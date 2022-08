ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ စီးပြားေရးမလုပ္ဖို႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြ ေတာင္းဆို  

[[Zawgyi/Unicode]]

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ေနတာရပ္ဆိုင္းလိုက္ဖို႔ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕က ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ Mekong Watch နဲ႔ Justice For Myanmar အဖြဲ႕တို႔ အပါအဝင္ ၈ ဖြဲ႕က ခုလို ေတာင္းဆိုလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီး ၃ ခုက မတည္ထားတဲ့ စကၤာပူကုမၸဏီ Yangon Museum Development Pte. Ltd. (YMD) က အစုရွယ္ယာ ၈၀ %၊ ျမန္မာကုမၸဏီ ျဖစ္တဲ့ Yangon Technical and Trading Company Ltd. (YTT) က အစုရွယ္ယာ ၂၀ % ထည့္ဝင္ၿပီး ဟိုတယ္နဲ႔႐ုံးခန္းအေဆာက္အဦးေတြ တည္ေဆာက္ မယ့္ စီမံခ်က္အတြက္ Y Complex Company Ltd. ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

Y Complex Company Ltd က ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္႐ုံးကို ေျမငွားခ တႏွစ္ ေဒၚလာ ၂ သန္းနဲ႔ အႏွစ္ ၅၀ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးလႊဲေျပာင္း စနစ္ BOT နဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္က ေျပာပါတယ္။

အာဏာသိမ္းၿပီး ၂၀၂၂ ဧၿပီလအထိ ေငြေပးသြင္းပုံမရေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြဆီကို ေမလက စာေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ခိုင္မာတဲ့အေျဖ မေပးခဲ့ၾကဘူးလို႔ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ဖမ္းဆီးမႈ၊ စိတ္ထင္သလို ထိန္းသိမ္းမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္မႈနဲ႔ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ေအာင္ Y Complex Company Ltd ရဲ႕ စစ္တပ္ကို ေပးမယ့္ေငြေတြက ေထာက္ကူေပးရာ ေရာက္တယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြက ေျပာပါတယ္။

စကၤာပူကုမၸဏီ YMD ကို ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Tokyo Tatemono၊ Fujita Corporation (a subsidiary of Daiwa House Industry) နဲ႔ ဂ်ပန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN) တို႔က ထူေထာင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး JOIN ဟာ ဂ်ပန္အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေငြတခ်ိဳ႕နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္က ဆိုပါတယ္။

#ျမန္မာစစ္တပ္စီးပြါးေရး #ဂ်ပန္ကုမၸဏီ

---------------------

[[Unicode]]

မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ စီးပွားရေးမလုပ်ဖို့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကို လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ တောင်းဆို

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်နေတာရပ်ဆိုင်းလိုက်ဖို့ ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အစုရှယ်ယာရှင်တွေကို လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့က ထပ်မံ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ Mekong Watch နဲ့ Justice For Myanmar အဖွဲ့တို့ အပါအဝင် ၈ ဖွဲ့က ခုလို တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။

ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီး ၃ ခုက မတည်ထားတဲ့ စင်္ကာပူကုမ္ပဏီ Yangon Museum Development Pte. Ltd. (YMD) က အစုရှယ်ယာ ၈၀ %၊ မြန်မာကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ Yangon Technical and Trading Company Ltd. (YTT) က အစုရှယ်ယာ ၂၀ % ထည့်ဝင်ပြီး ဟိုတယ်နဲ့ရုံးခန်းအဆောက်အဦးတွေ တည်ဆောက် မယ့် စီမံချက်အတွက် Y Complex Company Ltd. ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။

Y Complex Company Ltd က မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကို မြေငှားခ တနှစ် ဒေါ်လာ ၂ သန်းနဲ့ အနှစ် ၅၀ ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးလွှဲပြောင်း စနစ် BOT နဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက်က ပြောပါတယ်။

အာဏာသိမ်းပြီး ၂၀၂၂ ဧပြီလအထိ ငွေပေးသွင်းပုံမရပေမယ့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေဆီကို မေလက စာပေးပို့ခဲ့ရာမှာ ခိုင်မာတဲ့အဖြေ မပေးခဲ့ကြဘူးလို့ အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ သတ်ဖြတ်မှု၊ ဖမ်းဆီးမှု၊ စိတ်ထင်သလို ထိန်းသိမ်းမှု၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှု၊ ဖျောက်ဖျက်ပစ်မှုနဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို မြန်မာစစ်တပ်က ကျူးလွန်အောင် Y Complex Company Ltd ရဲ့ စစ်တပ်ကို ပေးမယ့်ငွေတွေက ထောက်ကူပေးရာ ရောက်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။

စင်္ကာပူကုမ္ပဏီ YMD ကို ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ကြတဲ့ Tokyo Tatemono၊ Fujita Corporation (a subsidiary of Daiwa House Industry) နဲ့ ဂျပန် ဆောက်လုပ်ရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN) တို့က ထူထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး JOIN ဟာ ဂျပန်အစိုးရ ထောက်ပံ့ငွေတချို့နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက်က ဆိုပါတယ်။

#မြန်မာစစ်တပ်စီးပွါးရေး #ဂျပန်ကုမ္ပဏီ

---------------------