ဘက္လိုက္မႈေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အေၾကာင္း

မတ္လ (၈)ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးကမာၻတဝွမ္းလုံးမွာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔ က်ား မ တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔အတြက္အသိအျမင္ မွ်ေဝေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။



အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ျဖစ္ေပၚလာပုံအေၾကာင္းကို တင္ျပရရင္ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း

စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားဟာ လုပ္ခလစာ မညီမွ်မႈ၊မတရားေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈ၊

လုပ္ငန္းခြင္မွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈနဲ႔ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ သားဆက္ျခားဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္ခြင့္မ်ား ဆုံးရႈံးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ လမ္းမမ်ားေပၚမွာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္ ရရွိေရး၊မွ်တေသာ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးေရး၊အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ လုပ္ခလစာတန္းတူရရွိေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၁၀ မွာေတာ့ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံတကာ

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီညီလာခံမွာ ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက

အမ်ိဳးသမီးဌာနေခါင္းေဆာင္ ကလာရာဇက္ကင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်ရရွိေရးအတြက္

ႏွစ္စဥ္ ရက္တစ္ရက္ သတ္မွတ္ၿပီးႏိုင္ငံတိုင္းမွာ က်င္းပဖို႔ အဆိုတစ္ခု တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီညီလာခံကို ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၇)ႏိုင္ငံက အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး(၁၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ကလာရာဇက္ကင္ရဲ႕ အဆိုကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔ကိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။



၁၉၁၃ မွာေတာ့ မတ္လ (၈)ရက္ေန႔ကိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးက မတ္လ (၈)ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ၿပီး စတင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ Break The Bias "ဘက္လိုက္မႈေတြခ်က္ခ်င္းရပ္ "ျဖစ္ပါတယ္။



ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း မတ္လ (၈)ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြကို အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔မွာ အခမ္းအနားပြဲေတြ ျပဳလုပ္တာ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္တဲ့ပြဲေတြ၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စကားဝိုင္းေတြျပဳလုပ္ၿပီး မီဒီယာေတြကေန ထုတ္လႊင့္တာေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားပြဲေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြအတြက္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ရသလဲဆိုတာကို အမ်ိဳးသမီးအေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚခင္ေလးက အခုလို ေျပာပါတယ္။



"International Women Day” လို႔ေခၚတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကိုေတာ့ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာ

က်င္းပျပဳလုပ္လာတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအပြင့္ကာလျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၁ ကာလေလာက္ကမွ စၿပီးက်င္းပလာႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။က်င္းပရတဲ့ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။နံပါတ္ ၂ အခ်က္ကေတာ့ မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြ၊အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ၊ဥပေဒျပဳသူေတြအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္မူေတြ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။နံပါတ္ ၃ အခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အခန္းက႑အေရးႀကီးပုံ၊တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တာေတြကို ပိုမိုသိရွိေစရန္အတြက္ အသိပညာေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ဒီရည္႐ြယ္ခ်က္ အဓိက ၃ ခ်က္နဲ႔ ပဲ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေန႔မ်ားေန႔ကိုက်င္းပ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။အခုလို ခက္ခဲတဲ့ ကာလေတြမွာေတာ့ကြၽန္မတို႔ဟာ ပုံစံေျပာင္းၿပီးေတာ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြ၊အြန္လိုင္းေတြကေန တစ္ဆင့္

ရႏိုင္သမွ်နည္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္"



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻဘဏ္ရဲ႕ ၂၀၂၀ စာရင္းအရ ျမန္မာ့လူဦးေရမွာ အမ်ိဳးသမီးက ၅၁.၈ ရာႏႈန္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရက ပိုမ်ားေနတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ ႏိုင္ငံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိသာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အစိုးရမူဝါဒ ခ်မွတ္သူေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အခြင့္အေရး၊အမ်ိဳးသမီးေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုမိုပါဝင္ေရးကို အေလးထားဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ အထူးေျပာဖို႔ လိုလိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး။



အခု လတ္တေလာဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးႀကီးကိုၾကည့္ရင္လည္းအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အင္အား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေျမျပင္ကေန ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းအထိ အဆင့္တိုင္း၊က႑တိုင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာကို ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေရွ႕တန္းကေန ႐ြပ္႐ြပ္ခြၽန္ခြၽန္ ပါဝင္ၿပီး မတရားမႈကို တိုက္ထုတ္လ်က္ရွိတယ္။သမိုင္းရဲ႕ အေ႐ြ႕တစ္ခုမွာ တတပ္တအားပါဝင္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔မွာ ပါဝင္ဆင္ႏြဲၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့အေၾကာင္း အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)ရဲ႕အမ်ိဳသမီး၊လူငယ္နဲ႔ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ဒီႏွစ္အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ "ဘက္လိုက္မႈေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္၊အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျဖတ္" ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။



အမွန္တကယ္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆိုတာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပါပဲ။ေတာင္းယူေနရမယ့္ အရာေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။လူသားတိုင္း ရရွိရမယ့္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးပါ။အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဟီလာရီကလင္တန္ကေတာ့ "လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္

အေရးပါပဲ။ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆိုတာဟာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးပါပဲ"

(“Human rights are women’s rights, and women’s rights are human rights.” )လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာ၊ႏွိမ္ခ်တာ၊ခ်န္လွပ္ထားခဲ့တာေတြကို ရပ္တန႔္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ဒါမွသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးဟာ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမွာျဖစ္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

