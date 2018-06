မီဒီယာေတြ က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ ျပန္ၾကားေရးဒု-၀န္ႀကီး တုိက္တြန္း

ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ သတင္းလႊတ္လပ္ခြင့္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ တခ်ိန္တည္း မွာပဲ သတင္းမီဒီယာသမားေတြဖက္ကလည္း မီဒီယာက်င့္၀က္နဲ႔အညီ ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ အယ္ဒီတာ ေဒၚခင္စိုး၀င္းက ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းကို သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း။ ။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေရာ - အခု ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆရာ ဘယ္လုိ သံုးသပ္လို႔ ရပါသလဲရွင့္။

ဦးေအာင္လွထြန္း။ ။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္ အဆဲခံရမလား မသိဘူး ထင္ပါတယ္။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္အားနည္းတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္တဲ့သတင္းသမားေတြ။ အဲဒါလည္း က်ေနာ္ အျပစ္ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ စနစ္တက်ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အားနည္းတဲ့အပိုင္းရွိပါတယ္။ အရည္အတြက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာပါတယ္။ သတင္းသမားေတြရဲ႕ မီဒီယာက်င့္ဝတ္လိုက္နာမႈနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အစိုးရဌာန အဖြ႔ဲအစည္းေတြက သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ထဲမွာ တခုက ဘာပါလဲဆိုေတာ့ balance ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ပါပါတယ္။ သတင္းသမားေတြမွာက သတင္းတခုၾကားၿပီဆိုရင္ ဆက္သြယ္ရတယ္၊ verify လုပ္ရတယ္။ မွန္ကန္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ ပိုၿပီးေတာ့ details ေတြကိုေတာင္းရတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းက ပုဂၢိဳလ္ေတြက မီဒီယာသမားကို ေရွာင္ေနၿပီဆိုရင္ သူက အဲဒီမီဒီယာသမားကို တဘက္သတ္ျဖစ္ေအာင္ အတင္းအၾကပ္ တုိက္တြန္းလုိက္သလို ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဟာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ပါတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း။ ။ access to information …. ေပါ့ေလ၊ ပိုၿပီးေတာ့ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုတဲ့သေဘာေပါ့။

ဦးေအာင္လွထြန္း။ ။ မွန္ပါတယ္ခင္ဗ်။ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့အပိုင္းပါပဲ။ သတင္းရယူခြင့္ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို က်ေနာ္ဝင္လာခါစကဆို၊ က်ေနာ္ဝင္လာတာ အခု ေလးလပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္းတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီလို သက္ဆိုင္ရာဌာနက တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြက ေျဖၾကားဖို႔ ပ်က္ကြက္တာဟာလည္း အခုနကေျပာတဲ့ access to information - အခုနေျပာတဲ့ balance … balance coverage ကို အဟန္႔အတားႀကီးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ အခုေတာ့ က်မတို႔ သတင္းမီဒီယာေတြအေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္၊ တယ္လီဖံုးဆက္ၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးကို ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေမးၾကတာရွိပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အၿမဲတမ္းလည္း balance ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရပါတယ္။ သတင္းတခု လုပ္ၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ - ဒါေပမယ့္ အခု လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကေတာ့ ဥပမာ ျပည္သူ႔ရဲ တပ္ဖြဲ႔ ဆိုပါေတာ့၊ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဆိုလုိ႔ရွိရင္ လတ္တေလာျဖစ္သြားခဲ့တဲ့အမႈနဲ႔႔ ပတ္သက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျပာေနရတဲ့အေနအထားရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဘက္ကိုေရာ ဘယ္လိုမ်ဳိး စဥ္းစားလို႔ရပါလဲရွင့္။

ဦးေအာင္လွထြန္း။ ။ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းတခုပါပဲ။ အားလံုးကိုပထမၿခံဳေျပာရတာကေတာ့ က်ေနာ္ေတြ႔လာရတာပါေလ။ က်ေနာ္က ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ မီဒီယာမွာလုပ္လာတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာ သမား တေယာက္ အျမင္နဲ႔ ၾကည့္တတ္ခဲ့ပါတယ္။ မီဒီယာအခင္းအက်င္းကို။ ေနာ္- က်ေနာ္ အခု အတြင္းပိုင္းကိုေရာက္လာတယ္။ က်ေနာ္ဆိုလိုတာက ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာ သတင္းသမားေတြက ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိိုတာကို က်ေနာ္ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ဒီဘက္က ဘာေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ ေလ့လာလိုက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေတြ႔ရပါတယ္ ခင္ဗ်။

အစိုးရအရာရွိအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မီဒီယာကို အရမ္းကို ေၾကာက္လန္႔တဲ့စိတ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကလည္း မီဒီယာသမားေတြမွာရွိပါတယ္။ ဘာလို႔တုန္းဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕က ethical မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ အစိုးရအရာရွိႀကီးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ။ fake identity ေတြနဲ႔ ေမးတာရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြဆို က်ေနာ္တို႔ကို complaint ေတြ တုိင္ၾကပါတယ္။ မီဒီယာနာမည္ေတြကို အလြဲအေခ်ာ္ေျပာ၊ ျပန္ေျပာတဲ့ အခါက် မကိုင္ေတာ့ဘူး၊ အိမ္စာလည္း အလံုအေလာက္လုပ္မလာဘူး။ ေနာက္ တခ်ဳိ႕ကဆို သက္သက္ကို off the record ေျပာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကို by name နဲ႔ဖြင့္ခ်တယ္။ စသည္ျဖင့္ေပါ့- အဲဒီမွာ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈဟာ လံုးဝကို ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ မီဒီယာနဲ႔ အစိုးရအရာရွိေတြၾကားမွာ။ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဆိုတာ ပိုျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္၊ သူတို႔အေပၚမွာ၊ သူတို႔မွာ media handling နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေတြ႔အႀကံဳေတာ္ေတာ္ႏုနယ္ပါတယ္။ အင္မတန္ ႐ိုးသားစြာေျပာတာပါ။ အဲဒါကို အားလံုး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ တည္ေဆာက္ရမွာပါ။ သူတို႔ေနရာကဝင္ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေဘးၾကပ္နံၾကပ္အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ က်ေနာ္တို႔က သူတို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိလာေအာင္၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါအေပၚမွာအေျခခံၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကိုတက္လွမ္းရမွာပါခင္ဗ်။