Brexit ႏုတ္ထြက္မႈ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ May ေနာက္ဆံုးႀကိဳးပမ္း

ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Theresa May ရဲ႕ ဥေရာပသမဂၢ ကေန ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ေနာက္ဆံုး အဆိုျပဳခ်က္ကို ၿဗိတိသွ် လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေနခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ May ကို ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ တုိးလာေနပါတယ္။

အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အဓိကေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ EU က ႏုတ္ထြက္ေရးအေပၚ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေရး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ပါဝင္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေနာက္လ တင္ျပဖို႔ ရွိတယ္လို႔ အဂၤါေန႔က May က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Brexit သေဘာတူညီမႈ ရရွိဖို႔ ေနာက္ဆံုးႀကိဳးပမ္းခ်က္အျဖစ္ EU နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈေတြ နီးနီး ကပ္ကပ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လည္း May က ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ May က သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊြတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေထာက္ခံဖို႔ ပန္ၾကားခဲ့ၿပီး တကယ္လို႔ ပယ္ခ်ခဲ့ရင္ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈနဲ႔ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္မယ့္အေျခ ေရာက္ႏုိင္တယ္လို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုလို Brexit ႏုတ္ထြက္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေလ့လာဖို႔အခ်ိန္ ရဖို႔အတြက္ ေသာၾကာေန႔မွာ ထုတ္ျပန္မယ္လို႔လည္း May က ေျပာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အေနနဲ႔ May ရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ကို သံုးႀကိမ္တုိင္ ယခင္က ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို သူ႔ရဲ႕ အခုေနာက္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းမႈဟာလည္း အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ စတင္မယ့္သီတင္းပတ္မွာ လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ဖို႔ သူက စီစဥ္ထားပါတယ္။