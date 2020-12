ကိုဗစ္အကန္႔အသတ္ၾကား ကမာၻတဝန္း ႏွစ္သစ္ႀကိဳပြဲေတြ က်င္းပ

[Zawgyi/Unicode]

၂၀၂၁ ကို အေစာဆံုး ႀကိဳဆိုတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြထဲကတခုျဖစ္တဲ့ Australia ႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အရင္ႏွစ္ေတြလို ႏွစ္သစ္ႀကိဳပြဲေတြကို မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အႀကီးဆံုးျပည္နယ္ႀကီး ၂ ခုျဖစ္တဲ့ New South Wales နဲ႔ Victoria ျပည္ေတြမွာ စုေဝးေပ်ာ္ပြဲ ႐ႊင္ပြဲေတြလုပ္တာ၊ ျပည္နယ္ ၂ ခုၾကားျဖတ္ေက်ာ္သြားလာတာမ်ဳိးေတြ မလုပ္ဖုိ႔ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ လူသန္းနဲ႔ခ်ီ လာေလ့႐ွိတဲ့ New South Wales ျပည္နယ္ Sydney ၿမိဳ႕ Sydney Harbour မွာလုပ္တဲ့ မီးပန္းေဖာက္ပြဲအခမ္းအနားကို ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေပၚကေနပဲ ၾကည့္ခြင့္ရၾကပါတယ္။ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာေတြ ျပန္မ်ားလာတဲ့ New South Wales ျပည္နယ္ကလည္း ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က စလို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္႐ွိသူေတြပဲ ျပည္နယ္ထဲကို ဝင္ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

Victoria ျပည္နယ္မွာလည္း အိမ္ေတြထဲ လူစုေဝးတာကို အေယာက္ ၃၀ ကေန ၁၅ ေယာက္အထိပြဲ ေလ ွ်ာ့ခ် ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အေဆာက္အဦးေတြထဲမွာလည္း မျဖစ္မေန ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ထားရမယ့္ အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာလည္း ကိုဗစ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈ ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတဝန္း ႏွစ္သစ္ကူးႀကိဳ လုစုေဝးမႈေတြ ပဲြလမ္းေတြကို တားျမစ္ထားပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ခရီးသြားလာမႈ မလုပ္ၾကဖုိ႔ အာဏာပိုင္ေတြက ပန္ၾကားထားသလို ထိုင္းႏိုင္ငံထဲက ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းေတြအပါအဝင္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ တင္းၾကပ္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲက ခ႐ိုင္ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာေတြ႐ွိေနတာမိုိ႔ တခ်ဳိ႕ခ႐ိုင္ေတြမွာ lockdown ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ထိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာေတြ ျပန္လည္ျမင့္တက္ေနတဲ့ ၿဗိတိန္မွာလည္း ႏွစ္သစ္ကူးည အိမ္ထဲမွာပဲ ေနၾကဖုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Boris Johnson ကတိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ၿဗိတိန္တႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ၄ ပံု ၃ ပံုနီးပါးကိုလည္း ဒီေန႔က စၿပီး အဆင့္အျမင့္ဆံုး tier 4 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု New York ၿမိဳ႕ Times Square မွာ ႏွစ္တိုင္းလုပ္ေနၾက ႏွစ္သစ္ကူးႀကိဳအခမ္းအနားကို အမ်ားျပည္သူ လာေရာက္စုေဝးၾကည့္ခြင့္ ပိတ္ထားပါတယ္။ Crystal ေဘာလံုးႀကီး ေအာက္ကိုက်လာၿပီး ႏွစ္သစ္ႀကိဳတဲ့ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံတဝန္း႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြေပၚကေန တိုက္႐ိုက္ျပသဖုိ႔စီစဥ္ထားပါတယ္။

[Unicode Version]

ကိုဗစ်အကန့်အသတ်ကြား ကမ္ဘာတဝန်း နှစ်သစ်ကြိုပွဲတွေ ကျင်းပ

၂၀၂၁ ကို အစောဆုံး ကြိုဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲကတခုဖြစ်တဲ့ Australia နိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် အရင်နှစ်တွေလို နှစ်သစ်ကြိုပွဲတွေကို မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အကြီးဆုံးပြည်နယ်ကြီး ၂ ခုဖြစ်တဲ့ New South Wales နဲ့ Victoria ပြည်တွေမှာ စုဝေးပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေလုပ်တာ၊ ပြည်နယ် ၂ ခုကြားဖြတ်ကျော်သွားလာတာမျိုးတွေ မလုပ်ဖို့ ကန့်သတ်တားမြစ်ထားပါတယ်။ နှစ်စဉ် လူသန်းနဲ့ချီ လာလေ့ရှိတဲ့ New South Wales ပြည်နယ် Sydney မြို့ Sydney Harbour မှာလုပ်တဲ့ မီးပန်းဖောက်ပွဲအခမ်းအနားကို ဒီနှစ်မှာတော့ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ကနေပဲ ကြည့်ခွင့်ရကြပါတယ်။ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေ ပြန်များလာတဲ့ New South Wales ပြည်နယ်ကလည်း ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့က စလို့ ခွင့်ပြုချက်ရှိသူတွေပဲ ပြည်နယ်ထဲကို ဝင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။

Victoria ပြည်နယ်မှာလည်း အိမ်တွေထဲ လူစုဝေးတာကို အယောက် ၃၀ ကနေ ၁၅ ယောက်အထိပွဲ လေ ျှာ့ချ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆောက်အဦးတွေထဲမှာလည်း မဖြစ်မနေ နှာခေါင်းစည်းတပ်ထားရမယ့် အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်မှု ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံတဝန်း နှစ်သစ်ကူးကြို လုစုဝေးမှုတွေ ပွဲလမ်းတွေကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ အများပြည်သူတွေအနေနဲ့ ခရီးသွားလာမှု မလုပ်ကြဖို့ အာဏာပိုင်တွေက ပန်ကြားထားသလို ထိုင်းနိုင်ငံထဲက ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင် တချို့နေရာတွေမှာ တင်းကြပ်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲက ခရိုင်ထက်ဝက်ကျော်မှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေရှိနေတာမို့ တချို့ခရိုင်တွေမှာ lockdown ကန့်သတ်ချက်တွေကို ထိုင်းအစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေ ပြန်လည်မြင့်တက်နေတဲ့ ဗြိတိန်မှာလည်း နှစ်သစ်ကူးည အိမ်ထဲမှာပဲ နေကြဖို့ ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဗြိတိန်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ ၄ ပုံ ၃ ပုံနီးပါးကိုလည်း ဒီနေ့က စပြီး အဆင့်အမြင့်ဆုံး tier 4 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု New York မြို့ Times Square မှာ နှစ်တိုင်းလုပ်နေကြ နှစ်သစ်ကူးကြိုအခမ်းအနားကို အများပြည်သူ လာရောက်စုဝေးကြည့်ခွင့် ပိတ်ထားပါတယ်။ Crystal ဘောလုံးကြီး အောက်ကိုကျလာပြီး နှစ်သစ်ကြိုတဲ့ အခမ်းအနားကို နိုင်ငံတဝန်းရုပ်မြင်သံကြားတွေပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက်ပြသဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။