သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ

ကိုရီးယားေကာင္မေလးေကေပါ့အဖြဲ႔ Black Pink အဖြဲ႔က ထိုင္းမေလး Lisa တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သီခ်င္းဆိုၿပဳိင္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ကူညီေနပါတယ္။ Sex and the City ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲရဲ့ ေနာက္ဆက္ And Just Like That ဇာတ္လမ္း ၁၀ ကားတြဲကို HBO Max က ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ပါမယ္။ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာအစီအစဥ္မွာ မေအးသႏၲာေက်ာ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။