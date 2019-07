ကန္အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုးအသင္း ကမၻာ့ဖလား ဖုိင္နယ္တက္

၈ ႀကိမ္ေျမာက္ FIFA အမ်ဳိးသမီး ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ လိုင္ယြန္ၿမိဳ႕မွာ မေန႔က အဂၤါေန႔မွာ ကစားခဲ့တာမွာ လက္ရွိခ်န္ပီယံအသင္းျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ ဖီဖာမွာ နံပါတ္ (၃) လိုက္ေနတဲ့ အဂၤလန္အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္အသင္းက အဂၤလန္အသင္းကို ၂ ဂိုး၊ ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏုိင္ရသြားပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီးအသင္းရဲ႕ ေျခစြမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးသမားေဟာင္း ကိုယဥ္ေထြးက အခုလို သံုးသပ္ပါတယ္။

"ဒီေန႔သံုးသပ္ရင္ေတာ့ US က ခံစစ္ကို လံုေအာင္ထိန္းကစားၿပီးမွ တခ်က္တခ်က္မွာ သူက counter attack မထင္မွတ္ဘဲနဲ႔ ျပန္ေဖာက္ၿပီး ေတာ့ သြင္းသြားတဲ့ အလံုးေတြေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားဆံုး တိုက္စစ္ဆင္ၿပီးေတာ့ ဖိၿပီးကစားတာ အဂၤလန္က ကစားကြက္ သာေနတာ။ သူတို႔ျပတဲ့ position ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဂၤလန္က ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္။ US က ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပဲ ရွိတယ္။ US က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထိန္း ကစားရင္းနဲ႔ပဲ ဒီေန႔ဆိုလည္း တခု ေကာင္းသြားတာက ဒီေန႔မွာ လူေတြကို အစားထိုးၿပီးကစားသြားတာေပါ့ေနာ္။ အရင္ကစားေနတဲ့ နံပါတ္ ၇ တို႔၊ နံပါတ္ ၁၀ တို႔ မထည့္ဘဲနဲ႔ ၁၆ တို႔ ၁၅ တို႔ထည့္ၿပီး ကစားသြားတာျဖင့္လည္း လူငယ္ေျခတက္ေလးေတြ ထြင္သံုးကစားသြားတာျဖင့္လည္း တိုက္စစ္တမ်ိဳးအေနနဲ႔ ထြင္သြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေလးေတြ ျမင္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ US က ခံစစ္ကို ဦးစားေပးၿပီး ကစားသြားတယ္။ နည္းနည္းလံုလံုၿခံဳၿခံဳ ကစားတယ္ေပါ့ေလ။ ပိုၿပီး ဦးစားေပး ကစားသြားတာ ေတြ႔ရတယ္။ တခါတေလ ရတဲ့ အခ်ိန္မွသာ တိုက္စစ္ေလးဆင္၊ မထင္မွတ္ပဲနဲ႔ ဝင္တိုက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေခါင္းတိုက္ၿပီးသြင္းသြားတာ ၂ လံုး စလံုး ေခါင္းတိုက္ၿပီးသြင္းတာေပါ့ေနာ္။

အဂၤလန္ကေတာ့ တခ်က္တခ်က္ ေခါက္လိုက္ရင္ အရမ္းေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တလံုးက မဲေႏွာက္အဲ့အဲေႏွာက္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေပးလိုက္မယ္။ ပယ္နယ္တီဝင္သြားမယ္ဆိုရင္ ဖိုင္နယ္ပဲြက အဂၤလန္ဖိုင္နယ္ပဲြျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။"

ဒုတိယပိုင္းမွာ အဂၤလန္ဘက္က တေယာက္ေလ်ာ့နဲ႔ ကစားခဲ့ရတာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အေမရိကန္ဘက္က ပံုမွန္ ကစားေနက် နာမည္ေက်ာ္ ၃ ေယာက္ေလာက္မပါဘဲ ေျခသစ္ေတြကို ထည့္ကစားသြားတာ ေတြ႔ရေၾကာင္းကိုလည္း ကိုယဥ္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

“လက္ရွိ အၿမဲတမ္းကစားေနတဲ့ နံပါတ္ ၇ တို႔၊ နံပါတ္ ၁၀ တို႔မပါဘူး။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ မထည့္ဘဲနဲ႔ ၁၅ တို႔၊ ၁၆ တို႔ လူသစ္ကေလးေတြ ထည့္လုိက္လာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မသံုးလဲဆိုတာကေတာ့ ဒါက နည္းျပေတြ၊ အသင္းသူ၊ အသင္းသားေတြပဲ သိမယ္။ က်ေနာ္သိတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဒီလူေတြ မပါဘူး။ ကြာတားဖုိင္နယ္မွာ ၂ ဂိုးသြင္းထားခဲ့တဲ့ အသင္းကပၸတိန္ နံပါတ္ ဆဲဗင္းလည္းမပါဘူး။ ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ သူသြင္းလာလို႔ ျပင္သစ္ကိုႏုိင္ၿပီးေတာ့ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္လာရတာကိုး။ အဲဒီအသင္းဝင္ေတြ မပါလာဘူးဆိုေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္းေတာ့ ျဖစ္တယ္ေပါ့ေလ။”

အေမရိကန္အသင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ အိမ္ရွင္ ျပင္သစ္အသင္းကို အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ဆီမီဖုိင္နယ္ပြဲစဥ္ကို တက္လာခဲ့ၿပီး အခုလို အဂၤလန္ အသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဆီမီးဖုိင္မွာ နယ္သာလန္ နဲ႔ ဆီြဒင္အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး အႏိုင္ရတဲ့အသင္႔ ဟာ အေမရိကန္အသင္းတို႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဖိုင္နယ္မွာ ေတြ႔ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆီြဒင္နဲ႔ နယ္သာလန္အသင္းတို႔ရဲ႕ ေျခစြမ္းက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ ဆိုတာ ကိုယဥ္ေထြးက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“နယ္သာလန္နဲ႔လည္း ၾကည့္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဆီြဒင္နဲ႔ကစားတာကိုလည္း က်ေနာ္ ၾကည့္ခဲ့တယ္။ ဆီြဒင္နဲ႔ USA နဲ႔လည္း အုပ္စုပြဲမွာ ေတြ႔ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အုပ္စုမွာလည္း ဆြီဒင္က အသာနဲ႔ကစားေပမယ့္ USA က ႏိုင္သြားတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခု နယ္သာလန္နဲ႔ ဆီြဒင္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ႀကိဳက္တဲ့အသင္းက ဆီြဒင္ကို က်ေနာ္ ပိုႀကိဳက္တယ္။ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္လည္း ကစားႏုိင္တဲ့ အင္အားေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ တေယာက္ခ်င္းရဲ႕အားေတြမွာလည္း ဆြီဒင္က နည္းနည္းေလးသာတယ္။ ဆိုေတာ့- အုပ္စုမွာေတြ႔တဲ့ အသင္းပဲျပန္ေတြ႔ႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ မနက္ျဖန္ကစားလို႔ရွိရင္ ဆီြဒင္က နည္းနည္းေလး သာတယ္လို႔ တြက္ၾကည့္တာေပါ့ေလ။ --ဆိုေတာ့ ဖိုင္နယ္မွာ ေတြ႔ႏုိင္ရင္ US နဲ႔ ဆြီဒင္နဲ႔ျပန္ေတြ႔မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္ေပါ့ေလ။”

အေမရိကန္အသင္းနဲ႔ ေတြ႔သမွ် ေဘာလံုးအသင္းတုိင္းဟာ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ကစားခဲ့ၾကေၾကာင္းကိုလည္း သူက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အခု World Number 1 မွာ ျဖစ္ေနတာက US ျဖစ္ေနတယ္။ US နဲ႔ေတြ႔တဲ့အသင္းတုိင္းက မီးကုန္ ယမ္းကုန္ ကစားၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ US ဆိုရင္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဘာလံုးအားကစားနည္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေျပာမလား၊ အသင္းအေတာ္မ်ားမ်ားက အေသအလဲကို ကစားၾကတာ။ ဆိုေတာ့ ဆီြဒင္ကလည္း ကစားမွာပဲ။ အုပ္စုပြဲတုန္းကလည္း ဆီြဒင္နဲ႔ကစားခဲ့တာ အေတြ႔ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဆီြဒင္က အသာနဲ႔ကစားခဲ့ရတာ။ မထင္မွတ္ဘဲသာ ႐ံႈးသြားတာ။ အမွန္တကယ္သာတာက ဆီြဒင္သာတယ္။ အခု က်ေနာ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ၾကည့္လာတဲ့ ပြဲေတြ ပြဲေတြမွာ ျပင္သစ္နဲ႔ ကြာတားဖုိင္နယ္ကစားလည္း ျပင္သစ္က သာတယ္။

ဆီမီးဖိုင္နယ္ကစားတယ္၊ အဂၤလန္က သာတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္အျမင္မွာသာတာက အဂၤလန္ကစားကြက္ကလည္းသာတယ္။ ျပင္သစ္ကစားကြက္ကလည္းသာတယ္။ ေနာက္တခုကလည္း အဂၤလန္ကလည္း တဂိုး႐ံႈးထားေပမယ့္လည္း သူတို႔ သေရျပန္က်ဖို႔ ကစားတဲ့အခါက်ေတာ့ မထင္မွတ္တဲ့လြဲေခ်ာ္မႈေလးေတြ ရွိမွာေပါ့ေနာ္။ လူတုိင္းမွာေတာ့ နည္းနည္းေလး ေလာဘေဇာတုိက္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ မွားသြားတာေတြလည္းရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း US ကို ဒုတိယဂိုး၊ သေရဂိုးသြင္းမယ္လို႔ လုပ္တဲ့ဂိုးကလည္း မထင္မွတ္ဘဲ လူကၽြံေဘာျဖစ္ေနလုိ႔ မေပးဘူး၊ ပယ္နယ္တီရတယ္၊ ပယ္နယ္တီကလည္း မသြင္းႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒါသာ သြင္းႏုိင္တယ္၊ ဝင္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ US က တတိယေနရာ လုပြဲကိုပဲ လုပ္ရမွာေလ။ ဒါေပမယ့္လည္း ေနာက္တန္းေတြကစားတာေကာင္းတယ္။ ဂိုးသမားေလးေတြ save လုပ္ႏုိ္င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပယ္နယ္တီကို ဖမ္းသြားႏုိင္တယ္ဆိုတာ၊ ကာသြားႏုိင္တယ္ဆိုတာ နည္းနည္းေနာေနာအဆင့္အတန္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕ record တခုပဲေပ့ါေနာ္။”

အဂၤလန္နဲ႔ အေမရိကန္အသင္းတို႔ဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ကြာတားဖုိင္နယ္မွာ တႀကိမ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးၿပီး အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကလည္း အေမရိကန္က အဂၤလန္ အမ်ဳိးသမီးအသင္းကို ၃ ဂိုး၊ ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့ဖူးပါတယ္။