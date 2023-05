အင်ဒီယာနာဂျုံးစ် မင်းသားကြီး ကန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဆုရ

အင်ဒီယာနာဂျုံးစ်ရုပ်ရှင်ကားတွဲတွေကို စွန့်စားဇာတ်ကားကြိုက်သူတွေ မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် Cannes ကန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်က ပြသခဲ့ပြီး ဒီနှစ်ပွဲမှာ ဇာတ်ကားသစ်နဲ့ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။

အင်ဒီယာနာဂျုံးစ်ရုပ်ရှင်ကားက ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးဇာတ်ကား ထွက်တာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကား ၄ ကား ထွက်ပြီးတာမှာ နောက်ဆုံးတကား Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull အင်ဒီယာနာဂျုံးစ်နဲ့ သလင်းအရိုးခေါင်း ရုပ်ရှင်ကားက ၂၀၀၈ မှာ ပြသသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

၇၆ ကြိမ်မြောက် ကန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွင်း ၂၀၂၃ မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ပြသခဲ့တာြဖစ်ပြီး Indiana Jones and the Dial of Destiny အင်ဒီယာနာဂျုံးစ်နဲ့ ကံကြမ္မာစက်ဝိုင်း ရုပ်ရှင်ကားမှာလည်း ထုံးစံအတိုင်း မင်းသားကြီး ဟယ်ရစ်ဆင်ဖို့ဒ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အသက် ၈၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး ဟယ်ရစ်ဆင်ဖို့ဒ်ရဲ့ အနုပညာစွမ်းဆောင်မှုတွေကိုလည်း တသက်တာဂုဏ်ပြုဆု ချီးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၈၀) အရွယ်သရုပ်ဆောင်ကြီးလည်း မထင်မှတ်ထားဘဲ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုကြောင့် အံ့သြဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဒါရိုက်တာ ဂျိမ်းစ် မန်ဂိုးလ်က ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြီး ဒီဇာတ်ကားက ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg စတီဗင် စပီးလ်ဘတ်ဂ် ရိုက်ကူးတာမဟုတ်တဲ့ ပထမဆုံးကား ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါရာမောင့် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ထုတ်လုပ်တာမဟုတ်တဲ့ တကားတည်းသော အင်ဒီယာနာဂျုံးစ် ရုပ်ရှင်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားမှာ အရင်ကား ၂ ကားမှာ Sallah အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး John Rhys-Davies လည်း ပြန်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို အခု ကန်းစ်ရုပ်ရှင်မှာ ပြသပြီးနောက် ဇွန် ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ ကမ္ဘာတဝန်း ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုံတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။