မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏွုန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Whistleblower, Double-edged sword နဲ Beyond the pale တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Whistleblower

Whistle (၀ီစီ) blower (မွုတ္သူ) ျဖစ္ျပီး စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက္ရုိက္္အဓိပၸါယ္က ၀ီစီမွုတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးဆင္းသက္လာတာက တခ်ိန္က အဂၤလိပ္ရဲေတြဆီကလုိ ့့ဆုိပါတယ္။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္ရာေရာက္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးက်ဴးလြန္တာမ်ိဳးေတြ႔ရင္ အနီးတ၀ုိက္ ရွိ လူေတြေရာ တျခားရဲေတြပါ သိႏုိင္ေအာင္၊ တနည္းအႏၱရာယ္ကုိအသိေပးႏုိင္ေအာင္ ၀ီစီမႈတ္ၿပီး သတိေပးရာက ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးအေနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္၊ လုပ္ငန္းခြင္စသျဖင့္မွာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္ရာေရာက္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးက်ဴးလြန္ေနတာမ်ဳိး၊ အဂတိလိုက္စားတာမ်ဳိး၊ ျပည့္သူ႔ဘ႑ာေငြ အလြဲသုံးစားလုပ္တာမ်ဳိး၊ အလဟသျဖဳန္းတီးပစ္တာမ်ဳိး၊ ေပးအပ္ထားတဲ့ အာဏာလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္ဝတ္သိကၡာနဲ႔ မညီဘဲခ်ိဳူးေဖါက္ျပီး မလုပ္သင့္မလုပ္အပ္၊ မလုပ္္မလုပ္ထုိက္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးလုပ္ေနတာကုိေတြ႔လို႔ သက္ဆုိင္ရာကုိ တာ၀န္သိသိ၊အသိစိတ္ရွိစြာနဲ ့ အေၾကာင္းၾကားတုိင္ၾကားတဲ့ လူမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Whistleblower ျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔က အသိစိတ္ရွိဖို႔နဲ႔ သတၱိရွိဖုိ႔လည္း လုိတယ္လို႔ဆုိရမွာပါ။ အေမရိကန္အစုိးရ လုပ္ငန္းခြင္မွာေတာ့ အသိစိတ္နဲ႔ တုိင္တန္းတာမ်ိဳးဆုိရင္ အဲဒီ Whistleblower အေပၚလက္တုံ႔ျပန္ျခင္း မခံရေလေအာင္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ လာမယ့္ ၂၀၂၀ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမွာ Democrat ပါတီ ရဲ့သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ဖုိ ့တစ္ေျပးေနတဲ့ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း Joe Biden ရဲ့သားျဖစ္သူ Hunter Biden ဟာ သူ႔အေဖ ဒုတိယသမတ ျဖစ္စဥ္က Ukraine သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းႀကီးမွာ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ကာလအတြင္း၊ မသကၤာျဖစ္စရာေတြရွိခဲ့ရင္ စုံစမ္းေပးဖို႔ သမၼတ Donald Trump က Ukraine သမၼတသစ္ Volodymyr Zelensky နဲ႔ July လ က Telephone ေျပာစဥ္ ထည့္ေျပာခဲ့တာကုိ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမွာ လုပ္တဲ့လူတဦးက သိခဲ့လုိ့ သမၼတတဦးအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ဖက္ျဖစ္ႏုိင္သူရဲ့သားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ့ အခုလုိ ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္တဦးကုိ စုံးစမ္းခိုင္းတာဟာ သမၼတတဦး ေစာင့္ထိန္းရမဲ့က်င့္၀တ္နဲ႔ မညီဘူးလုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္၊ သက္ဆုိင္ရာကုိ တုိင္ျကားခဲ့လုိ႔ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ အဲဒီလူကုိ Ukraine Whistleblower လုိ႔ ကင္ပြန္းတပ္ျပီး ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့သမၼတ Trump အေပၚ impeach ဆုိတဲ့အေရးယူဖုိ ့အရင္က ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့ Democrat အမတ္ေတြအေနနဲ့ ဒီတခါ ပုိနီးစပ္လာၿပီဆုိၿပီးThe Washington Post သတင္းစာႀကီးက “The Ukraine whistleblower complaint makes impeachment more likely” ဆုိတဲ့ေခါင္းၾကီးနဲ ့ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

John told me he was the “whistleblower” who reported his boss’s misconduct in the office.

ဆရာသမားရုံးမွာ မေတာ္တေရာ္ေတြလုပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာကုိ တုိင္တန္းခဲ့သူက သူပဲ ျဖစ္တယ္လုိ ့ John က က်ေနာ့္ကုိ ေျပာျပတယ္။

(၂) Double-edged sword

Double-edged (ႏွစ္ဖက္အသြား)၊ Sword (ဓါး) ျဖစ္ၿပီး ဒီစကားစုရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အသြားႏွစ္ဖက္စလံုး ရွတဲ့ဓါး ျဖစ္ပါတယ္။ အသြားႏွစ္ဖက္ရွတဲ့ ဓါးမ်ဳိးကေတာ့ သာမန္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဓါးလို အသြားတစ္ဖက္ရွတဲ့ ဓါးနဲ႔စာရင္ ပိုၿပီးထက္သလုိ ဓါးရွႏုိင္မယ့္ အႏၱရာယ္လည္းပုိရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း ေကာင္းတာေတြလည္း ရွိသလို၊ မေကာင္းတာေတြလည္းရွိတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Double-edged sword ရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က အဆုိးအေကာင္း ဒြန္တြဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ ေစာေစာက Ukriane Whistleblower ကိစၥနဲ႔ပဲ ပတ္သက္ျပီး၊ အခုသမၼတ Trump အေပၚ အေရးယူစုံစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔ ဒီမုိကရက္အမတ္ေတြက ျပင္ဆင္ေနၾကတာေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနဟာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီမုိကရက္ပါတီရဲ့ သမတေလာင္းျဖစ္ဖုိ ့ေလာေလာဆယ္ တစ္ေျပးေနတဲ့ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း Joe Biden အတြက္ အက်ိဳးရွိေစႏုိင္ေပမယ့္ တဖက္မွာလဲ သူ႔သား Hunter ဟာ Ukraine စြမ္းအင္ Company နဲ႔ လုပ္ကုိင္စဥ္က ထုိစဥ္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ Biden အေနနဲ႔ အာဏာသုံးခဲ့တာမ်ား ရွိသလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း ထြက္ေပၚလာတဲ့အတြက္ သူ့အေပၚလည္း အမႈလာပတ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ Ukriane အေခ်အတင္အျငင္းပြါးဟာ Biden အတြက္ အဆုိးအေကာင္း ျဖစ္ေစတယ္ဆုိၿပီး Foxnews မွာ “Ukraine controversy turns into double-edged sword for Biden“ ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ ့ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Freedom of expression is a “double-edged sword.” It gives individuals the right to speak freely. But free expression also can cause problems.

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခြင့္ဟာ အဆိုးအေကာင္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးေၾကာင့္၊ လူေတြအေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ရိွၾကေပမယ့္ တဘက္မွာလည္း ျပႆနာေတြ တက္ႏိုင္ေစႏုိင္ပါတယ္။

(၃) Beyond the pale

Beyond (ေက်ာ္လြန္တာ) ၊ the pale က Latin ဘာသာက ဆင္းသက္လာျပီး (ျခံစည္းရုိးခတ္တဲ့ သစ္သားတုိင္) ဆုိေတာ့ စကားစုတခုလုံးရဲ့ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က (ျခံစည္းရုိးခတ္တဲ့ တုိင္ကုိေက်ာ္တာ) ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး၊ အေျပာအဆို အျပဳအမူေတြမွာ စည္းေက်ာ္တာ၊ ေဘာင္ေက်ာ္တာ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိတာ၊ မသင့္ေတာ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးမွာ ဥတုရာသီ ေျပာင္းလဲမႈကို အေရးယူလုပ္ေဆာင္ဖုိ ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနသူ ဆြီဒင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ Greta Thunberg က ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကို စိတ္လွုပ္ရွားစြာ ေဝဖန္ခဲ့ရာမွာ၊ အမ်ားက သေဘာက်ေထာက္ခံေပမယ့္ အေမရိကန္သမၼတ Trump က သူ႔ twitter မွာ Greta နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေရးခဲ့တဲ့အတြက္ ဒါဟာ သိပ္ကုိေဘာင္ေက်ာ္ရာ ေရာက္တယ္ဆုိၿပီး CNN သတင္းဌါနႀကီးက “Donald Trump's attack on Greta Thunberg is WAY beyond the pale” ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

His rude behavior at the party last night was “beyond the pale” for the host.

ညကပါတီပြဲမွာ သူ့ရဲ့ ရုိင္းျပလွတဲ့ အျပဳအမူဟာ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူအတြက္ ဘယ္လုိမွ လက္ခံႏုိင္လုိ့ မရဘူး။