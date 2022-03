မင္းသား Will Smith ထိပ္သတင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲ

[[Zawgyi/Unicode]]

မေန႔ညက က်င္းပခဲ့တဲ့ ၉၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲမွာေတာ့ ဆြံ႔အ နားမၾကားမိသားစုအေၾကာင္း ဇာတ္အိမ္ဖဲြ႔ရုိက္ကူးထားတဲ့ CODA ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားက အေကာင္းဆုံး ဇာတ္ကားဆုဆြတ္ခူးခဲ့ပါတယ္။ အြန္လိုင္းကတဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ျပသတဲ့ ဆုရပထမဆံုး႐ုပ္ရွင္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးဇာတ္ကားဆုကို ပထမဆုံး ရရွိတာပါ။

မေန႔ည ေအာ္စကာပြဲမွာ ခုခံအားခၽြတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ေဝဒနာခံစားေနရတဲ့ ဇနီးသည္ Jada Pinkett ရဲ ႔ဆံပင္ပုံစံကို အရႊန္းေဖာက္စေနာက္ခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္တင္ ဆက္သူ Chris Rock ကို စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္သြားတဲ့ မင္းသား Will Smith က စင္ေပၚတက္ ပါးရိုက္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္လည္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ေနာက္ေျပာင္လိုက္ တာ က မင္းသမီးတေယာက္ရဲ႕ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါခၽြတ္ယြင္းမႈ အားနည္းခ်က္ကို အေၾကာင္းရွာစေနာက္တာျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး Will Smith က မခံမရပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသားသ႐ုပ္ေဆာင္ဆုကို King Richard ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားနဲ႔ Will Smith ကပဲ ဆြတ္ခူးခဲ့ပါတယ္။ သူက ဒီ႐ုပ္ရွင္မွာ တင္းနစ္မယ္ ဗီးနပ္စ္နဲ႔ ဆီရီနာဝီလ်ံတို႔ရဲ႕ ဖခင္အျဖစ္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ေအာ္စကာဆုကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဆြတ္ခူးရရွိတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္ဆုကိုေတာ့ "The Eyes of Tammy Faye" ဇာတ္ကားနဲ႔ Jessica Chastain က ဆြတ္ခူးခဲ့ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆုကိုေတာ့ ဂ်ပန္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား "Drive My Car” က ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

#OscarAward #WillSmith #Hollywood #VOABurmese

#၉၄ ႀကိမ္ေျမာက္ေအာ္စကာ #ဝီလ္စမစ္သ္ #ဗီြအိုေအ

[[Unicode]]

မင်းသား Will Smith ထိပ်သတင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲ

မနေ့ညက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၉၄ ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲမှာတော့ ဆွံ့အ နားမကြားမိသားစုအကြောင်း ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ CODA ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကတဆင့် ချိတ်ဆက် ပြသတဲ့ ဆုရပထမဆုံးရုပ်ရှင်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုကို ပထမဆုံး ရရှိတာပါ။

မနေ့ည အော်စကာပွဲမှာ ခုခံအားချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ ဇနီးသည် Jada Pinkett ရဲ့ဆံပင်ပုံစံကို အရွှန်းဖောက်စနောက်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်တင် ဆက်သူ Chris Rock ကို စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်သွားတဲ့ မင်းသား Will Smith က စင်ပေါ်တက် ပါးရိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို နောက်ပြောင်လိုက် တာ က မင်းသမီးတယောက်ရဲ့ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချွတ်ယွင်းမှု အားနည်းချက်ကို အကြောင်းရှာစနောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး Will Smith က မခံမရပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။

အကောင်းဆုံး အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆုကို King Richard ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ Will Smith ကပဲ ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ သူက ဒီရုပ်ရှင်မှာ တင်းနစ်မယ် ဗီးနပ်စ်နဲ့ ဆီရီနာဝီလျံတို့ရဲ့ ဖခင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အော်စကာဆုကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွတ်ခူးရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆုကိုတော့ "The Eyes of Tammy Faye" ဇာတ်ကားနဲ့ Jessica Chastain က ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆုကိုတော့ ဂျပန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား "Drive My Car” က ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။

#OscarAward #WillSmith #Hollywood #VOABurmese

#၉၄ ကြိမ်မြောက်အော်စကာ #ဝီလ္စမစ်သ် #ဗွီအိုအေ

