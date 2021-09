ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ေက်ာ္လႊားေရး အလွမ္းေဝးေသး (WHO အႀကီးအကဲ)

ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္က အေဝးႀကီးလိုေသးတယ္လို႔ WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus က တနလၤာေန႔မွာ သတိေပးလိုက္ပါတယ္။



ဒီကပ္ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခေနကိုၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံတိုင္းက သူ႔ကိုမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ေနတာ ေတြ႕ရေၾကာင္းနဲ႔ ကိုယ့္လုပ္ေဆာင္မႈ အတိုင္းတာကေလးနဲ႔ ကိုယ္ေၾကနပ္ေနတာမ်ိဳး ကလည္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တမ်ိဳးလို အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့အတြက္ ဆက္ၿပီး ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိၾကဖို႔ နိေပါမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ WHO ရဲ႕အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းအစည္းေဝးကို ေရာမၿမိဳ႕ကေန တက္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ဒီကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္အမ်ားအျပား ရရွိထားေပမယ့္ အထိေရာက္ဆံုးနဲ႔ အနာဂတ္မွာ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္လာေစႏိုင္တာက ႏိုင္ငံအားလံုး တန္းတူညီမွ်ရွိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း WHO အႀကီးအကဲက ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေနာင္ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ ကပ္ေရာဂါေတြအတြက္ ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ တုန္႔ျပန္မႈဆိုင္ရာ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ကာကြယ္ေဆး ျဖန္႔ျဖဴးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတာ့္ကို မညီမမွ် ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရေၾကာင္းနဲ႔ ဒီလို မမွ်တမႈအတြက္ အားလံုးက စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။



ကမာၻေပၚမွာ လူဦးေရ ၁ % ဒါမွမဟုတ္ ၂ % ေလာက္သာ ကာကြယ္ေဆးထိုးထား ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ကာကြယ္ေဆးျဖန္႔ျဖဴး ေပးဖို႔ Tedros က မၾကာေသးခင္ကပဲ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြကို ပန္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

