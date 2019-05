ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ အေကာင့္ဖ်က္ေပးဖို႔ တြစ္တာကို ေတာင္းဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမွာ တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ ကုလသမဂၢက စြပ္စဲြထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ရဲ႕ Twitter အေကာင့္ ဆက္ၿပီး ရွိေနတဲ့အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ Twitter ကုမၸဏီနဲ႕ေတြ႕ဆံုရာမွာ အဓိက ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာအဖဲြ႕ ဥကၠဌက ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻာတလႊားက လုပ္ႀကံသတင္းနဲ႕တိုက္ခိုက္ခံရသူေတြနဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ကုမၸဏီႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ Facbook၊ Twitter နဲ႕ Google ကတာ၀န္ရွိသူေတြ ၿပီးခဲ့တဲ့သတင္းပတ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကာလီဖိုနီးယားျပည္နယ္မွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။

မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံုက ဆက္လက္တင္ဆက္မွာပါ။

ကာလီဖုိးနီးယားျပည္နယ္က ဆိုရွယ္မီဒီယာကုမၸဏီႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ Facebook, Twitter နဲ႕ Google တို႔ရဲ႕ အေျခစိုက္ Silicon Valley မွာ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ လုပ္ႀကံသတင္းနဲ႕ အတိုက္အခိုက္ခံရသူေတြနဲ႕ ကုမၸဏီက တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ေမလ ၈-၉ ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေတြ႕ဆံုပဲြမွာ အဓိကပါ၀င္ခဲ့တဲ့ လန္ဒန္အေျခစိုက္ ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္က- ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြ အထူးသျဖင့္ Facebook ကေန တဆင့္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာခဲြျခား မုန္းတီးတဲ့ စကားေတြ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရာက္တဲ့အထိ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ အင္အားသံုးနယ္ေျမရွင္းလင္းမႈကို လူအမ်ားေထာက္ခံဖို႔ Facebook ကို အသံုးျပဳခဲ့ပံုေတြကို တင္ျပခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာကုမၸဏီေတြရဲ႕ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူက အခုလို ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

ဦးထြန္းခင္။ ။ သူတို႔တုန္႔ျပန္ခ်က္က အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြဆိုရင္ သူတို႔က ငိုၾက မ်က္ရည္ေတြ၀ဲၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္ ငိုၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္က မြတ္ဆလင္ေတြ မိတၳီလာမွာ ဘယ္လို သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဒါမၿပီးေသးတဲ့ အလုပ္တခုဆိုၿပီးေတာ့ Facebook ေပၚကေန ဒါကိုေရးၿပီးေတာ့ ျဖန္႔ခဲ့တယ္ အဲဒီအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ အမ်ားႀကီး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ သတ္ျဖတ္တဲ့ မုန္းတီးမႈမွာ လူအမ်ားႀကီးက လက္ခုပ္တီးခဲ့တယ္ ဒါေတြက misinformation ေၾကာင့္ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေသခ်ာေျပာျပထားတယ္။

ေမး။ ။ ဒီလိုေတြ႔ဆံုလိုက္တဲ့ထူးျခားမႈကို ေျပာျပပါဦး။

ဦးထြန္းခင္။ ။ သူတို႔နဲ႔ ေတြ႔လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ Facebook ကေန သူတို႔ စနစ္တက် Facebook , Twitter တို႔ကို monitor လုပ္ဖို႔အေနအထားတခုျဖစ္လာမယ္လို႔ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ သူတို႔ ေျပာတဲ့ပံုစံအတိုင္းက သူတို႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ seriously review လုပ္မယ္ သူတို႔ ေသခ်ာ ဒီကိစၥေတြကို ပိုၿပီး အရင္ကထက္ ဂရုစိုက္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ႏွစ္ election လာမယ့္ ကိစၥမွာ ဒီမွာ က်ေနာ္ေျပာထားတဲ့အတိုင္းေပါ့ အမ်ိဳးသားအစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ အခုကတည္းကေန သူတို႔က သတင္းအမွားေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ လူနည္းစုေတြ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ တျခားလူနည္းစုေတြ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ အသံုးခ်ခံရဖို႔ စိုးရိမ္ရသလို အဲဒီအတြက္ သူတို႔က ဒါေတြကို ဂရုစိုက္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။”

အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈေတြမွာ အဓိကတာ၀န္ရွိသူလို႔ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးေတြက စြပ္စဲြထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ Facebook အေကာင့္ မရွိေတာ့ေပမဲ့ Twitter အေကာင့္ဆက္ၿပီးရွိေနတဲ့အတြက္ ဒါကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ Twitter ကုမၸဏီက တာ၀န္ရွိသူေတြကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းခင္က ေျပာပါတယ္။

“Twitter မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ အေကာင့္ကို အခုအထိ သူတို႔က သံုးခြင့္ေပးထားတယ္။ သူ တြစ္ မလုပ္ေပမယ့္လည္း သူ႔အေကာင့္က ရွိေနတုန္းပဲ အဲဒါကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ အေကာင့္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ Twitter ဘက္ကေတာ့ သူတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ action ယူမယ္လို႔ သူတို႔ ေျပာထားပါတယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္တခု Facebook က ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုထားတဲ့အတိုင္း အမုန္းတရားေတြ ျဖန္႔ေနတာေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေတာ့ လူ ၁၀၀ ထက္ပိုၿပီးခန္႔ထားဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ Facebook က သူတို႔ recommendation ေတြ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို အခုအထိ ဘာတခုမွ လုပ္ေပးတယ္ဆိုတာ မေတြ႔ရဘူး။ ၿပီးေတာ့ လူ ၁၀၀ က မလံုေလာက္ဘူး လူ ၁၀၀ ထက္ အမ်ားႀကီး လိုအပ္တာကို ေထာက္ျပထားတယ္ ဆက္ၿပီးေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္၊ ကခ်င္ ၊ ရွမ္း ၊ ကရင္ တိုင္းရင္းသား ဒီလိုအမ်ားစုကို Facebook မွာ ခန္႔ထားဖို႔ လိုတယ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အမုန္းတရားေတြ ပြားတဲ့ေနရာမွာက sensitive ဟာေတြကေတာ့ အဲလို လူနည္းစု အားလံုးပါသင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေနရာမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ Myanmar Institute For Peace and Security (MIPS) နဲ႕ Center for diversity and National Harmony (CDNH) လို အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ consult လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ စစ္တပ္နဲ႕ အင္မတန္နီးစပ္ၿပီးေတာ့ MIPS ကိုဆိုရင္ စစ္တပ္ရဲ႕ Think Tank လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရတယ္ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ civil society ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဒါေလးေတြကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ က်ေနာ္ေျပာထားပါတယ္။”

Facebook, Twiiter နဲ႕ Google ဆိုရွယ္ မီဒီယာကုမၸဏီေတြက ထိပ္ပုိင္းအရာရွိေတြနဲ႕ ကမၻာတလႊာကးက လုပ္ႀကံသတင္းနဲ႕ အတိုက္အခိုက္ခံရသူေတြ ေတြ႕ဆံုပဲြမွာ ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ အျပင္ အသက္အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတဲ့ ဖင္လန္သတင္းေထာက္တဦး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက Sandy Hook ေက်ာင္း ပစ္ခတ္မႈမွာ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတဦးရဲ႕ ဖခင္တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။