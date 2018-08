မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကသံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းတခ်ိဳ ့ျဖစ္တဲ့ Hung out to dry, Play into one’s hand နဲ႔ Give more clout နဲ႔ တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Hung out to dry

Hung out (အျပင္မွာထုတ္လွမ္းတာ)၊ to dry (ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ အျပင္ထုတ္လွမ္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုေနတဲ့အဝတ္ကို ေျခာက္ေအာင္ အျပင္ႀကိဳးတန္းေပၚမွာ ေနထုတ္လွမ္းရသလုိ၊ အလွမ္းခံရတဲ့အ၀တ္ဟာလဲ ေလတုိက္ရာဟုိဘက္လြင့္ ၊ ဒီဘက္လြင့္ျဖစ္ေနတဲ့ပုံရိပ္လုိဘဲ၊ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က လူတေယာက္အေနနဲ႔ ဒုကၡေတြ ေဝေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ့ ့ကို ကယ္တင္မယ့္သူ မရိွျဖစ္ေနတာ၊ ဒုကၡထဲကေန ရုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ အားကိုးရမယ့္လူ မရိွဘဲ ၊ က်မတုိ့ျမန္မာဘန္းစကားအရဆုိ ယက္ကန္ ယက္ကန္ျဖစ္ေနတာကုိဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့အေရးႀကံဳလုိ့ကယ္မယ့္သူ မရိွတာ၊ ေဖးမမယ့္သူ မရိွတာ၊ အားကုိးရာမဲ့ျဖစ္ ေနရတဲ့ အေျခအေနေရာက္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမတ Doanld Trump ရဲ့ အနီးကပ္အျကံေပးေတြက ရုရွားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ သတိထားဖို႔ ေျပာဆိုဖုိ့ တုိက္တြန္းခဲ့ျကေပမဲ့ သမၼတ Trump ကေတာ့ Helsinki ထိပ္သီးညီလာခံ မွာ ရုရွားသမတ Vladimir Putin အေျကာင္းအေကာင္းေျပာခဲ့သလုိ၊ အေမရိကန္ ျပန္ေရာက္တဲ့အခါမွာလဲ ဆက္ျပီးေျပာေနတဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာပူစရာေကာင္းတဲ့အေျခဆုိက္္ေစျပီး၊ Trump ဟာ Putin ဆန္႔က်င္တဲ့ သူ႔အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ထပ္ၿပီး ယက္ကန္ယက္ကန္ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုၿပီး Washington Post သတင္းစာႀကီးက Trump's anti-Putin advisers are hung out to dry, again ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

When John’s car broke down yesterday, he tried calling his friends. But he was left hung out to dry since he could not reach them.

John ရဲ ႔ကား မေန့က ကားပ်က္ေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကို ဖုန္းေခၚခဲ့ေပမဲ့ ဘယ္သူကမွ ဖုန္းမေျဖခဲ့ျကလုိ့ သူလည္း ယက္ကန္ယက္ကန္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

(၂) Play into one’s hand

Play into (ကစားၿပီးေရာက္သြားတာ)၊ one’s hand (လူတဦးရဲ ႔လက္) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးရဲ ႔ ျဖန္႔ထားတဲ့လက္ေပၚကို ကစားၿပီး ေရာက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးဆင္ထားတဲ့ အကြက္ထဲကိုသိသိခ်ည္းနဲ့ ဝင္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက ဖဲကစားရာကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ျပီး၊ ဖဲဝိုင္းမွာ ဖဲကစားသူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ဖဲခ်ပ္ရေအာင္ ဖဲေခၚၿပီး ကစားေလ့ရိွရာမွာ၊ တခါတရံ လဲ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ဖဲကို ခ်ေပးတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ဆိုက္တဲ့အတြက္၊ ဖဲေခၚသူဆင္ထားတဲ့အကြက္ထဲဝင္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္ သတင္းမီဒီယာဆက္ဆံေရး တင္းမာေနတဲ့ သမၼတ Trump က မျကာေသးမီက Pennsylvania လူထုစုေ၀းပြဲတခုမွာ သတင္းသမားေတြကိုဖိတ္ၿပီးလူျမင္သူျမင္ေအာင္ နဲနဲျမင့္တဲ့ခုံတန္းမွာေနရာခ်ထားေပးခဲ့ျပီး၊မိန္႔ခြန္းထဲမွာ သတင္းသမားေတြ ကုိ တိုက္ခုိက္ေျပာဆိုတုိင္းသူ့ ့အမာခံပရိသတ္ေတြကသတင္းသမားအုပ္စုကုိ ဝိုင္းေအာ္ဟစ္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ျကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ခုလုိ၀ုိင္း အေအာ္ခံရေအာင္ Trump ဆင္ထားတဲ့ အကြက္ထဲ သတင္းသမားေတြ ဝင္သြားတယ္ဆိုၿပီး Washington Post သတင္းစာႀကီးက “Journalists are playing into Trump's hand” ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Don’t play into Joe’s hand by accepting his bribe. You will regret it later.

Joe လာဘ္ထိုးတာကို လက္ခံၿပီး သူ ဆင္ထားတဲ့အကြက္ထဲ မဝင္မိေစနဲ႔။ ေနာင္တရလိမ့္မယ္။

(၃) Give more clout

Give (ေပးတာ)၊ more (ေနာက္ထပ္)၊ clout က အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၿပီး လက္ ဒါမွမဟုတ္ တုတ္လုိပစၥည္းတခုခုနဲ႔ ရိုက္တဲ့အား ျဖစ္ႏုိင္သလို၊ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ အာဏာပိုရိွေနတာကိုလည္း ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကရိုက္ခ်က္ပိုျပင္းေစတာ၊ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္မႈ ပိုရိွေစတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ အသာစီးရေနတာ၊ လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္မႈပုိရိွေစတာ၊ ဖိအားေပးႏုိင္တဲ့ ေနရာမ်ဳိးကို ေရာက္ေနတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အီရန္အေပၚ အေမရိကန္က ထပ္မံခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ့ မွ ုေတြေၾကာင့္ အီရန္ရဲ့ေရနံအေပၚအ၀ယ္က်ဆင္းျပီး၊ ေရနံေစ်းကြက္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နဲ႔ ရုရွားတုိ႔ကုိ အသာစီး ရေစတဲ့အတြက္ ေရနံေစ်းႏႈန္းေတြတက္တာကုိျမင္ျကရလိမ့္မယ္ဆုိျပီး၊ CNBC သတင္းဌာနက “Trump’s Iran sanctions just gave Saudi Arabia and Russia more clout in the oil market, so watch for higher prices” ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

John’s position as a labor union leader gave him more clout in dealing with the factory workers.

John ဟာ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ ရာထူး ေၾကာင့္ စက္ရုံအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ ေျပာႏုိင္ဆိုႏုိင္အား ပိုရွိတာေတြ ့ရတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Hung out to dry, Play into one’s hand နဲ႔ Give more clout တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။