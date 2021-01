[Zawgyi/Unicode]

သမၼတ ဂ်ိဳး ဘိုင္ဒန္နဲ႔ သမၼတကေတာ္္ ေဒါက္တာေဂ်းလ္ ဘိုင္ဒန္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ေမြးေခြးႀကီးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ ခ်မ့္ပ္၊ ေမဂ်ာတို႔နဲ႔အတူ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို မေန႔က တရားဝင္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘိုင္ဒန္တို႔မွာ သားသမီးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေျမးငါးေယာက္ရွိပါတယ္။



First family ဆိုတာကေတာ့ သားသမီးေတြအပါအဝင္ သမၼတရဲ႕ မိသားစုကို စုေပါင္းၿပီးေခၚေဝၚတဲ့ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတကေတာ္ကို First Lady လို႔ေခၚေဝၚတာကေန ဆင္းသက္တာပါ။ လက္ရွိသမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္မိသားစုက စလို႔ သမၼတေျခာက္ဆက္ေျမာက္ မိသားစုေတြရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။



[Unicode Version]



သမၼတမ်ားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕မိသားစုမ်ား



သမ္မတ ဂျိုး ဘိုင်ဒန်နဲ့ သမ္မတကတော် ဒေါက်တာဂျေးလ် ဘိုင်ဒန်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်မွေးခွေးကြီးနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ချမ့်ပ်၊ မေဂျာတို့နဲ့အတူ အိမ်ဖြူတော်ကို မနေ့က တရားဝင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘိုင်ဒန်တို့မှာ သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ မြေးငါးယောက်ရှိပါတယ်။



First family ဆိုတာကတော့ သားသမီးတွေအပါအဝင် သမ္မတရဲ့ မိသားစုကို စုပေါင်းပြီးခေါ်ဝေါ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတကတော်ကို First Lady လို့ခေါ်ဝေါ်တာကနေ ဆင်းသက်တာပါ။ လက်ရှိသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်မိသားစုက စလို့ သမ္မတခြောက်ဆက်မြောက် မိသားစုတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

