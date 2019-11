ေတာင္ကိုရီးယား Me Too လႈပ္႐ွားမႈ

(Zawgyi/Unicode)

တောင်ကိုရီးယား Me Too လှုပ်ရှားမှု

(Unicode)

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက Me Too လှုပ်ရှားမှုက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကသိကအောက် ပြုလုပ်သူတွေကို စိန်ခေါ် လိုက်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ပါတီပွဲတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ မသက်မသာ ဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စတွေကို Me Too လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားလာကြတာပါ။

Hwaesik လို့ ခေါ်တဲ့ ရုံးတွင်း ပါတီပွဲတွေဟာ တောင်ကိုရီးယား လုပ်ငန်းခွင် ဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြီးအကဲက တည်ခင်းတဲ့ ညစာစားပွဲတွေ အရက်သေစာ သောက်စားသူတွေက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်း ရင်းနှီးဖို့ ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပေမဲ့ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းတွေအတွက် လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့သလို ခံစားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ဖြေဆိုသူ အမျိုးသမီး ၁၀ ယောက်မှာ ၈ ယောက်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကား ခံရပြီး ဖြစ်ရပ် အများစုဟာ ဒီ Hwaesik ခေါ် လုပ်ငန်းခွင် ပါတီတွေမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလို့ ဆိုထားပါတယ်။

များသောအားဖြင့် ငယ်ရွယ်သူ အမျိုးသမီးတွေက စော်ကားခံကြရပေမဲ့ အထက် လူကြီးတွေ အာဏာရှိသူတွေရဲ့ စော်ကားမှုကို ဖွင့်ဟ တိုင်ကြား လေ့မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါသည်ပင်လျင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကျား-မ တန်းတူညီမျှမှု ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုတာ ပြသခြင်းပဲလို့ သုံးသပ်သူ တစ်ချို့က ဆိုပါတယ်။

အခုတော့ အလုပ်သမား ဥပဒေအသစ်တွေက လုပ်ငန်းခွင် လိင်စော်ကားမှုအားလုံးကို တားမြစ်ထားတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား လူထု ဆက်ဆံရေး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။

Mee Too လှုပ်ရှားမှုဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာစတင်ခဲ့ပြီး မီဒီယာနဲ့ နိုင်ငံရေး လောကမှာ အာဏာရှိသူ အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်စော်ကားမှုတွေကို ဖော်ထုတ် ဆန့်ကျင်လာတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပါတယ်။