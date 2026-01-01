အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံတော်ချိန် ၂၃၃၀ ၊ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီကနေ ၇ နာရီထိ (၁) နာရီကြာ ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ဒီ ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာ မြန်မာ၊ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းနဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတွေ သီတင်းပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဗွီဒီယို ကြည့်ရှုရန်
-
၃၁ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၅
ဗွီအိုအေ မြန်မာနံနက်ခင်း
-
၃၀ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၅
ဗွီအိုအေ မြန်မာနံနက်ခင်း
-
၂၉ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၅
ဗွီအိုအေ မြန်မာနံနက်ခင်း
-
၂၈ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၅
ဗွီအိုအေ မြန်မာနံနက်ခင်း
-
၂၇ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၅
ဗွီအိုအေ မြန်မာနံနက်ခင်း
-
၂၆ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၅
ဗွီအိုအေ မြန်မာနံနက်ခင်း