မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏွုန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ိဳ့ ျဖစ္တဲ့ Hit a wall, Nothing off the table နဲ့ Frontrunner တုိ႔ကုိတင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Hit a wall

Hit (ထိတာ၊ တိုက္တာ)၊ a wall (နံရံ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က နံရံနဲ႔ ထိမိတာ၊ နံရံနဲ႔ တိုက္မိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ ႔မွာ နံရံရိွရင္ ဆက္သြားဖို႔ မလြယ္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမို႔ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က တခုခုလုပ္ရာမွာ ဘယ္လိုမွ ေရွ ႔ဆက္မတိုးႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္ သမၼတ Donald Trump နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ Democrat ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ Nancy Pelosi အျပင္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အနည္းစုေခါင္းေဆာင္ Chuck Schumer တုိ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသာပေတးေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ့ရဲ ႔ အေျခခံယႏၱရား အေဆာက္အအုံေတြ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရွိေပမယ့္ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မီ Pelosi က သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ့ သမၼတ က ေဒါသထြက္ခဲ့ၿပီး Pelosi တို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ သုံးမိနစ္အၾကာ အခန္းထဲက ထထြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီအေျခအေနဟာ Democrat ေတြနဲ႔ သမၼတၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ေရွ့ဆက္လုိ့ မရႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုၿပီး၊ The Politico သတင္းစာႀကီးက “Trump’s Walkout Hits a Wall" ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

China’s plan to restart the Myitsone dam project has “hit a wall.”

ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း ျပန္စဖို႔ တရုတ္ရဲ ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈဟာ ေရွ ႔မတိုးႏုိင္ဘဲ အဟန္႔အတားနဲ႔ ႀကံဳေနရတယ္။

(၂)Nothing off the table

Nothing (ဘာမွ)၊ off (ဖယ္ရွားတာ)၊ the table (စားပြဲ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က စားပြဲေပၚကေန ဘာမွ ဖယ္ပစ္မွာမဟုတ္ဘူး ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စားပြဲေပၚမွာ အားလုံးခ်ျပထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Idiom ဆုိတဲ့ သြယ္၀ုိက္အဓိပၸါယ္ကလဲ ရွင္းပါတယ္။ ကိစၥတခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လုိ့့ အားလုံးကုိ ထည့္စဥ္းစားသြားမယ္၊ လမ္းအားလုံးကုိ ဖြင့္ထားတယ္၊ ဘယ္ဟာကုိမွ ေဘးဖယ္မထားဘူး၊ ခ်န္မထားခဲ့ဘူးကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ NLD ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ”Everything is negotiable” အရာအားလုံးကုိ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းလုိ့ ရတယ္ဆုိတဲ့သေဘာထားနဲ႔ ဒီအသုံးအႏႈန္း ကုိက္ညီတယ္လုိ့ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ ၂၀၁၆ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရုရွားရဲ့ ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ရွိမရွိ နဲ႔ ဒီစုံစမ္းမႈမွာ သမၼတ Trump က ဟန့္တားဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးဖုိ႔ ၂၀၁၇ မွာ တာဝန္အေပးခံခဲ့ရတဲ့ အထူးစံုစမ္းေရးမွဴး Robert Mueller က သူ႔ရဲ့အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ဗုဒၶဟူးေန့က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကုိယ္တုိင္ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားရာမွာ ရာထူးလက္ကုိင္ သမၼတတဦးကုိ တရားေရးဌာနက စြဲခ်က္တင္ပုိင္ခြင့္မရွိလုိ႔ သူ႔ရဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမွာ သမၼတ Trump ကို အေရးယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း မရွိတာဟာ၊ Trump အေနနဲ႔ ရာဇဝတ္မႈ မက်ဴးလြန္ဘူးလို႔ ယူဆလို႔ မရေၾကာင္း ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္၊ Trump ကုိ အေရးယူဖုိ႔ အစကတြန္႔ဆုတ္ခဲ့တဲ့ Democrat ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ Nancy Pelosi ရဲ ့ေနာက္ဆုံး သေဘာထားက ဒီကိစၥကုိ လႊတ္ေတာ္က ကုိင္တြယ္ရာမွာ သမၼတကုိ impeach ဆုိတဲ့ အေရးယူႏုိင္မႈ အပါအ၀င္ အျခားေရြးလမ္းအားလုံးကုိ ထည့္စဥ္းစားသြားမယ္လုိ့ သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ AP သတင္းမွာ “The Latest : Pelosi says nothing off the table on Trump" ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ့ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The government official told the armed ethnic leaders that nothing would be “off the table” in peace negotiations.

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာမွာ အားလုံးကုိ ထည့္စဥ္းစားေပးမယ္လုိ႔ အစုိးရအရာရွိေတြက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေျပာခဲ့တယ္။

(၃) Front-runner

Front (အေရွ ႔)၊ runner (ေျပးေနသူ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေရွ ႔ကေျပးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္လည္း ရွင္းပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အႏိုင္ရဖို႔ အေျခအေနအေကာင္းဆံုးလူ၊ အလုပ္ခန္႔ရာမွာလည္း အလုပ္ရဖုိ ့အလားအလာ အရိွဆံုးလူကို ဆုိလိိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတုိ႔ ျမန္မာဘန္းစကားမွာေတာ့ “တစ္ေျပးေနသူ” လို႔ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ ဒီအသံုးကို EU ဥေရာပသမဂၢကေန ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏႈတ္ထြက္တဲ့ Brexit နဲ႔ ပတ္သက္လုိ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Theresa May အႀကိႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အတြက္ May အေနနဲ႔ ဇြန္လ (၇) ရက္ေန႔မွာ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္ေပးမယ္လုိ့ ေျပာခဲ့ျပီးေနာက္၊ သူ ့ေနရာမွာ အစားထုိးဖုိ႔ တစ္ေျပးေနသူကေတာ့ May ရဲ့ Conservative ပါတီကလည္းျဖစ္ Brexit ကုိလည္း ေထာက္ခံတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း Boris Johnson ပဲ ျဖစ္ေပမယ့္ သူလည္း Brexit အိပ္မက္ဆုိးႀကီးကုိ ဆက္ရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး CNN သတင္းမွာ “Boris Johnson is frontrunner for PM, but he'll face the same Brexit nightmare "ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Mr. Brown, our party’s candidate is the “front runner” to win the Mayor’s race.

က်ေနာ္တိုိ႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Mr. Brown ဟာ ၿမိဳ ႔ေတာ္ဝန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရိွဖို႔ တစ္ေျပးေနသူ ျဖစ္တယ္။