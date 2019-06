ျမန္မာနဲ႔ကမာၻ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းမႈ Freedom House အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပ

ကမာၻေပၚမွာ လြတ္လပ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံလာရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းလာတယ္လို႔ ကမာၻတဝန္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ေနတဲ့ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Freedom House အဖြဲ႔က အစီရင္ခံထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြမွာ သတင္းဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ ႀကိဳးကိုင္ ခ်ယ္လွယ္မႈေတြက ပံုစံသစ္နဲ႔ ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ Freedom and the Media ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာသာမက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာပါ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းလာတဲ့အေၾကာင္း VOA သတင္းေထာက္ Ramon Taylor က New York ၿမိဳ႕ကေန သတင္းပို႔ထားပါတယ္။ မစုျမတ္မြန္က တင္ျပပါမယ္။

ကမာၻတဝန္း အာဏာ႐ွင္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာသာမက လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာပါ ပံုစံသစ္နဲ႔ သတင္းဖိႏွိပ္မႈေတြ မ်ားလာတယ္လို႔ ဝါ႐ွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေျခစိုက္ Freedom House အဖဲြ႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အေျခမခိုင္ေသးတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ သတင္း မီဒီယာေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္တဲ့ ပံုစံသစ္ေတြ ႐ွိလာတယ္လို႔ Freedom House ကထုတ္ျပန္တဲ့ Freedom and the Media အစီရင္ခံစာမွာ မီးေမာင္း ထိုးျပထားပါတယ္။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြအေပၚ တ႐ုတ္က ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလာတာကလည္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အႏၱရာယ္႐ွိေနတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာျပဳစုသူက ေျပာပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္ႏိုင္ငံေတြမွာ သတင္းမီဒီယာေတြအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာတာကို Freedom House အဖဲြ႔ရဲ႕ သုေတသနေရးရာ အႀကီးတန္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Sarah Repucci ကေျပာပါတယ္။

"တ႐ုတ္အစိုးရကနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ သတင္းဌာနေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး သူတုိ႔ျဖန္႔ခ်င္တဲ့ သတင္းစကားေတြကို ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီ အသံလႊင့္ေနပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက သတင္းေထာက္ေတြအေပၚမွာသာ ဖိအားေပးတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ သံတမန္ေတြ၊ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္ေတြကိုပါ ဖိအားေပးၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရ အလိုက် ဆင္ဆာျဖတ္ေစတာမ်ဳိးေတြလည္း လုပ္ေနပါတယ္။"

Eurasia ေဒသနဲ႔ အာဖရိကတိုက္ ေျမာက္ပိုင္း အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ၂ ခုက ကမာၻေပၚမွာ သတင္းလြတ္လပ္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ Freedom House က သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ငါး ႏိုင္ငံမွာ ေလး ႏိုင္ငံက လြတ္လပ္တဲ့ ဥေရာပမွာလည္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းေနပါတယ္။ ကမာၻတဝန္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းေနတဲ့ ေနာက္အေၾကာင္းအခ်က္တခုက လက္ယာစြန္းဝါဒကို ေထာက္ခံသူေတြ မ်ားလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ Freedom House အဖဲြ႔က ေထာက္ျပပါတယ္။ လူထုအႀကိဳက္လိုက္ေျပာေနတဲ့ အမ်ားႀကိဳက္ဝါဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြအေပၚ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာၾကတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈ႐ွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲက ၁၆ ႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါး ႏွစ္အတြင္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းလာတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ Freedom House ရဲ႕အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ က်ဆင္းေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ သတင္းလုပ္ငန္းေတြအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ခိုင္မာတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ အကာအကြယ္ထားတယ္လို႔ Sarah Repucci ကေျပာပါတယ္။

"အဓိက သတင္းမီဒီယာႀကီးေတြက သူတုိ႔အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို အခိုင္အမာ တြန္းလွန္ေနသလို ေခါင္းေဆာင္ေတြ တာဝန္ခံမႈ ႐ွိလာဖို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဆက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ကလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကေတာ့ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲေနတာမို႔ အရင္အေျခအေနမ်ဳိး ျပန္ေရာက္ႏုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။"

အစီရင္ခံစာထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္မွာေတာ့ ခုနစ္ ႏွစ္ ေထာင္ခ်ခံရတဲ့ Reuters သတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတုိ႔ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေပမဲ့ သူတုိ႔ကို လံုးဝအျပစ္က ကင္းလြတ္ေပးခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေထာက္ျပထားပါတယ္။ လက္႐ွိအေျခအေန မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတဲ့ Sudan နဲ႔ Venezuela ႏိုင္ငံေတြမွာ လူမႈကြန္ယက္ေတြဟာ သတင္းေထာက္ေတြအတြက္တင္ မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီအတြင္ပါ အသံုးဝင္တဲ့ ၾကားခံတခု ျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း Freedom House ကေျပာပါတယ္႐ွင္။