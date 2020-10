UDP ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ျမင့္ျပသနာ ဘယ္ေလာက္အထိ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုသလဲ 

ျပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ ေထာင္ေျပးမွဳနဲ႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ UDP ေခၚ ႏွင္းဆီပါတီ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ျမင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခု လုပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရံုး ၀န္ၾကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ရွင္းလင္းတာ ျဖစ္ျပီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ အေၾကာင္း တစ္ခုတည္းကိုပဲ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ဦးေဇာ္ေဌးရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္အရ UDP ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုနဲ႔ စစ္ေဆးေနတာ ျဖစ္ျပီး၊ ျပီးျပတ္မွဳ မရွိေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ စစ္ေဆးေနဆဲ ကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္တာနဲ႔အညီ သတင္းေထာက္ေတြ ေမးျမန္းသမွ်ကို အျပည့္အ၀ ျပန္ေျဖ မေပးႏုိင္ေသးသလို၊ ရွင္းလင္း ေျပာျပခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ၊ ပုိင္ဆုိင္မွဳ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အတည္ျပဳႏုိင္ေသးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဦးေဇာ္ေဌးက ကနဦးထုတ္ေဖာ္ခ်က္ အျဖစ္ ေျပာဆုိ သံုးႏွဳန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ UDP ပါတီဥကၠဌ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရဘက္က ဘာေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သလဲ၊ ဘာေတြ ဆက္ျပီး ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ က်န္ေနဦးမလဲ၊ သူ႔ရဲ႕ UDP ပါတီကေရာ ဘာ ဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတဲ့ ကိစၥ စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ ခုတစ္ပတ္ အဲဒီ ကိစၥအေၾကာင္း ေလ့လာ တင္ျပသြားပါ့မယ္။

UDP ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်ပြသနာ ဘယ်လောက်အထိ ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုသလဲ

စည်သူအောင်မြင့်

ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့က နေပြည်တော် သမ္မတ အိမ်တော်မှာ ထောင်ပြေးမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ UDP ခေါ် နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခု လုပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ရှင်းလင်းတာ ဖြစ်ပြီး ဦးကျော်မြင့် အကြောင်း တစ်ခုတည်းကိုပဲ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဦးဇော်ဌေးရဲ့ ရှင်းလင်းချက်အရ UDP ပါတီဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်ကို အကြောင်းအရာ အလိုက် အဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ စစ်ဆေးနေတာ ဖြစ်ပြီး၊ ပြီးပြတ်မှု မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ စစ်ဆေးနေဆဲ ကိစ္စ တစ်ခု ဖြစ်တာနဲ့အညီ သတင်းထောက်တွေ မေးမြန်းသမျှကို အပြည့်အ၀ ပြန်ဖြေ မပေးနိုင်သေးသလို၊ ရှင်းလင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ငွေကြေးပမာဏ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အတည်ပြုနိုင်သေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ဦးဇော်ဌေးက ကနဦးထုတ်ဖော်ချက် အဖြစ် ပြောဆို သုံးနှုန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ UDP ပါတီဥက္ကဌ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဘက်က ဘာတွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေ ဆက်ပြီး ဖော်ထုတ်ဖို့ ကျန်နေဦးမလဲ၊ သူ့ရဲ့ UDP ပါတီကရော ဘာ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ခုတစ်ပတ် အဲဒီ ကိစ္စအကြောင်း လေ့လာ တင်ပြသွားပါ့မယ်။

အိမ်တော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးရဲ့ ရှင်းပြချက် အကျဉ်းချုပ်က ခုလိုပါ။ ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ သူဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်က မန္တလေး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အချုပ်ကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း၊ နယ်စပ်ကနေ တဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာ တစ်လ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီနောက် နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ကို ရောက်ပြီး ၃ လလောက် နေထိုင်တဲ့အကြောင်း၊ အဲဒီနောက် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်နဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံကို ရောက်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဝန်းကျင်အထိ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကနေဒါနိုင်ငံ ဗန်ကူးဗားမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းကို ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို တရားမဝင် ဝင်ရောက်ခဲ့ဖူးကြောင်း ထွက်ဆိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဦးကျော်မြင့်က သူ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ နေထိုင်စဉ် Maple leaf Reforestation Inc Co., Ltd. တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး တန်ဘိုးကြီး မျိုးစေ့တွေ၊ ပျိုးပင်တွေ ပြုပြင် ပြန့်ပွားရေးကို နိုင်ငံအနှံ့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနဲ့ ပျိုးပင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံရှိ CBC Bank, RDC Bank နဲ့ TD Bank တွေမှာ ငွေစာရင်းတွေ ဖွင့်လှစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းလောက်နဲ့ ညီမျှတဲ့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ ၃၃ သန်း စုဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ရောက်တော့ အဲဒီငွေတွေကို ဘဏ်ကနေ ထုတ်ယူပြီး သူက ကနေဒါဒေါ်လာ ၁၈ သန်းကိုယူ၊ ကျန်ငွေ ၁၅ သန်း မိသားစုကိုပေးပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းကို ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးကျော်မြင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းကို ယူသွားတယ် ဆိုတဲ့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းဆိုတာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃ သန်းလောက်နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ ငွေကြေး လွဲှပြောင်းမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာတွေကို နှိုင်းယှဉ်ရ လွယ်ကူအောင်၊ မြင်သာအောင် မြန်မာ ကျပ်ငွေ အစား ဒေါ်လာနဲ့ပဲ တွက်ချက် ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။

ဦးကျော်မြင့်ဟာ အဲဒီ ငွေတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲ တရုတ်ပြည်က ကုန်ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းတယ်၊ မြန်မာ ကုန်သည်တွေဆီမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်၊ ကုန်သွယ်မှုတွေ လုပ်တယ်လို့ ပြောပေမယ့် ဘယ်လို အထောက်အထားမှ မတွေ့ရဘူးလို့ ဦးဇော်ဌေးက ဆိုပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ စိစစ်ပေးချက်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တစ်နှစ်ထဲမှာပဲ ဦးကျော်မြင့်ဟာ တရားမဝင် ဟွန်ဒီ ငွေလွဲှတွေကနေ တဆင့် တရုတ်နယ်စပ်ကနေ ယူနိုက်တက် အမရာဘဏ်နဲ့ ဧရာဝတီ ဘဏ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ သူပိုင် အကောင့်န် တွေထဲ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းခွဲလောက် နဲ့ ညီမျှတဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေတွေ လွဲှပြောင်းရယူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးကျော်မြင့်ပိုင် ဘဏ်စာရင်း ၆ ခုကနေ ၂၀၁၅ ကနေ ၂၀၂၀ အထိ ဘဏ်တိုးသက်သက် ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းကျော် ရတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။

အဲဒီငွေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးကျော်မြင့်ဟာ လူ- ၁၉ ယောက်ကို ဒေါ်လာ ၃ သန်းကျော်လောက် ငွေချေးတာကနေ ဒေါ်လာ ၄ သိန်းနီးပါး အတိုးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်လောက် ထည့်ထားရာကနေ အကျိုးအမြတ် ဒေါ်လာ ၁ သိန်း ၄ သောင်းလောက် ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၅ ကနေ ၂၀၂၀ အထိ ဦးကျော်မြင့်ရတဲ့ ဘဏ်တိုး၊ ချေးငွေတိုး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကျိုးအမြတ် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းနီးပါး ဝင်တယ်လို့ ထွက်ဆိုကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။

ငွေကြေး သုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးကျော်မြင့်ဟာ လှိုင်မြို့နယ်က အင်တာနေရှင်နယ် စီးတီးဟိုတယ် ဝယ်ယူဖို့ ဒေါ်လာ ၉ သိန်း၊ မှော်ဘီမှာ လယ်နဲ့ ဥယျာဉ်မြေ ၁၆၄ ဧက ဝယ်ဖို့ ဒေါ်လာ ၇ သန်းနီးပါး၊ ပြင်ဦးလွင် ပြင်စာက မြေ ၅ ဧက၊ ပန်းလှိုင် ဂေါက်ကွင်းအိမ်ယာက မြေနဲ့အိမ်၊ နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိက မြေ ၇ ဧက၊ အားလုံး စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ သန်းနီးပါး လောက်နဲ့ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျမယ့် အဆောက်အဦတွေ ဂေါက်ကွင်းတွေ တည်ဆောက်ထားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဦးကျော်မြင့်ဟာ သူတည်ထောင်ထားတဲ့ UDP ပါတီ အတွက်ကိုတော့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော်လောက် အကုန်အကျခံ သုံးစွဲထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရပ်ကျေး ကနေ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအဆင့် ပါတီ တာဝန်ခံတွေကို လစာငွေ ပေးချေတာ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် အမတ်လောင်းတွေကို ထောက်ပံ့ကြေးပေးတာ၊ ပါတီ ရုံးခန်းတွေနဲ့ ပါတီ စည်းရုံးရေးတွေ အတွက် သုံးစွဲတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ ကနဦး ထွက်ဆိုချက်တွေကိုကြည့်ရင် သံသယ ဖြစ်စရာ အချက် အများကြီး ပါဝင်နေတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- သူဟာ ၂၀၁၂ မှာ ကနေဒါကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်၊ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၁ နှစ်ကျော် အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းလောက် ပိုင်ဆိုင်သည် အထိ ချမ်းသာလာတယ်၊ သန်းကြွယ် သူဌေးဖြစ်လာတယ် ဆိုတာ တကယ် ဟုတ်ပါရဲ့လား ဆိုတာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီထဲက ကန်ဒေါ်လာ ၁၃ သန်းကို ပိုက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းကိုသွား၊ အဲဒီ ငွေတွေ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဟွန်ဒီ ငွေလွဲှပို့၊ အဲဒီ ငွေတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်တယ် ဆိုပြီး ယုတ္တိရှိအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်နဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်။ နယ်စပ်ကနေ ၂၀၁၅ တစ်နှစ်ထဲ ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းခွဲကျော် လွဲှခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားပေမယ့် ၅ နှစ်အတွင်း ဘဏ်စာရင်း ၆ ခုကနေ အတိုးရတာချည်းပဲ ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းကျော် ရှိနေတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်တိုးနှုန်း ၁၀% လောက်ကနေ ၅ နှစ်အတွင်း အတိုးချည်းသက်သက် ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းလောက် ရဖို့ ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းကို အတိုးရော၊ အရင်းပါ လုံး၀ မထုတ်ပဲ ထားပါမှ ၅နှစ်အကြာမှာ ရလာနိုင်မယ့် ပမာဏပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးဇော်ဌေးကတော့ ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းကျော်လောက် ရှိတယ်လို့ ဆိုပြီး လက်တွေ့မှာ ဒီထက် ပိုများနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၃ သန်းလောက် ပိုက်လာပြီး တရုတ်နိုင်ငံထဲကနေ ခိုးဝင်လာသူတစ်ယောက်ဟာ ဝင်ငွေရလမ်း မယ်မယ်ရရ မရှိပဲ ၅ နှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၄ သန်းမက တိုးပွားလာမှုကလည်း မယုံကြည်နိုင်စရာပါ။

ကျင်းပပြီးသွားတဲ့ ဦးကျော်မြင့်အကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟာ ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ ရာဇဝတ်မှုနဲ့ ဆိုင်တဲ့အပိုင်း၊ သူ့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ UDP ပါတီ အတွက် သုံးစွဲမှု စတာတွေ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆီ ပေးပို့ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နဲ့ ငြိစွန်းခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ တင်ပြထားတာကို အသိပေးလိုရင်း ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ဒီအတွက် သိပ်မကြာခင်မှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဟာ UDP ပါတီကို တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားတာကနေ ပယ်ဖျက်တာမျိုး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက် ပိုအရေးကြီးတာက ဦးကျော်မြင့်ဆီ ငွေကြေး လာရာလမ်းကြောင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ မြန်မာ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိနေ၊ မရှိနေ ဆိုတာမျိုးအထိ အသေအခြာ စုံစမ်းစစ်ဆေး၊ဖော်ထုတ် အရေးယူဖို့ လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းပါ။