သုံးရလွယ်ကူစေသည့် Link များ

Learning English
ဘာသာစကားများ
တိုက်ရိုက်
site logo site logo
နောက်သို့ ရှေ့သို့
နောက်ဆုံးရသတင်း

အပတ်စဉ် တီဗွီမဂ္ဂဇင်း

ဗွီအိုအေ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း

ဗွီအိုအေ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း
Embed
ဗွီအိုအေ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
တိုက်ရိုက် လင့်ခ်

ဗွီအိုအေ တီဗွီမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကို INTELSAT 17, 19 နဲ့ EUTELSAT 70B ဂြိုလ်တုတွေကနေ နေ့စဉ် (၂၄) နာရီပတ်လုံး ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ ည (၇) နာရီတိုင်းမှာ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်သစ်ကို တင်ဆက်ပေးပြီးတော့ နောက်နေ့ အစီအစဉ်သစ် မပြောင်းခင်အထိ အကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

ဗွီဒီယို ကြည့်ရှုရန်

အစီအစဉ်တွဲများအားလုံးကြည့်ရှုရန်
ရုပ်သံအစီအစဉ်များ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ
XS
SM
MD
LG