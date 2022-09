အိႏိၵယႏိုင္ငံသားေတြ ေရႊကုကၠိဳလ္ၿမိဳ႕သစ္မွာ အဖမ္းခံေနရ 

[[Zawgyi/Unicode]]

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ျမဝတီၿမိဳ႕အနီးမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ၃၀၀ ေလာက္ကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ၿပီး ဆိုက္ဘာရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့အလုပ္ေတြ အဓမၼေစခိုင္းေနသူေတြဟာ ေရႊကုကၠိဳလ္ၿမိဳ႕သစ္ က KK Park ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းအဖြဲ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံထုတ္ The Times of India သတင္းစာက ေရးပါတယ္။ အဓမၼအခိုင္းခံရသူေတြထဲက အိႏၵိယႏိုင္ငံ Kerala ျပည္နယ္သား IT နည္းပညာရွင္ ၉ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ဒီလိုလြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေငြအေျမာက္အမ်ားေပး ေရြးခဲ့ရ သလို မလြတ္ေျမာက္ေသးသူေတြကလည္း အိႏၵိယအစိုးရကို အကူအညီေတာင္းတဲ့ ဗြီဒီယိုေတြ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ဦးသိန္းထိုက္ဦး သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ေရႊကုကၠိဳလ္ အိမ္ယာစီမံကိန္းေနရာဟာ ျမဝတီၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ဆယ္မိုင္ေလာက္အကြာမွာရွိၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕ China Town လို႔လူသိမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ အိမ္ယာစီမံကိန္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း နယ္စပ္သတင္းရပ္ကြက္ေတြက ေျပာပါတယ္။ DKBA ကရင္အဖြဲ႕က ခြဲထြက္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ အသြင္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ အဖြဲ႔တဖြဲ႕နဲ႔ တ႐ုတ္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ ရထိုင္ ႏိုင္ငံတကာ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ (Yatai International Holdings Group)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္း ေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တာပါ။ ခရီးသြားက႑၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးကက႑နဲ႔ အိမ္ယာက႑ေတြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံဖိုး အသုံးျပဳတည္ေဆာက္ထားတဲ့ စီမံကိန္းလို႔ လူသိမ်ားပါတယ္။

ဒီ စီမံကိန္းေနရာဟာ ျမန္မာစစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေနရာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အရင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံထုတ္သတင္းေတြမွာလည္း ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ အခုထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ၃၀၀ ေလာက္ထဲက တခ်ဳိ႕ အခိုင္းခံေနရတဲ့ေနရာဟာ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ She Zhijiang ဦးစီးတဲ့ ေရႊကုကၠိဳလ္အိမ္ယာျခံေျမဝန္းထဲမွာရွိတဲ့ KKPark ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းက ဖမ္းထားတာလို႔ The Times of India က ေရးပါတယ္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ She Zhijiang ကေတာ့ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ေလာင္းကစားမႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔က အလိုရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ ထားတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း အလိုရွိေနတဲ့ ဝရမ္းေျပးတေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ Wang Wenbin က ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ She Zhijiang ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရင္ျပည္နယ္အျပင္ ကေမာၻဒီယားနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ေလာင္းကစား႐ုံးေတြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါတယ္။

ဒီေရႊကုကၠိဳလ္ အိမ္ယာစီမံကိန္းထဲက KK Park ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လူေမွာင္ခိုကုန္ကူးေနတဲ့အဖြဲ႔ျဖစ္သလို လူကိုယ္ခႏၵာ ကိုယ္အဂၤါေတြ ေရာင္းဝယ္တဲ့ဂိုဏ္းျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး Focus Taiwan အင္တာနက္ သတင္းစာမ်က္ႏွာက ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ KK Park ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ျပန္လာတဲ့ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသား ၃ ဦးကိုလည္း ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္အတြင္းမွာ ထိုင္ဝမ္ရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

အခု တရားမဝင္ အြန္လိုင္းက ဆိုက္ဘာရာဇဝတ္မႈက်ဳးလြန္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ အဓမၼေစခိုင္းေစခံေနရတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ၃၀၀ ေလာက္ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ IT နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လစာေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြရမယ္ဆိုၿပီး ေၾကာ္ျငာေတြေတြ႔ လို႔ ထြက္လာခဲ့ၾကသူေတြပါ။ သူတို႔ကို တရက္ ၁၆ နာရီေလာက္အထိ အလုပ္လုပ္ရၿပီး က်ဥ္စက္နဲ႔တို႔တာ၊ ႐ိုက္ႏွက္တာေတြအျပင္ ထြက္ေျပးရင္ ေသနတ္နဲ႔ပစ္မယ္ဆိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြလည္း ခံရတဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားတာကို အိႏၵိယ သတင္းစာမွာ ေရးပါတယ္။

အဖမ္းခံခဲ့ရသူတဦးရဲ႕ The Times of India သတင္းစာကို ေျပာျပခ်က္အရ သူတို႔ကို ဘန္ေကာက္ကေန လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အၾကပ္ေတြ ထူထူထပ္ထပ္ခ်ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကို ေခၚသြားၿပီး ေန႔စဥ္ ဆိုက္ဘာအြန္လိုင္းက အခ်က္အလက္ေတြ တရားမဝင္ရယူတဲ့ အလုပ္ေတြကိုလုပ္ခိုင္းခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ေျဖာင့္တပ္သားေတြအပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ေတြ ေစာင့္ၾကပ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ကန္႔သတ္ခံရတာ၊ ဖုံးေတြသုံးတာကို စစ္ေဆးတာေတြအျပင္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ရင္ အ႐ိုက္ခံရတာ၊ ႏွိပ္စက္တာေတြခံရၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလွ်နဲ႔ နယူးဇီလန္ဘက္ကို ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ဆိုက္ဘာရာဇဝတ္မႈ အခ်က္အလက္ရွာေဖြတာေတြ လုပ္ေပးရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မၾကာေသးခင္က အိႏၵိယႏိုင္ငံ Kerala ျပည္နယ္သား IT နည္းပညာရွင္ ၉ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ထဲက တခ်ဳိ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ Cryptocurrency ဆိုက္ဘာေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား ေပးခဲ့ရတယ္လို႔လည္း The Times of India သတင္းစာက ေရးပါတယ္။ IT နည္းပညာရွင္တေယာက္ ျပန္လြတ္ဖို႔အတြက္ေတာ့ အိႏၵိယ ႐ူပီးေငြ ေလးသိန္းေက်ာ္ ေဒၚလာ ငါးေထာင္ ေတာင္းတာခံခဲ့ရတယ္လို႔လည္း ျပန္ေျပာတာကို သတင္းစာမွာ ေရးပါတယ္။

အခု အိႏၵိယႏိုင္ငံသားေတြ အဖမ္းခံေနရတဲ့သတင္းေတြ ဒီရက္ပိုင္း ထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တျခားေနရာေတြ ေျပာင္းေရႊ႕တာေတြလုပ္ေနသလို စစ္ေဆးတာေတြလည္း ပိုလုပ္လာေၾကာင္း အဖမ္းခံထားရသူ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားတဦးက အျပင္ကို အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ အဖမ္းခံရတဲ့သူေတြထဲမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း Tamil Nadu ျပည္နယ္က ၅၀ ေလာက္ ပါတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးေတြက အိႏၵိယ ဗဟိုအစိုးရကို အကူအညီေတာင္းခံေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဂ်ဴလိုင္လဆန္းကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံ႐ုံးက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လခေကာင္းေကာင္းရမယ္ဆိုၿပီး အလုပ္အကိုင္ ဖ်ားေယာင္းေခၚယူေနတာေတြကို သတိထားဖို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားေတြကို သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး Vinay Kumar ကို ဆက္သြယ္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံသားေတြ ျပန္လႊတ္ေပးေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

နယ္စပ္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မွတ္ခ်က္တစုံတရာေပး ေျပာဆိုတာ မရွိေသးပါဘူး။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ အစိုးရအရာရွိေတြကေတာ့ အဖမ္းခံရသူေတြ လႊတ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုအစိုးရဲ႕ အကူအညီေတာင္းခံထားသလို ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ တယ္လီဖုံးနံပါတ္ေတြ အီးေမးေတြကို ျဖန္႔ေဝေနပါတယ္။

