ရခိုင္တေက်ာ့ျပန္စစ္ အက်ိဳးဆက္ အရပ္သားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ ကမာၻတဝန္း အကာအကြယ္ေပးေရးအဖြဲ႕ သတိေပး 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တေက်ာ့ျပန္ေပၚလာတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အက်ဳိးဆက္က အရပ္သားေတြအေပၚ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္တဲ့ ရက္စက္မႈေတြေပၚလာမွာကို နယူးေယာက္အေျခစိုက္ Global Centere for the Responsibility to Protect အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕အပတ္စဥ္စာေစာင္က သတိေပး ေရးသားပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႔ဟာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြၾကား အရပ္သားေတြအေပၚ ရက္စက္တဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေပၚ က်ဳးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို တားဆီးေရး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ၊ ကမာၻ႔ထိပ္သီးညီလာခံက ခ်မွတ္တဲ့ R2P ေခၚ ႏိုင္ငံတကာက တာဝန္ယူမႈအတြက္ ေဆာ္ၾသေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြယ္လြန္သူ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္၊ ကြယ္လြန္သူ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူးတို႔ အပါအဝင္ ထင္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ AA နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ၾကား တိုက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္လာဟာ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း စစ္ေကာင္စီအေပၚ အေရးယူေရး ႏိုင္ငံတကာဘက္က ဆက္လက္ ပ်က္ကြက္ေနတာကို ထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း Global Centere for the Responsibility to Protect အဖြဲ႔က ျမန္မာ့အေရး ကြ်မ္းက်င္သူ Liam Scott က ေျပာဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္နက္တင္ပို႔မႈ ပိတ္ပင္ေရးနဲ႔ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႔ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ တာဝန္ယူရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ရခိုင်တကျော့ပြန်စစ် အကျိုးဆက် အရပ်သားအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု ကမ္ဘာတဝန်း အကာအကွယ်ပေးရေးအဖွဲ့ သတိပေး

မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တကျော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေရဲ့ အကျိုးဆက်က အရပ်သားတွေအပေါ် ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့ ရက်စက်မှုတွေပေါ်လာမှာကို နယူးယောက်အခြေစိုက် Global Centere for the Responsibility to Protect အဖွဲ့ကြီးရဲ့အပတ်စဉ်စာစောင်က သတိပေး ရေးသားပါတယ်။

ဒီအဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကြား အရပ်သားတွေအပေါ် ရက်စက်တဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ပေါ် ကျုးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို တားဆီးရေး ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးညီလာခံက ချမှတ်တဲ့ R2P ခေါ် နိုင်ငံတကာက တာဝန်ယူမှုအတွက် ဆော်သြနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။

ကွယ်လွန်သူ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန်၊ ကွယ်လွန်သူ တောင်အာဖရိက ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စမွန်တူးတူးတို့ အပါအဝင် ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကြား တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာဟာ အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီအပေါ် အရေးယူရေး နိုင်ငံတကာဘက်က ဆက်လက် ပျက်ကွက်နေတာကို ထင်ဟပ်နေကြောင်း Global Centere for the Responsibility to Protect အဖွဲ့က မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူ Liam Scott က ပြောဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လက်နက်တင်ပို့မှု ပိတ်ပင်ရေးနဲ့ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့ဟာ နိုင်ငံတိုင်းနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် တာဝန်ယူရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုထားပါတယ်။

