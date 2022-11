ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသိအမွတ္မျပဳဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအမတ္ေတြတိုက္တြန္း  

[[Zawgyi/Unicode]]



ရှေ့နှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တဦးခန့်အပ်ဖို့ နိုင်ငံတကာပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ (IPI) အဖွဲ့ဝင်တွေက အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအသင်းမှာကျင်းပတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြပ်အတည်းအပေါ် နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအကြောင်းအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမှာ မြန်မာနိုင်ငံ့အတွင်းက လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ အိမ်နီချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဏကိုထောက်ပြပြီး ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီနိုင်ရေး ပိုပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ တွန်းအားပေးပြောဆိုတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုသိန်းထိုက်ဦး သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ရေးမှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကို ကျင့်သုံးသင့်တဲ့မူဝါတွေ ထောက်ခံအကြံပြုဖို့ နိုင်ငံတကာ ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ (IPI) က ဒီ အစီရင်ခံစာကို ပြုစုတာပါ။ Time is not on our side ဆိုတဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနား မနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအသင်းမှာ ကျင်းပပါတယ်။

ဒီအစီရင်ခံစာဟာ အာရှ၊ ဥရောပနဲ့ အမေရိကတိုက်စတဲ့ နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံက လွှတ်တော်အမတ်တွေ ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ (IPI) ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ့အရေး ပထမဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာဖြစ်တဲ့အကြောင်း အာရှလူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့က အာရှရေးရာ ဒုတိယ အကြီးအကဲ Phil Robertson က ပြောဆိုပါတယ်။

နိုင်ငံအကာအကြား ကြားနာပွဲတွေ ၆ ကြိမ်ကျင်းပခဲ့သလို မျက်မြင်သက်သေတွေ အတော်များများရဲ့ သက်သက်ထွက်ဆိုချက်တွေကို ကြားနာခဲ့ပါတယ်။ စာနဲ့ရေးသားပေးပို့တဲ့ သက်သေထွက်ဆိုချက် ၃၀ ကျော်၊ အစည်းအဝေးတွေ အကြိမ်ကြိမ်ကျင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့အပြင်က သံတမန်တွေ၊ သုံးသပ်သူတွေ၊ အကြမ်းမဖက်တဲ့ အံတုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်သူတွေ၊ အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေ၊ စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချလာသူတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေ၊ အစိုးရလက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ အားလုံးရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားတာပါ။

စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးနဲ့ အာဆီယံရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို တိုးမြှင့်ရေး နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ သုံးသပ်ချက်တွေကို အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ (IPI) ရဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို အဆိုပြုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကို မလေးရှားနိုင်ငံက လွှတ်တော်အမတ်တဉီးလည်းဖြစ် IPI အဖွဲ့ဝင်တဉီးလည်းဖြစ်တဲ့ Charles Santiago က အခုလိုပြောဆိုပါတယ်။

“ASEAN ကို ပထမဆုံးအကြံပေး အဆိုပြုချင်တာကတော့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ တချို့က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသစ်တခု ထွက်လာနိုင်ခြေ ပြောနေတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မကြာခင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ တွေ့ဆုံဖို့ရှိတဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ လက်မခံဘူးဆိုတာ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြဖို့ လိုပါတယ်။ ရှေ့နှစ်လည်း လက်မခံဘူး၊ နောင်လည်း လက်မခံဘူးဆိုတာ ပြဖို့လိုပါတယ်။ လက်ခံလိုက်ရင် ဘုံသဘောတူညီချက် ၅ ရပ် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရေး တွန်းအားပေးဖို့ နောက်ထပ် ဒီထက်ပိုပြီး မအောင်မြင်ဘဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။”

အာဆီယံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘုံသဘောတူညီချက် ၅ ရပ် မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ အာဆီယံအနေနဲ့ ဝန်ခံရလိမ့်လို့ IPI အဖွဲ့ဝင် လွှတော်အမတ် Charles Santiago က ပြောပါတယ်။ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရတဲ့အတွက် ဒီဘုံသဘောတူညီချက် ၅ ရပ်ထက် နောက်ထပ် သဘောတူညီချက်အသစ်တခု ညှိနှိုင်းရယူဖို့ လိုလာပြီလို့ပြေပါတယ်။ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သဘေထားတွေကို ရယူဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ အချိန်မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး တွန်းအားပေးမယ့် စနစ်တရပ်ထားရှိဖို့လည်း လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။

“ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အပေါ် တာဝန်အပ်နှင်းမှုကို အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းရပါလိမ့်မယ်။ အခုလို အချိန်ပိုင်း လုပ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ သူ့တာဝန်တွေ မနားတမ်းထမ်းဆောင်နေရတဲ့ တချိန်တည်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ့အရေးကို လုပ်နေရတာပါ။ ဒီလို တာဝန်ပေးအပ်တဲ့ ပုံစံကို ပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်။”

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကို အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌက တနှစ်တခါ ရွေးချယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်က အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ဖို့ Charles Santiago က ပြောဆိုသွားတာပါ။

ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စတဲ့အချက်တွေကို အဓိကထားတဲ့ အာဆီယံ ပဋိညာဉ်စာတမ်းပါ အချက်တွေကို

အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင် အလေးအနက်ထား လိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။

မနေ့က နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များ ကလပ်မှာကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားမှာ IPI ဥရောပ ပါလီမန် ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ နိုင်ငံတကာ ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ (IPI) ရဲ့ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်တဲ့ Heidi Hautala ကတော့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့ကို မြန်မာပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ တခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေးဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ အာဆီယံအနေနဲ့ မြန်မာစစ်ကောစီကိုယ်စားလှယ်တွေကို အသိအမှတ်မပြုရေးကို Progressive Voice အဖွဲ့က ဒေါ်ခင်ဥမ္မာကလည်း အွန်လိုင်းကနေ ပါဝင်ဆွေးနွေးထောက်ပြပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံ့ရဲ့အကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရေးမှာ အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဏ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို အားပေးထောက်ခံဖို့ အဓိကထောက်ပြပြောဆိုသူကတော့ IPI အဖွဲ့ဝင်၊ ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ် Nitipon Piwmow ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုရင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Prayut Chan-o-cha အနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးမှာ ဘာမှမလုပ်ဘဲ လက်ပိုက်နေမယ့်အစား တဘက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို တံခါးဖွင့်ကြည့်ဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲက မိတ်ဆွေတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို သိအောင်ကြိုးစားဖို့ သူက ပြောဆိုသွားတာပါ။

ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း Kasit Piromya ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံက အတိဒုက္ခရောက်နေသူတွေအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေး ထိုင်းနယ်ခြားကတဆင့် ပေးအပ်ဖို့ တောင်းဆိုသွားပါတယ်။

“နယ်ခြားကို ဖွင့်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေ ပေးရေးမှာ လိုအပ်နေသူတွေဆီ ရောက်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေ အလှူရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ပူးပေါင်း လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ကလေးတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရရသူတွေဆီ အကူအညီတွေ ပို့ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။”

ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုတွေဘေးက လွတ်မြောက်ရာကို ထွက်ပေးလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ် အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ဖို့ နယ်စပ်ထိုင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း Kasit Piromya က တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။

တခြားသူတွေရဲ့ အကြပ်အတည်းနဲ့ အခက်အခဲတွေကို စာနာတတ်တဲ့ မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ အစိုးရတရပ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ပြသနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်လို့လည်း သူက ပြောဆိုပါတယ်။

မနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းအပေါ် နိုင်ငံတကာရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ နိုင်ငံတကာ ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ (IPI) ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို စတင်ရေးဆွဲဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဂျွန်လကတည်းက လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ APHR နဲ့ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

