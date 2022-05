ကမာၻတဝန္းမွာ Monkeypox လို႔ေခၚတဲ့ ေမ်ာက္ကေန ကူးစက္တဲ့ ေက်ာက္ေရာဂါေတြ ပိုၿပီးေတာ့ အျဖစ္မ်ားလာလိမ့္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WHO) က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

မေန႔ စေနေန႔ကအထိ WHO အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြထဲက ဒီေရာဂါျဖစ္ေလ့ မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ (၁၂) ႏိုင္ငံမွာ ၊ ဒီေရာဂါျဖစ္ေနသူ (၉၂) ေယာက္နဲ႔ ေရာဂါျဖစ္ေနတယ္လို႔သံသယရွိသူ (၂၈) ေယာက္ ရွိတယ္လို႔ WHO က ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ ဒီေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံႏွံမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတာကို ေနာက္ထပ္လမ္းၫႊန္မႈေတြနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လာမယ့္ရက္ပိုင္းေတြအတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္သြားမယ္လို WHO က ေျပာပါတယ္။

ရရွိထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအရေတာ့ ေရာဂါလကၡဏျပတဲ့သူေတြနဲ႔လူခ်င္း အနီးကပ္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈရွိတဲ့သူေတြၾကား လူအခ်င္းခ်င္းကူးစက္မႈေတြရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း WHO က ေျပာပါတယ္။

ေမ်ာက္ကေနကူးစက္တဲ့ ေက်ာက္ေရာဂါဟာ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေရာဂါသိပ္ျပင္းထန္ေလ့ မရွိဘဲ၊ အာဖရိက အေနာက္ပိုင္း နဲ႔ အလယ္ပိုင္း ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါဟာ အနီးကပ္ေနထိုင္သူေတြၾကားမွာ ကူးစက္တတ္တာေၾကာင့္ သီးျခားခြဲေနတာေတြနဲ႔ တကိုယ္ေရ ပတ္ဝန္းက်င္သန႔္ရွင္းမႈေတြ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါကို အေတာ္ေလး အလြယ္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္

အခုေလာေလာဆယ္ ကူးစက္မႈေတြ ျဖစ္ေနပုံရတာကေတာ့ လိင္ကေနတဆင့္ ကူးစက္ပုံရတယ္လို႔ WHO ရဲ႕ ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ David Heymann က ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကို ေျပာပါတယ္။

=== Unicode ===

ကမ္ဘာတဝန်းမှာ Monkeypox လို့ခေါ်တဲ့ မျောက်ကနေ ကူးစက်တဲ့ ကျောက်ရောဂါတွေ ပိုပြီးတော့ အဖြစ်များလာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြောင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် (WHO) က ပြောလိုက်ပါတယ်။

မနေ့ စနေနေ့ကအထိ WHO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲက ဒီရောဂါဖြစ်လေ့ မရှိတဲ့ နိုင်ငံ (၁၂) နိုင်ငံမှာ ၊ ဒီရောဂါဖြစ်နေသူ (၉၂) ယောက်နဲ့ ရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့သံသယရှိသူ (၂၈) ယောက် ရှိတယ်လို့ WHO က ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတွေအတွက် ဒီရောဂါ ကူးစက်ပျံနှံမှုတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာကို နောက်ထပ်လမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို WHO က ပြောပါတယ်။

ရရှိထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအရတော့ ရောဂါလက္ခဏပြတဲ့သူတွေနဲ့လူချင်း အနီးကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့သူတွေကြား လူအချင်းချင်းကူးစက်မှုတွေရှိတယ်လို့ ဖော်ပြနေကြောင်း WHO က ပြောပါတယ်။

မျောက်ကနေကူးစက်တဲ့ ကျောက်ရောဂါဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ရောဂါသိပ်ပြင်းထန်လေ့ မရှိဘဲ၊ အာဖရိက အနောက်ပိုင်း နဲ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ အနီးကပ်နေထိုင်သူတွေကြားမှာ ကူးစက်တတ်တာကြောင့် သီးခြားခွဲနေတာတွေနဲ့ တကိုယ်ရေ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုတွေ လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကို အတော်လေး အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်

အခုလောလောဆယ် ကူးစက်မှုတွေ ဖြစ်နေပုံရတာကတော့ လိင်ကနေတဆင့် ကူးစက်ပုံရတယ်လို့ WHO ရဲ့ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ David Heymann က ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။