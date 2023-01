ျမန္မာစစ္တပ္က ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ဌာနခ်ဳပ္ကို တိုက္ခိုက္ရာမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္ကို ဗုံးနဲ႔ က်ည္က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထား မေတြ႔ရဘူးလို႔ မီဇိုရမ္အစိုးရက မေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေျပာလိုက္ေၾကာင္း The New Indian Express သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗုံးနဲ႔ အေျမာက္ဆန္ အစအနေတြကို တေယာ (Tiau) ျမစ္ထဲက ရ႐ွိခဲ့ေပမဲ့၊ ေဒသခံေတြေျပာသလို မီဇိုရမ္ဘက္ က်ေရာက္တယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား မ႐ွိ‌ေၾကာင္း Champhai ခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး James Lalrinchhana ေျပာၾကားတာကို ကိုးကားၿပီး The New Indian Express သတင္းက ေျပာခဲ့တာပါ။ အဲဒီေတြ႔႐ွိခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ျပည္ထဲေရးဌာနကို ေသာၾကာေန႔ ညေနပိုင္းက တရားသူႀကီးက အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္ခဲ့ပါတယ္။ အာသံ႐ိုင္ဖယ္တပ္ကလည္း ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔က ဗုံးနဲ႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေတြ က်တယ္ဆိုတာကို ျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ နယ္ျခားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တေယာ (Tiau) ျမစ္နဲ႔ မီတာ ၃၀ ဝန္းက်င္မွာ ဗုံးက်ခဲ့တယ္လို႔ မီဇိုလူငယ္မ်ားအသင္း (Young Mizo Association-YMA) ဥကၠဌ Mc Lalramenga က ေျပာေၾကာင္း The New Indian Express သတင္းမွာ ေရးထားပါတယ္။အိႏၵိယဘက္ကို အနည္းဆုံး ဗုံးတစ္လုံး က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမစ္ကမ္းမွာ ရပ္ထားတဲ့ ကုန္ကားတစ္စီး ပ်က္စီးခဲ့ရတယ္လို႔ Champai ခ႐ိုင္ အစိုးရ အရာ႐ွိတစ္ဦး ေျပာဆိုတာကို ကိုးကားၿပီး The New Indian Express သတင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဗုံးက်ခဲ့လို႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့ အဲဒီကားကို (ဖားရ္ကြန္)​Farkawn ေက်း႐ြာေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီးတစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ ေကာင္စီဥကၠဌ Lalramliana ေျပာတာကို ကိုးကားၿပီး PTI သတင္းကလည္း ဆိုထားပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္အထိလည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ေနတာေၾကာင့္ Farkawn ႐ြာသားေတြဟာ စိုးရိမ္ၿပီး အျပင္မထြက္ခဲ့ၾကဘဲ အိမ္ထဲမွာပဲ ေနခဲ့ၾကရတယ္လို႔ သတင္းေတြက ေျပာပါတယ္။

===== Unicode ====



မြန်မာစစ်တပ်က ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဌာနချုပ်ကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကို ဗုံးနဲ့ ကျည်ကျရောက်ခဲ့တဲ့ အထောက်အထား မတွေ့ရဘူးလို့ မီဇိုရမ်အစိုးရက မနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က ပြောလိုက်ကြောင်း The New Indian Express သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

ဗုံးနဲ့ အမြောက်ဆန် အစအနတွေကို တယော (Tiau) မြစ်ထဲက ရရှိခဲ့ပေမဲ့၊ ဒေသခံတွေပြောသလို မီဇိုရမ်ဘက် ကျရောက်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား မရှိ‌ကြောင်း Champhai ခရိုင် တရားသူကြီး James Lalrinchhana ပြောကြားတာကို ကိုးကားပြီး The New Indian Express သတင်းက ပြောခဲ့တာပါ။ အဲဒီတွေ့ရှိချက်တွေကို အခြေခံပြီး ပြည်ထဲရေးဌာနကို သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းက တရားသူကြီးက အစီရင်ခံစာတစ်စောင် တင်ခဲ့ပါတယ်။ အာသံရိုင်ဖယ်တပ်ကလည်း ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့က ဗုံးနဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်တွေ ကျတယ်ဆိုတာကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ နယ်ခြားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ တယော (Tiau) မြစ်နဲ့ မီတာ ၃၀ ဝန်းကျင်မှာ ဗုံးကျခဲ့တယ်လို့ မီဇိုလူငယ်များအသင်း (Young Mizo Association-YMA) ဥက္ကဌ Mc Lalramenga က ပြောကြောင်း The New Indian Express သတင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကို အနည်းဆုံး ဗုံးတစ်လုံး ကျရောက်ခဲ့ပြီး မြစ်ကမ်းမှာ ရပ်ထားတဲ့ ကုန်ကားတစ်စီး ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Champai ခရိုင် အစိုးရ အရာရှိတစ်ဦး ပြောဆိုတာကို ကိုးကားပြီး The New Indian Express သတင်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဗုံးကျခဲ့လို့ ပျက်စီးသွားတဲ့ အဲဒီကားကို (ဖားရ်ကွန်)​Farkawn ကျေးရွာကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်လူကြီးတစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ကောင်စီဥက္ကဌ Lalramliana ပြောတာကို ကိုးကားပြီး PTI သတင်းကလည်း ဆိုထားပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်အထိလည်း မြန်မာစစ်တပ်က ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် Farkawn ရွာသားတွေဟာ စိုးရိမ်ပြီး အပြင်မထွက်ခဲ့ကြဘဲ အိမ်ထဲမှာပဲ နေခဲ့ကြရတယ်လို့ သတင်းတွေက ပြောပါတယ်။