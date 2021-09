ဖမ္းဆီးခံေနရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ဂ်ာမန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဆုရရွိ

Zawgyi/Unicode

ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဂျာမန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆုရရှိ

ဂျာမနီ နိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ Oldenburg နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ က ဒါရိုက်တာ ဏကြီးရိုက်ကူးတဲ့ What happened to the wolf? မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား နဲ့ မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်က အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု Seymour Cassel ဆု ရရှိသွားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားလို့ အင်းစိန်ထောင်မှာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုစီစဉ်တဲ့ ရုပ်ရှပ်ထုတ်လုပ်သူ Torsten Neumann အပါအဝင် ပွဲတော်စီစဉ်သူတွေက အင်္ဂလိပ်လို Eaindra Kyaw Zin ဆိုတဲ့ စာတန်းနဲ့ အင်္ကျီတွေကို ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲနေ့က ဝတ်ဆင်ထားခဲ့ကြတာပါ။

ဆုပေးပွဲအခန်းအနားကိုတော့ ဖမ်းဆီးခံထားရလို့ မင်းသမီးအိန္ဒြာကျော်ဇင် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီး ဆုလက်ခံယူနိုင်ခြင်းတော့ မရှိတဲ့အပြင် ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးသူ ဒါရိုက်တာ ဏကြီး၊ ပြီးတော့ သူ့ဇနီးလည်းဖြစ် ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်မြင့်မြတ်တို့လည်း စစ်ကောင်စီက တပ်မတော်ပြိုကွဲအောင် လှုံ့ဆော်မှု ၅၀၅ (က)နဲ့ စွဲဆိုထားတာကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။

၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ကျင်းပတဲ့ Oldenburg ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာ ဒီနှစ် လူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်နိုင်တဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ နံပါတ် ၁ Indie ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်လို ငွေတွေပုံအောရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမဟုတ်ဘဲ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ ရုပ်ရှင်ကားဖန်တီးသူတွေ ငွေနည်းနည်းနဲ့ ဖန်တီးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ပြသယှဉ်ပြိုင်ကြတာပါ။

အခုလို မြန်မာနိုင်ငံက ရုပ်ရှင်မင်းသမီး နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဆုရရှိတာဟာ နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပြီး အာဏာရှင်ဖိနှိပ်မှုကို လက်တွေ့ကြုံနေရသူတဦးရဲ့ အနုပညာကို ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝတဲ့ တိုင်းပြည်တခုမှာ တန်ဖိုးထားချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာပရိသတ်တွေက လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေမှာ ရေးသားနေကြပါတယ်။

