ကခ်င္စစ္ေရွာင္စခန္းတခ်ိဳ႕ ခရစၥမတ္အတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္

နယ္ေျမေဒသမေအးခ်မ္းေသးတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ေရွာင္စခန္းတခ်ိဳ႔မွာ ဒီႏွစ္က်ေရာက္တဲ့ ခရစၥမတ္၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပဲြေတြကို စတင္က်င္းပေနၾကၿပီး တခ်ိဳ႔စခန္းေတြမွာေတာ့ က်င္းပဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကဆဲရိွေနပါတယ္။၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္က စစ္ေရွာင္စခန္းတခ်ိဳ႔ကေတာ့ စုေပါင္းက်င္းပၾကသလို လူမႈကူညီေရးအသင္းအဖဲြ႔ေတြကလည္း စစ္ေရွာင္စခန္းက ျပည္သူေတြအတြက္ ကူညီလႈဒါန္းတာေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီြအုိေအျမန္မာပိုင္းရဲ့သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

မၾကာခင္က်ေရာက္ေတာ့မယ့္ ခရစၥမတ္ပဲြေတာ္ကို ကမၻာအ၀ွမ္းက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ က်င္းပဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္မွာစစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာလည္း ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပဲြေတြ က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကသလို အခမ္းအနားေတြ စတင္က်င္းပေနတာေတြလည္းရိွေနပါတယ္။

၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္က စစ္ေရွာင္စခန္းေတြကေတာ့ စုေပါင္းက်င္းပေနၾကေၾကာင္း မုိင္းနားစခန္းက တာ၀န္ခံ ဦးေဇာ္လြန္းက ေျပာပါတယ္။

“ က်ေနာ္တို႔ စခန္းက ေအာင္ေျမသစ္မွာေလ အဲဒီမွာ စုေပါင္းခရစၥမတ္လုပ္ၾကတာေလ။ ၂၂ရက္ကေန ၂၅ရက္ေန႔အထိ အဲဒီမွာ အားလံုးလုိလိုသြားၾကတာေလ။ နယ္တနယ္လံုးက စုေပါင္းခရစၥမတ္ပဲ အဲဒီမွာ ရြာေပါင္း ၂၃ရြာ၊ ၂၅ရြာေလာက္ရိွတယ္။ အင္ဂ်န္ဒံုတို႔၊ တပ္ကုန္းတုိ႔၊ ကြ်န္းပင္သာတုိ႔ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ နယ္ဖက္က စစ္ေရွာင္ေတြ အားလံုးသြားတယ္။ နယ္စပ္က အဖဲြ႔ေတြကေတာ့ မလာႏိုင္ေတာ့ဘူးတဲ့။”

ခရစၥမတ္ဆုေတာင္းပဲြကို အခက္အခဲေတြၾကားက စုေပါင္းက်င္းပတာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

“ အခက္အခဲကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးေတာ့ ခက္ခဲၾကပါတယ္။ အဆင္မေျပၾကဘူး။ လုပ္မယ္ဆုိလုိ႔သာ စစ္ေရွာင္အခ်င္းခ်င္းေတြ ေပါင္းၿပီးမွ လုပ္ၾကတာေပါ့။”

မန္စီၿမိဳ႔နယ္ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္က မုိင္ဂ်ာယန္စခန္းမွာေတာ့ ဒီလ ၂၈ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ေၾကာင္း မိုင္ဂ်ာယန္စခန္းက ေဒၚရြယ္ဂ်ီးက ေျပာပါတယ္။

“ က်မတို႔ ၂၈ရက္ေန႔ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္က ၂၈ရက္ေန႔လုပ္မွာပါ။ မိုင္ဂ်ာယန္ဘုရားေက်ာင္းမွာပဲ။ လိုင္ဇာဖက္ကေတာ့ အခုေလာေလာဆည္က လုိင္ဇာဖက္က သူတုိ႔ အနီးတ၀ိုက္မွာ အေျခအေနက သိပ္မေကာင္းသလုိပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔႕ ပဲြက လုပ္မွာပါ။ ခရစၥမတ္ပဲြေတြက လုပ္မွာပါ။ ”

ခရစၥမတ္ပဲြေတာ္က်င္းပဖို႔ အခက္အခဲရိွေနတဲ့ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ကခ်င္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြက Concern, Care and Contribute to IDPs NOW ဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ စုေပါင္းၿပီး အလႈေငြ ေကာက္ခံ လႈဒါန္းတာေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႔က စစ္ေရွာင္ျပည္သူတဦးအတြက္ ခရစၥမတ္ တနပ္စာ က်ပ္ေငြတေထာင္ႏႈန္းထည့္၀င္ဖုိ႔ လံႈေဆာ္ထားေပမဲ့ ရရိွတဲ့ အလႈေငြက မလံုေလာက္တာေၾကာင့္ ေ၀းလံၿပီးခက္ခဲတဲ့ စခန္းေတြကို အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း အဖဲြ႔ရဲ့ ေစတနာ၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္တဲ့ မသွ်ဒန္ဆုိင္းေရာ္က ေျပာပါတယ္။

“ IDP တေယာက္အတြက္ ခရစၥမတ္မွာေပါ့ ထမင္း တနပ္ေကြ်းခ်င္တယ္ဆုိရင္ ၁ေထာင္ႏႈန္း လူတုိင္းလည္း ပါ၀င္လုိ႔ ရေအာင္ အမတို႔က အဲလုိမ်ိဳးသတ္မွတ္တယ္။ တကယ္တမ္းေကာက္ခံလာတဲ့အခါမွာက်ေတာ့ IDP ၁သိန္း ၂ေသာင္းေက်ာ္ရိွတယ္။ အဲေလာက္ထိ ပိုက္ဆံက မရဘူး။ လိုအပ္တာနဲ႔ ရွာၿပီးေတာ့ ေပးႏိုင္တဲ့ အရာက တအားကို ကြာဟေနတယ္ေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဘယ္ camp ေတြက အလုိအပ္ဆံုးလဲ၊ ဘယ္ camp ေတြက ဒုကၡအေရာက္ဆံုးလဲ။ က်မတုိ႔ ရလာတဲ့ အလႈေငြနည္းနည္းကို ဘယ္ camp ကို ေပးရင္ အထိေရာက္ဆံုးလဲေပါ့။ အဲလုိမ်ိဳးေမးျမန္းၿပီး ေပးပို႔ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုၿပီးတဲ့ ေ၀းတဲ့ေနရာေတြ၊ အလြယ္တကူ အလႈရွင္ေတြ မေရာက္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဦးစားေပးၿပီး ေရာက္သြားဖို႔က မ်ားပါတယ္။

ကခ်င္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြစုေပါင္းၿပီး ခရစၥမတ္အတြက္ အလႈေငြေကာက္ခံလႈဒါန္းတာဟာ ဒုတိယအၾကိမ္ျဖစ္ၿပီး ဒီတၾကိမ္မွာ အလႈေငြ သိန္း ၂၀၀ေလာက္ ရရိွထားပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္နဲ႔ ႏိႈင္းစာရင္ တ၀က္မရိွေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီလ ၂၃ရက္ေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္မွာ ခရစၥမတ္ပဲြေတာ္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေနရာ ၃ေနရာခဲြၿပီး ၃ရက္တုိင္က်င္းပဖုိ႔ ရိွေနပါတယ္။ ပဲြေတာ္က်င္းပမယ့္ စုေပါင္းဓမၼေတးသီဆိုတာ၊ ေတးသရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္တာ၊ ခရစၥမတ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာေတြ ေ၀မွ်တာေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္သလို လာေရာက္သူေတြကို အစားအေသာက္နဲ႔ ဧည့္ခံတာ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးေ၀တာေတြပါ ထည့္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။