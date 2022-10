ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတခ်ိဳ႕နဲ႔ NGO တခ်ိဳ႕ ျမန္မာျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြ ဖ်က္သိမ္း

[[Zawgyi/Unicode]]

ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ NGO အေျချပဳ ပေရာ့ဂ်က္လုပ္ငန္း ဖ်က္သိမ္းတာေတြ ဒီလပိုင္းမွာ အရင္ကနဲ႔စာရင္ ပိုၿပီးမ်ားလာတယ္လို႔ ကုမၸဏီေရးရာဝန္ေဆာင္မႈ MES လုပ္ငန္း လုပ္ေနသူေတြက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြကို စိုးရိမ္လာတာက အခုလို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းေတြဖ်က္သိမ္းေနရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္တယ္လို႔ ကုမၸဏီေရးရာကြၽမ္းက်င္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီအၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကို ကိုသားၫႊန႔္ဦး က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကုမၸဏီအႀကံေပးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္း စာရင္းရွင္းလင္းတာေတြ ပိုၿပီးလုပ္လာရတယ္လို႔ ကုမၸဏီေရးရာ အႀကံေပးလုပ္ငန္း MES ကုမၸဏီမွာ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ ဒီလို လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းေနတဲ့ကုမၸဏီေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ေတြမ်ားသလို အရပ္ဘက္အေျချပဳ NGO ေငြေၾကးနဲ႔လည္ပတ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းအေျချပဳ ကုမၸဏီေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကလႉဒါန္းတဲ့ရံပုံေငြနဲ႔လည္ပတ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြပါသလို ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင့္ ဆက္ၿပီး လည္ပတ္လို႔မရေတာ့တဲ့လုပ္ငန္းေတြလည္း ပါေနတယ္လို႔ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း MES ရဲ႕တာဝန္ခံတဦးက ေျပာပါတယ္။

ကိုဗစ္ကာလထက္ အခုလို ပဋိပကၡေတြမ်ားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆြဲေဆာင္ရတာက ပိုၿပီးခက္ခဲလာတယ္လို႔ လည္း ေျပာပါတယ္။

"Base on က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ client မွာပဲၾကည့္မယ္ဆိုရင္ new investment လုပ္တဲ့ဟာက after coup ( အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွာ) တခုေလာက္ပဲရွိေတာ့တယ္။ ဖ်က္သိမ္းေတြက ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဖ်က္သိမ္းေတြက အနည္းဆုံး ဆယ္ခု၊ ဆယ့္ငါးခု အဲလိုမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဖ်က္သိမ္းကို ပိုၿပီးေတာ့ more focus ထားၿပီးေတာ့ ပိုလုပ္ေပးေနရတာ ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာေပါ့။"

ကုမၸဏီေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း MES ရဲ႕ တာဝန္ခံတဦး ေျပာသြားတာပါ။ ကုမၸဏီစာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းမႈေတြနဲ႔အတူ လူမြဲစာရင္းခံယူ ေလွ်ာက္ထားမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းတဲ့ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ဆက္ၿပီးေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ ကုမၸဏီ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရွိတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးမ်ိဳးသက္ထြန္းက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

" ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ခပ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အခု ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲေပါ့ဗ်ာ။ ဖ်က္လိုက္တဲ့ ကုန္က် စရိတ္ေတြက မ်ားတယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ကုမၸဏီေထာင္ရတာက လြယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖ်က္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ firm (ဝန္ေဆာင္မႈ) ယူတာနဲ႔ၿပီးရင္ တကယ္ေပးေခ်ရတာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ အဲ့လိုက် မကိုက္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲေပါ့ဗ်ာ။ နည္းနည္းေလး ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြ ဘာေတြ။ က်ေနာ့ဘက္ကေတာ့ China ပိုမ်ားတာ၊ China ဆိုေတာ့ သူတို႔တျခား ဥေရာပထက္စာရင္ လူ႔အခြင့္အေရးဘာေတြ အဲဒါေတြ သိပ္ၾကည့္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ဖ်က္သိမ္းမယ္၊ ခ်က္ျခင္းထြက္မယ္ဆိုတာေတာ့ နည္းပါတယ္။"

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းတဲ့လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ျပည္ပအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြပါသလို အမ်ားစုက ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္က အာဏာရယူၿပီးေနာက္မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္ေဆာင္ အသုံးျပဳခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္ က ကန႔္သတ္လာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားကို ဝင္ေငြ စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပို႔ကုန္ကရလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို စာရင္းရွင္းေပးဖို႔ ကုမၸဏီ ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ဗဟိုဘဏ္က သတိေပးခဲ့တာပါ။ ေငြေၾကးမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားတာ၊ ေငြလဲႏႈန္းမတည္ၿငိမ္တာ၊ ပို႔ကုန္အမွာ ေအာ္ဒါမရတာေတြက ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ NGO အေျချပဳ ပေရာ့ဂ်က္ေတြရင္ဆိုင္ရတဲ့ အဓိက စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္တယ္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

#NGO #ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတခ်ဳိ႕ #ျမန္မာျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြဖ်က္သိမ္း #ျမန္မာ့အေရး #ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း

===============

[[Unicode]]

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတချို့နဲ့ NGO တချို့ မြန်မာပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေ ဖျက်သိမ်း

ပြည်တွင်းက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ NGO အခြေပြု ပရော့ဂျက်လုပ်ငန်း ဖျက်သိမ်းတာတွေ ဒီလပိုင်းမှာ အရင်ကနဲ့စာရင် ပိုပြီးများလာတယ်လို့ ကုမ္ပဏီရေးရာဝန်ဆောင်မှု MES လုပ်ငန်း လုပ်နေသူတွေက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို စိုးရိမ်လာတာက အခုလို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတချို့ လုပ်ငန်းတွေဖျက်သိမ်းနေရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီအကြာင်း သတင်းပေးပို့ချက်ကို ကိုသားညွှန့်ဦး က တင်ပြပေးထားပါတယ်။

ကုမ္ပဏီအကြံပေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်း စာရင်းရှင်းလင်းတာတွေ ပိုပြီးလုပ်လာရတယ်လို့ ကုမ္ပဏီရေးရာ အကြံပေးလုပ်ငန်း MES ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတွေက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ နိုင်ငံခြားသားပိုင်တွေများသလို အရပ်ဘက်အခြေပြု NGO ငွေကြေးနဲ့လည်ပတ်နေတဲ့ စီမံကိန်းအခြေပြု ကုမ္ပဏီတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကလှူဒါန်းတဲ့ရံပုံငွေနဲ့လည်ပတ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေပါသလို နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် ဆက်ပြီး လည်ပတ်လို့မရတော့တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်း ပါနေတယ်လို့ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း MES ရဲ့တာဝန်ခံတဦးက ပြောပါတယ်။

ကိုဗစ်ကာလထက် အခုလို ပဋိပက္ခတွေများလာတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆွဲဆောင်ရတာက ပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်လို့ လည်း ပြောပါတယ်။

"Base on ကျနော်တို့ရဲ့ client မှာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင် new investment လုပ်တဲ့ဟာက after coup ( အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာ) တခုလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ ဖျက်သိမ်းတွေက တောက်လျှောက် ဖြစ်သွားတယ်။ ဖျက်သိမ်းတွေက အနည်းဆုံး ဆယ်ခု၊ ဆယ့်ငါးခု အဲလိုမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဖျက်သိမ်းကို ပိုပြီးတော့ more focus ထားပြီးတော့ ပိုလုပ်ပေးနေရတာ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါတော့ စိတ်မကောင်းစရာပေါ့။"

ကုမ္ပဏီရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း MES ရဲ့ တာဝန်ခံတဦး ပြောသွားတာပါ။ ကုမ္ပဏီစာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းမှုတွေနဲ့အတူ လူမွဲစာရင်းခံယူ လျှောက်ထားမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ တချို့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်းတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ကုမ္ပဏီ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရေး အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမျိုးသက်ထွန်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။

" နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ခပ်များများကတော့ အခု ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ စောင့်ကြည့်နေဆဲပေါ့ဗျာ။ ဖျက်လိုက်တဲ့ ကုန်ကျ စရိတ်တွေက များတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ ကုမ္ပဏီထောင်ရတာက လွယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဖျက်တဲ့အချိန်ကျရင် firm (ဝန်ဆောင်မှု) ယူတာနဲ့ပြီးရင် တကယ်ပေးချေရတာနဲ့ တော်တော်များတယ်။ အဲ့လိုကျ မကိုက်ဘူး။ အဲဒီတော့ သူတို့အနေနဲ့ စောင့်ကြည့်နေဆဲပေါ့ဗျာ။ နည်းနည်းလေး နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေ ဘာတွေ။ ကျနော့ဘက်ကတော့ China ပိုများတာ၊ China ဆိုတော့ သူတို့တခြား ဥရောပထက်စာရင် လူ့အခွင့်အရေးဘာတွေ အဲဒါတွေ သိပ်ကြည့်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဖျက်သိမ်းမယ်၊ ချက်ခြင်းထွက်မယ်ဆိုတာတော့ နည်းပါတယ်။"

ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ ပြည်ပအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေပါသလို အများစုက ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

စစ်တပ်က အာဏာရယူပြီးနောက်မှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို နိုင်ငံခြားငွေ ကိုင်ဆောင် အသုံးပြုခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟိုဘဏ် က ကန့်သတ်လာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီအများအပြားကို ဝင်ငွေ စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပို့ကုန်ကရလာတဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ သန်း ၅၀၀ ကျော်ကို စာရင်းရှင်းပေးဖို့ ကုမ္ပဏီ ၆၀၀ ကျော်ကို ဗဟိုဘဏ်က သတိပေးခဲ့တာပါ။ ငွေကြေးမူဝါဒ အပြောင်းအလဲများတာ၊ ငွေလဲနှုန်းမတည်ငြိမ်တာ၊ ပို့ကုန်အမှာ အော်ဒါမရတာတွေက ပြည်တွင်းက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ NGO အခြေပြု ပရော့ဂျက်တွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ အဓိက စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောကြပါတယ်။

#NGO #နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတချို့ #မြန်မာပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေဖျက်သိမ်း #မြန်မာ့အရေး #ပြည်တွင်းလုပ်ငန်း

===============