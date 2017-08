ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ H1N1 ရာသီ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားေနတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔နဲ႔ ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္ဖို႔ WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ WHO က ေျပာပါတယ္။ WHO ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Dr. Stephen Paul Jost ကို ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္က ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။