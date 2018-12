ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ႏွစ္သစ္ဆုမြန္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္ဆံုးလို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကို ကူးေျပာင္းခါနီး အခါသမယမွာ ဗီြအိုေအပရိသတ္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဓိက ဘာသာႀကီးေလးခုမွ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းစကားမ်ားကို ဗီြအိုေအက စုစည္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဟိႏၵဴဗဟိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦး နႏၵ ၊ တိပိဋကၾသဝါဒစရိယက ေဒါက္တာဘဒၵႏ ၱအဂၤ ိသ နဲ႔ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ)အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအးလြင္ တို႔က ႏွစ္သစ္စကားပါးထားတာကို နားဆင္ရေအာင္ပါ။

ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက

အားလံုး မဂၤလာပါ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ေဟာင္းၿပီးဆံုးၿပီးတဲ့ေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကို ကူးေျပာင္းေနၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိခဲ႔သလို၊ အဆင္မေျပမႈအခက္အခဲမ်ားလည္း က်ေနာ္တု႔ိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတပတ္ ရက္အတြင္းမွာပဲ က်ေနာ္တို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့သတင္း ႏွစ္သစ္ သတင္းေကာင္းအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ ထုတ္တဲ့သတင္းကို ရရွိတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ ၀မ္းသာ၀မ္းေျမာက္ၾကပါတယ္။ ၄ လ ပစ္ခတ္မႈေတြ ရပ္စဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလစ္းစဥ္ကို သြားမယ္ဆိုတဲ့သတင္းဟာ ႏွစ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္သစ္ကို စိတ္သစ္ ကိုယ္သစ္ ၊ ယံုၾကည္မႈ အသစ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ စဖို႔ရန္အတြက္ အထူးဆုေတာင္းပါတယ္၊ ေမတၱာ ပို႔သပါတယ္။ အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အနာေဟာင္းေတြ ၊ အဆင္မေျပမႈေတြကို ေမ့ၿပီးေတာ့ ႏွစ္သစ္ကို စိတ္သစ္ ကိုယ္သစ္ ၊ ယံုၾကည္မႈ အသစ္နဲ႔ ခရီးလမ္းကို ေလ်ာက္ၾကဖို႔ရန္အတြက္ အစိုးရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုးကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံရင္းနဲ႔ ႏွစ္လံုးသားတိုင္းထဲမွာ မိသားစုတိုင္းထဲမွာ တျပည္လံုးမွာ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ျဖစ္ပါေစလို႔ အထူးဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း မဂၤလာႏွတ္ခြန္းဆက္လိုက္ပါတယ္ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ I wish all a very Happy New Year

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဟိႏၵဴဗဟိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦး နႏၵ က

“ ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ အျမန္ဆံုးၿပီး ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေစ။ ျမန္မာျပည္သားအားလံုး တနယ္မွ မက်န္အားလံုး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ကိုယ့္ျပည္နယ္ ကိုယ့္ျမိဳ႕က ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ တိုးတက္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းခ်င္ပါတယ္။

တိပိဋကၾသဝါဒစရိယက ေဒါက္တာဘဒၵႏ ၱအဂၤ ိသ က ေတာ့

“ အဲဒီေတာ့ ဘယ္ဘာသာမ်ိဳးမဆို ခုနေျပာသြားတဲ့ ဗုဒၵဘာသာ တို႔ ဟိႏၵဴဘာသာတို႔ မြတ္ဆလင္ဘာသာတို႔ အစၥလာမ္ဘာသာတို႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔ အကုန္လံုးဟာ သစၥာတရားရွိၾကတဲ့လူေတြနဲ႔ ပဲ ။ အဲဒီ သစၥာတရားကို အသံုးခ်တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သစၥာတရားကို လက္ကိုင္ထားၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြအကုန္လံုးေပါ့ေလ ဘာသာတရားေတြ ကမာၻေျမေပၚမွာ အတူတကြ ဖန္ဆင္းေပးလိုက္တာကိုယ္က ညီလိုအကိုလို ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္တာပဲ။ ညီလိုအကိုလို ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္တာ ကိုက တို႔ ပရိတ္သတ္က ဘာသာေရးသမားေတြက အကုန္လံုးကို လိုက္နာၿပီးေတာ့ သစၥာရွိၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီကမာၻႀကီးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ကမာၻႀကီး ျဖစ္သြားမွာပဲ ။ တဦးနဲ႔ တဦး ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနသြားမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာေပါ့ေနာ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လာေအာင္ ေမတၱာတရား ဂရုဏာတရား မုဒိတာတရား ဥပကၡာတရား ေတြထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ ဘုန္းႀကီးက တိုက္တြန္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေမတၱာတရား ရွိမွ ခ်မ္းသာမွာပါ၊ ခ်မ္းသာမွ လူ႔သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးေသာ ကမၻာသူ ကမၻာသားအေပါင္းေတြ တညီတညႊတ္ထဲနဲ႔ ဆႏၵတခုတည္းနဲ႔ ညီမွ်ေအာင္လုပ္ၿပီးေတာ့ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ႀကီးပြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြျဖစ္ၾကပါေစလို႔ ဘုန္းႀကီး ဆုေတာင္းပါတယ္။”

ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ)အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအးလြင္

“ဒီ ၂၀၁၉ ႏွစ္သစ္မွာ အားလံုးျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြေရာ ကမာၻအ၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေတြေရာ အားလံုး ႏွစ္လံုးစိတ္၀ွမ္း ေအးခ်မ္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစလို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ေဟာင္းတိုင္း မေကာင္းတာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ေျပာင္းရမယ့္အေဟာင္းေတြေတာ့ရွိတယ္ ဒါေပမယ့္လည္း စံထားအပ္တဲ့ ေကာင္းတဲ့အေဟာင္းေတြရွိပါတယ္။ အဲလို ေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္သင့္ ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့ ဟာေတြကို ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္ ကိုယ္သစ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔သည္ အခြင့္အေရးသစ္ေတြကို လက္လွမ္းၿပီးေတာ့ ယူရမယ္ စိန္ေခၚခ်က္ေတြကို ရွိသလို အခြင့္အေရးေတြလည္းရွိပါတယ္။ စိန္ေခၚခ်က္ေတြကို အခြင့္အေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အရည္အခ်င္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ေလာကဆိုတာ ျပႆနာနဲ႔ မကင္းပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ လူလုပ္တဲ့ အႏၱရာယ္မ်ား ကို လူသားဟာ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲလံုလနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဟာ ညီညီညႊတ္ညြတ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ ႏွလံုးစိတ္၀မ္းလည္းေအးခ်မ္းရမယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္လည္း ေအးခ်မ္းရမယ္ ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ကို အားလံုး တက္ညီလက္ညီ ခ်ီတက္ၾကပါစို႔လို႔ က်ေနာ္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔အပ္ပါတယ္။”