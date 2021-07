Jeff Bezos နဲ႔ အာကာသ လိုက္လိုသူ ေဒၚလာ ၂၈ သန္းနဲ႔ လက္မွတ္၀ယ္

(Zawgyi/ Unicode)

Jeff Bezos နဲ့ အာကာသ လိုက်လိုသူ ဒေါ်လာ ၂၈ သန်းနဲ့ လက်မှတ်ဝယ်



Amazon လုပ်ငန်းကြီးကို တည်ထောင်သူ Jeff Bezos နဲ့ ဇူလိုင်လထဲမှာ အာကသ ခရီးလိုက်ပါနိုင်မယ့် ခရီးစဉ် လက်မှတ်ကို ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က ဒေါ်လာ ၂၈ သန်းနဲ့ လေလံ အောင်မြင်သွားပါပြီ။ Blue Origin ရဲ့ New Shepard ဒုံးပျံနဲ့ လူလိုက်ပါမယ့် ပထမဆုံး ခရီးစဉ်ဟာဆိုရင် ကုမ္ပဏီရဲ့ အာကာသခရီးသွား လုပ်ငန်းကို အစပြုလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီတင်းပတ် စီးပွားရေး အစီအစဉ် အဖြစ် မသိင်္ဂ ီထိုက် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။



တသက်မှာ တခါ ကြုံရမယ့် ခရီးပါ။ ကမ္ဘာ့အပြင် အာကသထဲကို ခရီးသွားရမှာပါ။ အာကာသယာဉ်ခန်းရဲ့ သုံးပုံ တပုံက ပြူတင်းတံခါးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပြီး အာကသထဲမှာ ပျံသန်းမှုတွေထဲ အကြီးဆုံး ပြူတင်း တံခါးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကောက်ကြောင်းနဲ့ စကြာဝဠာကြီးရဲ့ အမှောင်ထုမြင်ကွင်းကို တွေ့ရမှာပါတဲ့။ Amazon လုပ်ငန်းကြီးကပိုင်တဲ့ Blu Origin ဒုံးပျံ လုပ်ငန်းရဲ့ အာကာသ ခရီးသွား လုပ်ငန်းကြော်ငြာပါ။ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ Blue Origin ရဲ့ New Shepard ဒုံးပျံနဲ့ လူတွေ လိုက်ပါကြမယ့် ပထမဆုံးသော အာကာသ ခရီးစဉ် အတွက် လူတဦးစာ ခုံတနေရာစာကို လေလံတင်ခဲ့ပါတယ်။



ဒေါ်လာ ၂၈ သန်းနဲ့ ရောင်းလိုက်ပါပြီလို့ လေလံပစ်သူ Steve Little က ကြေညာခဲ့တာပါ။



Amazon လုပ်ငန်းကြီးရဲ့ တည်ထောင်သူ Jeff Bezos ရဲ့ ဒုံးပျံ ကုမ္ပဏီ Blue Origin က အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက် လေလံတင်ခဲ့ပြီးနောက် လေလံအောင်သူ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ဖော် မပြောပါဘူး။ Neil Armstrong နဲ့ Buzz Aldrin တို့ရဲ့ လမျက်နှာပြင်ပေါ် ခြေချခဲ့ကြတဲ့ ၅၂ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျရောက်တဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တက္ကဆက် ပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းကနေ အာကသကို အသွားအပြန် ခရီးစဉ် အတွင်း လိုက်ပါဖို့ လေလံအောင်ခဲ့သူကိုတော့ လာမယ့် သီတင်းပတ်တွေ အတွင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုဖို့ ရှိနေပါတယ်။ Blue Origin ရဲ့ အရောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး Ariane Cornell ကတော့ Blue Origin အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံး ခရီးသည်ကို တွေ့ချင်လှပါပြီလို့ ပြောပါတယ်။



" ဒေါ်လာ ၂၈ သန်း။ ဒါက ကျမ အတွက်တော့ ပထမဆုံးသော တိုက်ရိုက် မြင်တွေ့ရတဲ့ လေလံပွဲပါ။ မယုံနိုင်စရာ အတွေ့အကြုံပါ။ ဒေါ်လာ ၂၈ သန်းတဲ့ မယုံကြည်နိုင်စရာပါဘဲ။ Blue Origin တဖွဲ့လုံးက ကျမတို့ရဲ့ ပထမဆုံး ခရီးသည်ကို တွေ့ချင်လှပါပြီ။ သူတို့က Jeff Bezos ၊ နောက်သူ့ရဲ့ ညီ Mark တို့နဲ့ အတူ New Shepherd နဲ့ လူသားတွေ လိုက်ပါမယ့် သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ်ကို သီတင်း ၅ ပတ် အတွင်း လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ သွားကြပါမယ်။ တသက်မှာ တခါသာ ရမယ့် အခွင့်အရေးမျိုးပါ။"



ပြန်သုံးနိုင်တဲ့ ဒုံးပျံ၊ အာကာသယာဉ် အခန်းတို့နဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကနေ စလို့ ၁၀ မိနစ်လောက် ကြာတဲ့ အသွားအပြန်ခရီးစဉ် ၁၅ ကြိမ် စမ်းသပ်ခဲ့တာမှာ အားလုံး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ တလကျော်ကြာ အာကာသ ခရီးစဉ်ကို အွန်လိုင်းကနေ လေလံဆွဲကြတာမှာ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၈ သန်းထိ လေလံဈေး ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဇွန်လ ၁၂ ရက် စနေနေ့က အာကာသ ခရီးစဉ်ကို လေလံတင် ရောင်းချခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၉ နိုင်ငံက လူပေါင်း ၇,၅၀၀ လေလံပစ်ဖို့ စာရင်းသွင်းခဲ့ကြောင်းလည်း Blue Origin က ပြောပါတယ်။ ဇွန်လ ၁၂ ရက် စနေနေ့က လေလံပွဲမှာတော့ ဈေးအများဆုံး ပေးတဲ့ လေလံဆွဲသူ ၂၀ ကျော် ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။



ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှာတော့ Amazon လုပ်ငန်းကြီးကို တည်ထောင်သူ Bezos က သူနဲ့ ညီဖြစ်သူ Mark တို့ New Shepard ရဲ့ ပထမဆုံး အာကသ ခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါမယ့် အကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Amazon လုပ်ငန်းကြီးရဲ့ တည်ထောင်သူ Jeff Bezos က အခုလို ပြောပါတယ်။



" အာကသကနေ ကမ္ဘာကို မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ခင်ဗျားကို ပြောင်းလဲသွားစေမှာပါ။ ကမ္ဘာ လူသား တို့နဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ဆက်နွယ်မှုကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်မှာပါ။ ဒါဟာ တခုတည်းသော ကမ္ဘာကြီးပါ။ ကျနော် ဒီ ခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါ လိုပါတယ်။ ဒါက ကျနော့် ဘဝတလျှောက်လုံး ဆန္ဒရှိခဲ့တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါဟာ စွန့်စားခန်းပါ။ ကျနော့် အတွက်တော့ ဒါက သိပ်ကို အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပါ။ "



" ဒီ ပထမဆုံး ခရီးစဉ်မှာ အတူလိုက်ဖို့ ကျနော့် ညီကို ဖိတ်ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့က အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတွေပါ။"



ညီဖြစ်သူ Mark Bezos ကလည်း အကိုဖြစ်သူရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံခဲ့တာပါ။



" ပထမဆုံး ခရီးစဉ်မှာ သူ လိုက်မယ့်အကြောင်းနဲ့ ကျနော့ကို အတူလိုက်ဖို့ ခေါ်ဖို့မယ်လို့ ကျနော် ထင်မထားခဲ့ပါဘူး။ "



Amazon လုပ်ငန်းကြီးကို တည်ထောင်သူ Jeff Bezos နဲ့ ညီဖြစ်သူတို့ အာကာသကို သွားမယ့် ပထမဆုံး ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် လေလံဆွဲသူတွေ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။



လေလံအောင်တဲ့ ငွေကိုတော့ လူငယ်တွေကြားမှာ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ တိုးတက်မြှင့်တင်ပေးရေး ပညာရေး ဆိုင်ရာ အကျိုးဆောင်တဲ့ Club for the Future ဆိုတဲ့ Blue Origin ရဲ့ အဖွဲ့ကို လှူဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုအလျောက် စက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အာကာသ ယာဉ်ခန်းမှာ ခရီးသည် ၆ ဦးထိ လိုက်ပါနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ခရီးသည်တွေ အတွက် ကိုယ်ပိုင် ပြူတင်းပေါက် အကျယ်ကြီး တခုစီ နေရာရမှာပါ။ Blue Origin ရဲ့ အာကသကို ပျံသန်းမယ့် ခရီးစဉ် အတွက် လက်မှတ်တွေတော့ အများပြည်သူကို မရောင်းသေးသလို ခရီးစဉ် ဈေးနှုန်းလည်း မသတ်မှတ်သေးပါဘူး။

ဒါပေမယ့်လည်း အာကာသ ခရီးစဉ်တွေကို လိုက်ပါမယ့် ခရီးသည်တွေကတော့ လူချမ်းသာတွေဘဲ အဓိက ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။

ဗြိတိန်က ကုဋေကြွယ် သူဌေး Richard Branson ရဲ့ Virgin Galactic ကုမ္ပဏီကလည်း ခရီးသည်တွေ လိုက်ပါနိုင်မယ့် အာကာသယာဉ်ကို စမ်းသပ်နေပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၂ သိန်းကနေ ၂ သိန်းခွဲထိ ကျသင့်မယ့် ခရီးစဉ် အတွက် လူပေါင်း ၆၀၀ ကြိုတင် စာရင်းသွင်းထားပါပြီ။ Elon Musk ရဲ့ SpaceX ကလည်း ဒေါ်လာသန်းချီ ကုန်ကျမယ့် အာကာသ ခရီးစဉ်တွေ အတွက် ပြင်ဆင်နေပါတယ်။