၂၀၁၇ Time မဂၢဇင္း အထူးျခားဆံုးပုဂၢိဳလ္ #Me Too အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေရြးခ်ယ္

ကမၻာေက်ာ္ Time မဂၢဇင္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အထူးျခားဆံုးပုဂၢိဳလ္ Person of the Year အျဖစ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မေတာ္မတရားျပဳမႈနဲ႔ ေစာ္ကားမႈကိစၥကို လူေတြ စိတ္ဝင္စား လာေအာင္ စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။

The Silence Breakers လို႔ေခၚတဲ့ ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈကို ထိုးေဖာက္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစုဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈကို ေခါင္းငံု႔ခံမေနဘဲ သတိၱရွိရွိ စတင္ေဖာ္ထုတ္သူေတြျဖစ္ၿပီး # Me Too လို႔ေခၚတဲ့ လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေဖာ္ထုတ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ တရပ္ကို စတင္သူေတြပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ Time မဂၢဇင္းရဲ႕ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Edward Felsenthal က ဆိုပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ သတၱိရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ႀကီးမားတဲ့ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲ တရပ္ကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

The Silence Breakers - အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕စာရင္းထဲ ေဖာ္ျပျခင္းခံရသူေတြမွာ ေဟာလိဝု္ဒ္ ႐ုပ္ရွင္သူေဌး ဟာဗီ ဝုိင္းစတုိင္းအျပင္ တျခားနာမည္ႀကီးသူေတြပါဝင္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈအေၾကာင္းေတြကို လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထုတ္ရာမွာ "#Me Too"သေကၤတသံုးၿပီး မိမိတို႔လည္း အလားတူ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ကို အမ်ဳိးသမီးေတြက အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္ တျခားဘာသာေတြနဲ႔လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ Person of the year အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စဥ္းစားရာမွာ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ က ဒုတိယ လိုက္ၿပီး တတိယေနရာမွာေတာ့ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ပင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေနာက္မွာေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္း၊ ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသား မုိဟာမက္ ဘင္ ဆာလ္မဲန္ စသူတို႔ ရွိပါတယ္။ တုိင္းမ္ မဂၢဇင္းက တႏွစ္အတြင္း ထူးျခားသူေတြကို အခုလုိ ေရြးခ်ယ္လာခဲ့တာဟာ ဒီအႀကိ္မ္ဟာ ၉၁ ႏွစ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါတယ္။