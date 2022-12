ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအားေပးတဲ့ NDAA ဥပေဒၾကမ္း အထက္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ 

[[Zawgyi/Unicode]]

=================

[[Unicode]]

မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအားပေးတဲ့ NDAA ဥပဒေကြမ်း အထက်လွှတ်တော်အတည်ပြု

မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အမေရိကန်လွှတ်တော်က အရေးယူဆောင်ရွက်မယ့် BURMA Act ဥပဒေ၊ ပြင်ဆင်ချက်အသစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ ၂၀၂၃ ခုနှစ် NDAA အမေရိကန် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းကို အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်က ကြာသပတေးနေ့ညက အတည်ပြု ပြဌာန်းလိုက်ပါတယ်။

Burma Unified Through Rigorous Military Accountability Act of 2021 လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဥပဒေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကို ထောက်ပံ့ကူညီဖို့နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကို ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေချမှတ်ရေး အဓိကရည်ရွယ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကို ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းနဲ့ လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။

စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံက တင်ပို့တဲ့ ကျောက်မျက်တွေ အမေရိကန်ကိုတင်ပို့ခွင့်တားမြစ်ဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးတဦးခန့်ထားပြီးတာဝန်ပေးဖို့နဲ့ ကုလသမဂ္ဂက ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေလုပ်အောင် အမေရိကန်က တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ဖို့အချက်တွေလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။

NUG အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရကို ထောက်ခံပြီး တရားဝင်အောင် လုပ်ဆောင်ရေး၊ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအပြစ်တင်ပြီး အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေး ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်စေအောင် ထုတ်ဖော်ပြောတဲ့ စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေ၊ အခြားဒီမိုကရေစီ အစုအဖွဲ့တွေကို ကူညီသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီအတွက် ဝင်ငွေမရရေးနဲ့ တရားဝင်မဖြစ်ရေး လုပ်ဆောင်မယ့်အချက်တွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။

အောက်လွှတ်တော်မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်တဲ့ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ဥပဒေကို မကြာခင် အမေရိကန်သမ္မတ Joe Bdien လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဥပဒေအဖြစ် အတည်ပြုမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။

ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အောင်ပွဲတရပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဥပဒေကြမ်းကို အဆိုပြုခဲ့တဲ့ အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Gregory Meeks က ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွေနောက်ပိုင်း အမေရိကန်လွှတ်တော်အနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးကို အထိရောက်ဆုံး ဆောင်ရွက်မှုတခုဖြစ်တယ်လို့ ဒီဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုနိုင်ရေး လှုပ်ရှားနေတဲ့ Campaign for New Myanmar အဖွဲ့က မန်နေဂျာ Michael Haack ကလည်း VOA ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဒီဥပဒေကြမ်းဟာ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရားမျှတမှုတိုက်ပွဲအတွက် အရေးကြီးတာကြောင့် အခုလို အထက်လွှတ်တော်က အတည်ပြုတာကို ကြိုဆိုကြောင်း NUG ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကလည်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။