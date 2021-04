အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကန္တပ္ကီျပည္နယ္က ျမန္မာ့အေရးဆႏၵျပပဲြ (မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု)

(Zawgyi / Unicode)



အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကန်တပ်ကီပြည်နယ်က မြန်မာ့အရေးဆန္ဒပြပွဲ (မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ)



ကန်တပ်ကီပြည်နယ် လူးဝစ်ဗေးမြို့ Big Four Bridge မှာ Save Myanmar Campaign of Kentucky အဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ထောက်ခံပွဲကို ဧပြီ ၁၇ ရက် စနေနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရာသီဥတု အခြေအနေ ဆိုးရွားလို့ လူအနည်းငယ်ပဲ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။

