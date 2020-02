႐ုပ္ရွင္ေအာ္စကာဆု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္

(Zawgyi / Unicode)

ရုပ်ရှင်အော်စကာဆု ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်

ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်အော်စကာဆု ချီးမြှင့်ပွဲကို တနင်္ဂနွေနေ့ည မကြာခင်နာရီပိုင်းမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆုအတွက် ဆန်ခါတင် ရွေးထားတဲ့အထဲမှာ ပထမကမ္ဘာစစ်ကို နောက်ခံရိုက်ကူးထားတဲ့ 1917 ဇာတ်ကားဟာ ထိပ်တန်းက ပြေးနေတယ်လို့ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေက ဆိုကြပါတယ်။

ဒါပေမယ့် လူ့သဘာဝကို လှောင်ပြောင်ထားတဲ့ "Parasite" ခေါ် တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ "Once Upon a Time in Hollywood" ဇာတ်ကားတို့ဟာလည်း ထိပ်တန်းဦးစားပေး ခန့်မှန်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။

ကာတွန်းဇာတ်လမ်းကို အခြေခံ ရိုက်ကူးထားတဲ့ “Joker” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဟာ ဆုအမျိုးအစား ၁၁ ခုလုံးအတွက် တစ်ပြေးနေတဲ့ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။

ကိုရီးယား ဘာသာစကားပြော "Parasite" ရုပ်ရှင်ကားဟာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အမျိုးအစားအတွက် အကောင်းဆုံးဆု ရရှိနိုင်ပြီး တကယ်လို့ရခဲ့ရင် ဆုနှစ်မျိုးကို တပြိုင်နက်တည်းရရှိတဲ့ ပထမဦးဆုံးကား ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု တစ်ပြေးနေသူအားလုံးဟာ အမျိုးသားများသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေပြီး အဲဒီထဲမှာ "1917" ဇာတ်ကားရဲ့ ဒါရိုက်တာ Sam Mendes, “The Irishman” ကားရဲ့ ဒါရိုက်တာ Martin Scorsese, "Joker" ကားရဲ့ ဒါရိုက်တာ Todd Phillips, "Once Upon a Time in Hollywood" ကား ဒါရိုက်တာ Quentin Tarantino နဲ့ "Parasite" ဒါရိုက်တာ Bong Joon Ho တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။

အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုအတွက်တော့ "Judy" ဇာတ်ကားထဲမှာ Judy Garland အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Renee Zellweger ကို မှန်းထားကြပါတယ်။

လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ Dolby ကဇာတ်ရုံမှာလုပ်မယ့် ဒီအော်စကာဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားမှာ Elton John အပါအဝင် ဂီတပညာရှင်တွေ တက်ရောက်ဖျော်ဖြေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။