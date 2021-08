ဒုသမၼတ Kamala Harris အေရွ႕ေတာင္အာရွ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ့အေရး အာဆီယံကို ပိုမိုတြန္းအားေပးသင့္

အေမရိကန္ ဒုသမၼတ Kamala Harris ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ့အေရးထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး အာဆီယံကို ပိုမိုတြန္းအားေပးဖို႔ အေမရိကန္အေျခစိိုက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေနသူေတြက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။



စကၤာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာမွာ ျမန္မာအက်ပ္အတည္းကိစၥ အေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာကို ႀကိဳဆိုေပမယ့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားအေရးယူထားတဲ့ အေမရိကန္မူဝါဒအတိုင္း ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အာဆီယံကို ဖိအားေပးသင့္ေၾကာင္း Campaign for a New Myanmar အဖဲြ႕ အၾကံေပး Mike Haack က ဗြီအိုေအကို အခုလိုေျပာပါတယ္။



“အာဆီယံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဘယ္လို မူဝါဒခ်မွတ္သလဲဆိုတာ ျပန္ၿပီးစဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ ဘယ္လိုပဲ လုပ္လုပ္ သူတို႔ဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ၾကားအလယ္မွာပဲ ရပ္တည္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခုခ်ိန္ ဒီလို ၾကားရပ္တည္လို႔ မရေတာ့ဘူးဆိုတာကို အေမရိကန္ဘက္က တတ္ႏိုင္သေလာက္ အာဆီယံကို ဖိအားေပးဖို႔လိုပါတယ္။”



အေရွ႕ေတာင္အာရွေခရီးစဥ္နဲ႔ စကၤာပူကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္ ဒုသမၼတ Kamala Harris က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ မျဖစ္မေန ကူညီဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို စကာၤပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း မေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ စကာၤပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Lee Hsien Loong နဲ႔ အတူ ပူးတြဲ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဒုသမၼတKamala Harris ေျပာဆိုသြားတာပါ။



ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ အေရးပါတဲ့အခန္း႑အေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔လည္း ဒုသမၼတ Harris က ထည့္သြင္းေျပာဆိုပါတယ္။ အင္ဒို ပစိဖိတ္ေဒသကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ေဒသတခုျဖစ္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Lee Hsien Loong နဲ႔ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဒုသမၼတ Harris က အေလးအနက္ ေျပာဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္ ဒုသမၼတ Kamala Harris ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ခရီးစဥ္အျဖစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံကေန ဒီကေန႔ အဂၤါေန႔ မွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

--------------------------------------



အမေရိကန် ဒုသမ္မတ Kamala Harris ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့အရေးထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရေး အာဆီယံကို ပိုမိုတွန်းအားပေးဖို့ အမေရိကန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။

စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာအကျပ်အတည်းကိစ္စ အလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကို ကြိုဆိုပေမယ့် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပစ်မှတ်ထားအရေးယူထားတဲ့ အမေရိကန်မူဝါဒအတိုင်း ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အာဆီယံကို ဖိအားပေးသင့်ကြောင်း Campaign for a New Myanmar အဖွဲ့ အကြံပေး Mike Haack က ဗွီအိုအေကို အခုလိုပြောပါတယ်။

“အာဆီယံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်လို မူဝါဒချမှတ်သလဲဆိုတာ ပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အမေရိကန် ဘယ်လိုပဲ လုပ်လုပ် သူတို့ဟာ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ကြားအလယ်မှာပဲ ရပ်တည်တာပါ။ ဒါကြောင့် အခုချိန် ဒီလို ကြားရပ်တည်လို့ မရတော့ဘူးဆိုတာကို အမေရိကန်ဘက်က တတ်နိုင်သလောက် အာဆီယံကို ဖိအားပေးဖို့လိုပါတယ်။”



အရှေ့တောင်အာရှခေရီးစဉ်နဲ့ စင်္ကာပူကိုရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန် ဒုသမ္မတ Kamala Harris က မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ ကူညီဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို စကာၤပူ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ စကာၤပူဝန်ကြီးချုပ် Lee Hsien Loong နဲ့ အတူ ပူးတွဲ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒုသမ္မတKamala Harris ပြောဆိုသွားတာပါ။



မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့အခန်းဏ္ဍအကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်း ဒုသမ္မတ Harris က ထည့်သွင်းပြောဆိုပါတယ်။ အင်ဒို ပစိဖိတ်ဒေသကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ ဒေသတခုဖြစ်ရေး မျှော်မှန်းချက်တွေကို ဝန်ကြီးချုပ် Lee Hsien Loong နဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း ဒုသမ္မတ Harris က အလေးအနက် ပြောဆိုပါတယ်။

အမေရိကန် ဒုသမ္မတ Kamala Harris ဟာ အရှေ့တောင်အာရှ ခရီးစဉ်အဖြစ် စင်္ကာပူနိုင်ငံကနေ ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့ မှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။