Baghuz ၿမိဳ႕တြင္း ရွင္းလင္းေရးစတင္

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းက IS အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္ေတြ ေနာက္ဆုံး ေျခကုပ္ယူထားတဲ့ Baghuz ၿမိဳ႕ထဲမွာ စစ္ေသြးၾကြေတြ၊ မုိင္းေတြ၊ ေဖာက္ခဲြေရးပစၥည္းေတြကုိ အေမရိကန္က ပံ့ပုိးထားတဲ့ တပ္ဖဲြ႔ေတြ စတင္ရွင္းလင္း ေနၾကပါၿပီ။

IS တုိက္ခုိက္ေရးသမားေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမကုိ ဆီးရီးယား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဖဲြ႔ (SDF) က သိမ္းပုိက္လုိက္ၿပီး ေနာက္တေန႔မွာပဲ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈေတြ စတင္ခဲ့တာပါ။ စစ္ေသြးၾကြေတြရဲ႕ အမာခံနယ္ေျမကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ IS အဖဲြ႔အတြက္ အဓိက ထုိးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာဆုိထားၾကပါတယ္။

IS အဖဲြ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အမာခံနယ္ေျမကုိ အဂၤါေန႔က သိမ္းပုိက္ရာမွာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ဒဏ္ရာရ စစ္ေသြးၾကြေတြ အပါအ၀င္ ၁၀၀၀ ကေန ၁၅၀၀ ေလာက္အထိ လက္နက္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းလည္း SDF တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာဆုိထားၾကတာပါ။ IS စစ္ေသြးၾကြေတြ က်န္ေနႏုိင္ေသးသလုိ၊ အက်ဥ္းသားေတြ၊ ဓားစာခံေတြကုိ ဖမ္းဆီးထားႏုိင္ေၾကာင္းလည္း SDF တာ၀န္ရွိသူေတြက သတိေပးထားတာပါ။ အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖဲြ႔ကေတာ့ IS အၾကမ္းဖက္အုပ္စုကုိ အၿပီးသတ္ ေခ်မႈန္းႏုိင္ဖုိ႔ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း မေန႔တုန္းကပဲ ေျပာဆုိထားပါတယ္။