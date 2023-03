ျမန္မာစစ္တပ္က ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေနတဲ့ လုပ္ငန္း ၆ ခုနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦးကို အေရးယူ ဒဏ္ခတ္လိုက္တယ္လို႔ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနက ဒီေန႔ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ ၇၈ ႏွစ္ျပည့္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ဒါမွမဟုတ္ တပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ စစ္အာဏာပိုင္ေတြ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ စစ္တပ္အတြက္ ေလယာဥ္ေလာင္စာေတြကို တင္ပို႔၊ သိုေလွာင္ ျဖန႔္ျဖဴးေပးေနသူေတြကို အခ်ိန္ကိုက္ ဒဏ္ခတ္လိုက္တာလို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ASIA SUN GROUP, ASIA SUN TRADING CO. LTD., CARGO LINK PETROLEUM LOGISITICS CO. LTD., STAR SAPPHIRE GROUP OF COMPANIES, STAR SAPPHIRE TRADING COMPANY LIMITED နဲ႔ စကၤာပူအေျခစိုက္ STAR SAPPHIRE GROUP PTE. LTD စတဲ့ လုပ္ငန္း ၆ ခုကို အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ အေရးယူတဲ့ စာရင္းထဲမွာ ထည့္သြင္းလိုက္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးထြန္းမင္းလတ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ဇနီး ေဒၚဝင္းမင္းစိုးတို႔ကိုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းကိရိယာေတြကို ကူညီဝယ္ယူေပးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေရးယူလိုက္တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Star Sapphire ကုမၸဏီေတြကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဦးထြန္းမင္းလတ္ဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုမႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတို႔နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၂၀၂၂ စက္တင္ဘာလထဲက ဖမ္းဆီးခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ သားျဖစ္သူ ကိုေအာင္ျပည့္စုံနဲ႔ သမီးျဖစ္သူ မခင္သီရိသက္မြန္တို႔နဲ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းအမ်ားအျပား သူ႔ဆီေနထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က သိမ္းဆည္းရမိခဲ့တယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္လိုလားတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ကူးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ဖ်က္စီးတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိေအာင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဒဏ္ခတ္မႈေတြကို လုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Antony Blinken ကလည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာပိုင္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို နာက်င္၊ ခံစားရေအာင္ဆက္လုပ္ေနတယ္လို႔လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ကနဒါ၊ EU ဥေရာပသမဂၢ၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံေတြက အေရးယူမႈေတြနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး အေမရိကန္က ဒဏ္ခတ္တာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္အစိုးရက ေျပာပါတယ္။