတြကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သိပ္ၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ၿပီးေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာခ်င္တာအခ်က္ကေတာ့ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းမႈပါပဲ။ ဒီတိုက္ခိုက္မႈဟာ သူမွန္းသလိုမေအာင္ျမင္တာကေတာ့ ဘုရားမလို႔ပါပဲ။”

Ullah ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကေန ေရာက္ရွိလာၿပီး အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံရံုးကေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ရာမွာ ကမာၻတ၀ွမ္းအၾကမ္းဖက္လုပ္ရက္ေတြကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က လံုး၀ သီးခံမႈမရွိတဲ့ Policy ကို အခိုင္အမာစြဲကိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Ullah ဟာ ဘယ္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔အခုလို တိုက္ခိုက္တယ္ဆိုတာကို သဲကြဲစြာ မသိရေသးေပမယ့္ IS အစြန္းေရာက္ေတြကို အားက်လို႔ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေဒသခံ အာဏာပုိင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ တကိုယ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လဲ ယူဆၾကပါတယ္။

New York ၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာႏြယ္ဖြားအမ်ားအျပားလည္း ေနထိုင္ၾကတဲ့အတြက္ အခုလိုေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လံုၿခံုေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ New York ၿမိဳ႕က ကိုမိုးခ်မ္းက

“မသကၤာတဲ့ဟာေတြ႔တယ္ဆိုေတာ့ အခုကေျပာၾကၿပီေလ ။ ၿမိဳ႕ခံအစိုးရကိုယ္က အစေပ့ါေနာ္ ။ “If you see something, Say something” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေပါ့ေနာ္ အဲဒါကေတာ့ ဒီမွာ လက္သံုးစကားလိုျဖစ္ေနၿပီ။ မင္းတခုခုျမင္လို႔ မသကၤာတာျဖစ္ရင္ မင္း အျမန္ဆံုးလာၿပီးအေၾကာင္းၾကားပါဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေပါ့ေလ အဲဒီေဆာင္ပုဒ္က အခုဒီမွာ လူေတြပါးစပ္ထဲမွာ စြဲေနၾကၿပီ။ ဆုိေတာ့ အဲလိုမ်ိဳးေတြ လုပ္လာတာေတြက ဟိုအရင္တုန္းကဆိုရင္ မရွိဘူး။ အခုေနာက္ပိုင္းရွိလာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ New York ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကိုယ္တိုင္လည္း အေနအထိုင္ၾကာလာတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးအေနအထားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြလည္း ဒီလိုပဲ စိုးရိမ္မႈေတြကေတာ့ အနည္းအမ်ားေတာ့ရွိတာေပါ့ေနာ္ ဒါကလူပဲ ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာကို သြားၾကလာၾက လုပ္ၾကတာပဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ သိထားၿပီးသားပါ ဒါေတြကေတာ့ အနည္းအမ်ားေတာ့ ျဖစ္မွာပဲ လူတိုင္းကေတာ့ သတိထားၿပီးေတာ့ သြားၾကလာၾကရတာပါပဲ။”

အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး Sarah Huckabee Sandersကေတာ ့ ဒီေပါက္ကြဲမႈကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လာေရာက္အေျခခ်ဖို႔ ေလ်ာက္ထားသူေတြကို ပိုမုိတင္းက်ပ္တဲ့ စဥ္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ စိစစ္ခ်မွတ္ဖို႔ လြတ္ေတာ္က ျပဌာန္းသင့္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပရာေရာက္တယ္လို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။