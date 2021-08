ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္အားအဓမၼခိုင္းေစမႈ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္အားအဓမၼခိုင္းေစမႈေတြဟာ စိန္ေခၚမႈအသစ္ပံုစံနဲ႔ ရွိေနဆဲပဲလို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ Antonio Guterres ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ Stephane Dujarric က တနလၤာေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။



အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စိန္ေခၚမႈပံုစံအသစ္နဲ႔ ေတြ႕ေနရဆဲပဲလို႔ ကုလသမဂၢစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာရံုး UNOPS ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္တဲ့ စစ္တမ္းေပၚအေျခခံၿပီး ဌာေနကုလအဖြဲ႔ဝင္ေတြက ေျပာၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။



ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတြ႕ေနရတဲ့ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစတာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုး ေသခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြမ္းက်င္မႈသိပ္မရွိတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၆ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ဟာ အဓမၼခိုင္းေစတာခံရတဲ့ အေျခေနေရာက္ေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုးစစ္တမ္းမွာလည္း အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အေနတဲ႔ တိုးတက္မႈ ရွိမလာတဲ့အျပင္ UNOPS က လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားအားလံုးရဲ႕ ၉၁ % ဟာ တရားဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနမဟုတ္သလို ၉၃ % ကေတာ့ လူမႈဖူလံုေရးမရၾကဘူးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။



စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနလာရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ အတြက္ အကာကြယ္ေပးမႈမရွိပဲ ျဖစ္ေနရာကေန အရပ္သားအစိုးရပံုစံနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္လာခ်ိန္မွာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕အေျခေနကို ကုလသမဂၢ က ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး (From the Rice Paddy to the Industrial Park: Working Conditions and Forced Labour in Myanmar’s Rapidly Shifting Labour Market ) စပါးခင္းဆီမွ စက္မႈဥယာဥ္ဆီသို႔႔ - အစီရင္ခံစာကို ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။



UNOPS ရဲ႕လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရံပံုေငြ အဖြဲ႔ LIFT ရဲ႕ ေလ့လာမႈကေန မိမိသေဘာဆႏၵမပါပဲ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ အလုပ္သမားက ၆၃ % ရွိေနတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားတာပါ။



ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာနဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ပြါးေနတဲ့ ကိုဗစ္ ၁၉ တတိယလႈိင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းက တရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၂၁ ဒုတိယ ၃ လပတ္ထဲမွာ အလုပ္သမား ၄၃ % အလုပ္အကိုင္လံုးဝဆံုးရႈံးခဲ့ရေၾကာင္းနဲ႔ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခေနေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အေပၚသက္ေရာက္မႈကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။



ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Christine Schraner Burgener ဟာလည္း အဂၤါေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေနာက္ဆံုး အေျခေနေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပဖို႔ ရွိတယ္လို႔လည္း အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရက ေျပာပါတယ္။

---------------------------------------

မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်အားအဓမ္မခိုင်းစေမှု စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရ



မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်အားအဓမ္မခိုင်းစေမှုတွေဟာ စိန်ခေါ်မှုအသစ်ပုံစံနဲ့ ရှိနေဆဲပဲလို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ် Antonio Guterres ရဲ့ ပြောခွင့်ရ Stephane Dujarric က တနင်္လာနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။



အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေမှုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိန်ခေါ်မှုပုံစံအသစ်နဲ့ တွေ့နေရဆဲပဲလို့ ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး UNOPS ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ စစ်တမ်းပေါ်အခြေခံပြီး ဌာနေကုလအဖွဲ့ဝင်တွေက ပြောကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။



မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့နေရတဲ့ အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေတာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂက ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံး သေချာ လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်က ကျွမ်းကျင်မှုသိပ်မရှိတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ၆ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ဟာ အဓမ္မခိုင်းစေတာခံရတဲ့ အခြေနေရောက်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံးစစ်တမ်းမှာလည်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်အနေတဲ့ တိုးတက်မှု ရှိမလာတဲ့အပြင် UNOPS က လူတွေ့မေးမြန်းခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားအားလုံးရဲ့ ၉၁ % ဟာ တရားဝင်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေမဟုတ်သလို ၉၃ % ကတော့ လူမှုဖူလုံရေးမရကြဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။



စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် နှစ်ပေါင်းများစွာနေလာရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့် အတွက် အကာကွယ်ပေးမှုမရှိပဲ ဖြစ်နေရာကနေ အရပ်သားအစိုးရပုံစံနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်လာချိန်မှာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ လက်တွေ့အခြေနေကို ကုလသမဂ္ဂ က လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး (From the Rice Paddy to the Industrial Park: Working Conditions and Forced Labour in Myanmar’s Rapidly Shifting Labour Market ) စပါးခင်းဆီမှ စက်မှုဥယာဉ်ဆီသို့ - အစီရင်ခံစာကို သြဂုတ်လ ၆ ရက် သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။



UNOPS ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရံပုံငွေ အဖွဲ့ LIFT ရဲ့ လေ့လာမှုကနေ မိမိသဘောဆန္ဒမပါပဲ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်သမားက ၆၃ % ရှိနေတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားတာပါ။



ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာနဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပွါးနေတဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ တတိယလှိုင်း ဒဏ်ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းက တရှိန်ထိုး မြင့်တက်လာပြီး ၂၀၂၁ ဒုတိယ ၃ လပတ်ထဲမှာ အလုပ်သမား ၄၃ % အလုပ်အကိုင်လုံးဝဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းနဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေနေကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အပေါ်သက်ရောက်မှုကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။



ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener ဟာလည်း အင်္ဂါနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက နောက်ဆုံး အခြေနေတွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရက ပြောပါတယ်။