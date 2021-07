ကူးစက္ျမန္ ဗီဇေျပာင္း ကိုဗစ္ အႏၱရာယ္ WHO သတိေပး

ကမာၻတလႊား ကူးစက္ျမန္ဗီဇေျပာင္း ပိုးသစ္ Delta ေၾကာင့္ ကိုဗစ္ ၁၉ အကူးစက္ခံရသူဟာ သီတင္း ၄ ပတ္ ဆက္တိုက္တိုးလာေနၿပီး အခုအခါမွာ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၄ ႏိုင္ငံ ကို ျပန္႔ႏွံ႔ေနၿပီလို႔ ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO က ေျပာပါတယ္။



ကူးစက်မြန် ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ် အန္တရာယ် WHO သတိပေး



ကမ္ဘာတလွှား ကူးစက်မြန်ဗီဇပြောင်း ပိုးသစ် Delta ကြောင့် ကိုဗစ် ၁၉ အကူးစက်ခံရသူဟာ သီတင်း ၄ ပတ် ဆက်တိုက်တိုးလာနေပြီး အခုအခါမှာ အနည်းဆုံး နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၄ နိုင်ငံ ကို ပြန့်နှံ့နေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က ပြောပါတယ်။



ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်မှုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်အထိဆို ၄ ပတ်ဆက်တိုက် တိုးလာနေတာ တွေ့ရပြီး သီတင်း ၁၀ ပတ်ကြာ ရောဂါကူးစက်မှု ကျဆင်းနေရာကနေ WHO ရဲ့ သတ်မှတ် ဇုံ ၆ ခုထဲမှာ ၁ နေရာကလွဲပြီး ကျန်နေရာ အားလုံးမှာ တိုးလာသလို သေဆုံးမှုလည်း ပြန်တက်လာနေတယ်လို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus က တနင်္လာနေ့ ဂျနီဗာရုံးချုပ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။



ကမ္ဘာတလွှား ဒေသအားလုံးမှာလည်း ဆေးရုံတွေမှာ လူနာတွေပြည့်နေပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေရကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။



Delta ပိုးသစ်ဟာ ကမ္ဘာတလွှား အဓိက လျင်လျင်မြန်မြန် ကူးစက်ပြန့်နှံ့လာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီပိုးသစ်ဟာ ကာကွယ်ဆေး အများအပြား ထိုးထားတဲ့ ဒေသတွေမှာပါ ပြန့်နှံ့နေတာ ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဒီရောဂါပိုးအတွက် အကာကွယ် မလုပ်သူတွေ၊ ကျန်းနာရေး အားနည်းသူတွေ ကို ကူးစက်နေတာကြောင့် ကျန်းမာရေး စံနစ်ကိုပါ ထိခိုက်စေကြောင်းနဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိထိရောက်ရောက် မထိုးနိုင်ပဲ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ အခြေနေဟာ သိပ်ကို ဆိုးဝါးနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။



အခုလို လူထုကျန်းမာရေး အရေးပေါ် အခြေနေ သိပ်ဆိုးနေတာဟာ အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှုအပြင် ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေးကိုအတွက်ပါ ထိခိုက်စေတယ်လို့လည်း WHO အကြီးအကဲက သတိပေးထားပါတယ်။