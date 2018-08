မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကသံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းတခ်ိဳ ့ျဖစ္တဲ့ Punching bag, Wake up call နဲ႔ On the chopping block နဲ႔ တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။



(၁) Punching bag

Punching (လက္သီးနဲ႔ထိုးတာ)၊ bag (အိတ္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လက္သီးနဲ႔ထိုးတဲ့အိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက လက္ေဝွ႔ေလာကမွ ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ၿပီး လက္ေဝွ႔သမားေတြ လက္ေဝွ႔ထိုးေလ့က်င့္တဲ့အိတ္ကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္္သားေရ ဒါမွမဟုတ္ plastic အထူစားနဲ့ ခ်ုဳပ္ထားတဲ့အိတ္ရဲ့အထဲမွာတခုခု သြတ္ထားၿပီး အေပၚကေန အိတ္ကုိတြဲေလာင္းခ်ိတ္ဆြဲထားကာ လက္ေဝွ့ထုိးေလ့က်င့္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ပဲ လက္သီးနဲ႔ထိုးထိုး ခံႏုိင္ရည္ရွိတဲ့အိတ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကရွင္းပါတယ္။ ဝိုင္းအႏိုင္က်င့္ခံရတာ၊ ေဒါသထြက္တုိင္း အမဲခံရတာ၊ အဆူခံရတာ၊ အေျပာခံရတဲ့လူမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို Donald Trump သမၼတ မျဖစ္မီ သူ႔ေရွ ႔ေနျဖစ္ခဲ့တဲ့ Michael Cohen ဟာ ထိုစဥ္ Trump ရဲ့ လိင္အရွုပ္ေတာ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခု Cohen ဟာခုစံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက တခ်ိန္ကဆိုရင္ Trump အတြက္ဆို အသက္ေတာင္ အေသခံမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးသူလဲျဖစ္သလုိ၊ Trump ရဲ့ ဗုိလ္က်အႏုိင္က်င့္ခံရမွုကုိခံခဲ့ရသူလို ့ဆုိျကပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူ့ ့ဟာ Trump ရဲ ႔ Punching bag လို႔ သတင္းေတြမွာရည္ညြွန္းသုံးႏွုန္းခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ Cohen ကေျပာစရာရိွတာ ျပန္ေျပာေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ The Washington Post သတင္းစာႀကီးက Once a 'punching bag,' Cohen takes a swing at Trump - တခ်ိန္က အေသအလဲ အႏုိင္က်င့္ခံခဲ့ရတဲ့ Cohen ဟာ အခုေတာ့ Trump ကို ျပန္ခ်ဖို႔ ျပင္ေနၿပီဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

John resigned from his job because his boss used him as a punching bag.

John က အလုပ္ကေန ထြက္လိုက္လုိက္တဲ့အေျကာင္းက သူ႔ဆရာသမားက သူ ့ကို အေသအလဲ အႏိုင္က်င့္လို႔ ျဖစ္တယ္။

(၂) Wake up call

Wake up (အိပ္ရာကေနႏိႈးတာ)၊ call (တယ္လီဖုန္းေခၚတာ) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကအိပ္ေနတာကုိႏွဳိးတဲ့တယ္လီဖုံးေခၚသံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက ဟိုတယ္ေတြမွာ တည္းခုိျကတဲ့ ဧည့္သည္ေတြက မနက္ေစာေစာ ႏိႈးေစခ်င္ရင္ ဟိုတယ္ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာက အမႈထမ္းကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အခန္းကို တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး ႏိႈးပါဆိုတဲ့ ေမတၱာရပ္ခံတဲ့အေလ့ကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေနတဲ့လူကို ႏုိးေစတဲ့ တယ္လီဖုံးေခၚသံျဖစ္တဲ့အတုိင္း ၊ ဒီအသုံးရဲ့ Idiom ္အဓိပၸါယ္ကအေျခအေနတခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္ထင္ထားသလို အဆင္မေျပဘဲ၊ တခုခုေတာ့ စိုးရိမ္စရာ၊ သတိထားစရာ ျဖစ္ေနၿပီဆုိတာကို အသိတရား ရေစေအာင္ ႏိႈးေဆာ္ေပးတာ၊ သတိေပးရာေရာက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုခုကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးကို တကမာၻလံုး သံုးေနတဲ့ Facebook အေနနဲ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြကို ထိန္းသိမ္းရာမွာ ဟာကြက္ေတြ ရိွေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရခ်ိန္မွာ Facebook ရဲ ႔ Stock ေစ်းကလည္း တရက္ထဲမွာပဲ စံခ်ိန္ခ်ဳိး ေဒၚလာဘီလီယံ ၁၀၀ ထိုးက်သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ The Washington Post သတင္းစာႀကီးက Wake up call jolts Facebook sharesအသိတရား ရေစတဲ့အခ်က္ဟာ Facebook အစုရွယ္ရာကို ကိုင္လႈပ္လိုက္တယ္လို႔ ဆုိတဲ ့ေခါင္းျကီးနဲ့ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Scientists say recent extreme weather conditions should serve as a wake up call on climate change.

မၾကာေသးမီကလြန္ကဲတဲ့ ရာသီဥတုအေျခအေနေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ့ေနရတာဟာ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔သတိေပးရာေရာက္ေစတယ္လို႔ သိပံၸပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကတယ္။

(၃) On the chopping block

On (အေပၚမွာ)၊ the chopping (ခုတ္တာ၊ထစ္တာ၊စင္းတာ)၊ block (သစ္တံုး) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ခုတ္ထစ္ရာမွာသုံးတဲ့ သစ္တံုးေပၚမွာ ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာေတာ့ Chopping block က စဥ္းတီတံုး ျဖစ္ပါတယ္။ စဥ္းတီတံုးေပၚေရာက္ေနတယ္ဆိုရင္ ခုတ္ထစ္ခံရဖို႔က ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနသလုိ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္ အဓိပၸါယ္က ျဖတ္ေတာက္ခံရဖို႔ သတ္မွတ္ခံရတဲ့စာရင္းထဲမွာ ပါေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ျဖတ္ေတာက္ခံရဖို႔ ေရွ ႔ဆံုးမွာ ပါေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ရင္၊ ကိုယ္လည္ပင္းအစင္းခံရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးဆိုက္တာကိုလည္း ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတေဟာင္း Barrack Obama လက္ထက္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ACA ေခၚ Affordable Care Act ဆိုတဲ့ ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ က်န္းမာေရး ျပဳျပင္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမၼတ Donald Trump က သူ့့ ့အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျပီး၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူေတြထံက အခြန္ေငြ ၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမႈကေတာ့လႊတ္ေတာ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆိုင္းငံ့ခံခဲ့ရျပီး၊ အခုတႀကိမ္မွာေတာ့ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံလုိက္ရျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ The Washington Post သတင္းစာႀကီးက ACA’s medical device tax once again on the chopping block လို႔ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

If we can’t find a solution, our necks will be on the chopping block.

က်ေနာ္တို႔ ျပႆနာကို အေျဖ မရွာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔လည္းပင္းေတြ အစင္းခံရမွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Punching bag, Wake up call နဲ႔ On the chopping block တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။