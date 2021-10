ဥတုရာသီေျပာင္းလဲမႈ ဟန္႔တားျခင္းျဖင္႔ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္ (WHO)

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တိုက္ဖ်က္ေရး အျပဳသေဘာ ေဆာင္႐ြက္မႈဟာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူ႔အသက္ေတြကို ကယ္တင္ႏိုင္ေၾကာင္း WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။



ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှု ဟန့်တားခြင်းဖြင့် လူသန်းပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင် (WHO)



ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို တိုက်ဖျက်ရေး အပြုသဘော ဆောင်ရွက်မှုဟာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူ့အသက်တွေကို ကယ်တင်နိုင်ကြောင်း WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က တနင်္လာနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။



အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်မှာ ကျင်းပမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုညီလာခံ (COP26) မတိုင်မီ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု တိုက်ဖျက်ရေး ခိုင်မာတဲ့ သဘောတူညီမှုတွေရဖို့ အခုလို WHO က အစိုးရတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။



"အကယ်၍ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကနေ ရှင်သန် ကျန်းမာ စိမ်းလန်းစိုပြေပြီး ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိမယ်ဆိုရင် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်တွေကို ချမှတ်ကြဖို့" ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အစီခံစာသစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ WHO ရဲ့ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ မိုးခေါင်တာ၊ အပူလိုင်းတွေဖြတ်တာ၊ ရေကြီးတာ၊ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေအပါအဝင် ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးကို ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။



မိုးလေဝသနဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသလို ငှက်ဖျားရောဂါလို အစာနဲ့ ရေကနေ ဖြစ်ပွားစေတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေ တိုးလာအောင် တွန်းပို့နေသလို တချိန်တည်းမှာ ရာသီဥတု ပျက်စီးမှုတွေကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေတယ်လို့ WHO ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။



ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ ကမ္ဘာတဝှမ်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပေါင်း ၄၅ သန်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၄၀၀ ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုထားတဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပိုတဲ့ မနေ့ တနင်္လာနေ့မှာပဲ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။