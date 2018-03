ျပင္သစ္ေတာင္ပိုင္း တုိက္ခိုက္မႈ IS လက္ခ်က္လို႔ဆုိ

ျပင္သစ္နိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းက Trebes ျမိဳ႕က စူပါမားကက္တခုမွာ ဓားစာခံဖမ္းစီးမွဳ အတြင္း လူ၃ဦးကို ေသနတ္နဲ႕ ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့ ေသနတ္သမားကို ရဲကအေသဖမ္းမိတယ္လို႔ ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္၊၊



ေသနတ္သမားရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအေျခခံတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆႏုိင္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ Emmanual Macron ကမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ IS စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႔က သူတုိ႔လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ IS အဖဲ႔ြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေပၚ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ သူတုိ႔ စစ္သည္တေယာက္က တိုက္ခိုက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။



အသက္ ၂၆ နွစ္ရွိ ေသနတ္သမားကဟာ အေသးစားျပစ္မွဳေတြက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးလို႕ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသူျဖစ္ေပမဲ့ အႏၱရာယ္႐ွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားတေယာက္လို႔ သံသယမဝင္ခဲ့ဘူးလုိ႔ ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။



ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ က လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ IS စစ္ေသြးႂကြတို႔ရဲ႕ ဆက္တိုက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ႐ွိေနတာေၾကာင့္ အထူးသတိနဲ႔႐ွိေနပါတယ္။