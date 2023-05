Taylor Swift: Storyteller တေလာဆွိဖ် ပြခန်း  

ကမ္ဘာကျော် အမေရိကန် ပေါ့ပ်အဆိုတော် တေလာဆွိဖ်ရဲ့ (Taylor Swift) Eras ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဥ်မှာ ပွဲတိုင်းကို ပရိသတ်တွေ အထူးအားပေး ကျေနပ်မှု ရခဲ့ကြပြီး စံချိန်သစ်တွေလည်း တင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ကိုဗစ်ကမ္ဘာ့ကူးစက်ကပ်ကြီး ကျော်လွန်သွားတဲ့ အထိမ်းအမှတ်လည်း ဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ အနုပညာ စွမ်းဆောင်မှုတွေအတွက် နောက်ထပ်အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်ရဖို့ လက်မှတ်ကလည်း တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲ ဝယ်ယူရပြီး အွန်လိုင်း လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီ ပြဿနာတော်တော်တက်သွားတာပါ။ လက်မှတ်မရလို့ ဖျော်ဖြေပွဲ မကြည့်လိုက်ရသူတွေတော့ မကျေပွဲအဖြစ်နဲ့ ဒီ Eras ဖျော်ဖြေပွဲမှာ တေလာဆွိဖ်ဝတ်သွားတဲ့ ဝတ်စုံတွေကို အမေရိကန်အရှေ့ခြမ်း နယူးယောက်မြို့က Museum of Arts and Design အနုပညာနဲ့ ဒီဇိုင်းပြတိုက်မှာ ပြသထားတာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြခန်းနာမည်က “Taylor Swift: Storyteller” ပုံပြောသူ တေလာဆွိဖ်ဖြစ်ပြီး သူရဲ့ သီချင်းဗွီဒီယိုတွေ၊ ဖျော်ဖြေရေးခရီးတွေ၊ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား ဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ ဝတ်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံတွေကို တွေ့ရပါမယ်။ Red Tour ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဥ်မှာ ဝတ်ခဲ့တဲ့ ဇာဂါဝန်ကအစ “Bejeweled" သီချင်းဗွီဒီယိုမှာ ပါတဲ့ “key to the castle” ရဲတိုက်ကိုဖွင့်တဲ့သော့ကြီး အဆုံး ပြသထားပါတယ်။

“ပြခန်းမှာ ပစ္စည်း အမျိုး ၅၀ လောက် ပြထားပါတယ်။ အဝတ်အစားက အထည် ၃၀ ပါ။ တေလာဆွိဖ် ကွန်ဆက်မှာပါတဲ့ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားမျိုးစုံကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ ဝတ်စုံတွေပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူက Eras ခတ်ကာလ လို့ နာမည်တပ်တာပါ” လို့ ပြတိုက်ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး Tim Rodgers က ပြောပါတယ်။

တေလာဆွိဖ်ဟာ သူ့သီချင်းစာသားတွေကနေ အဓိပ္ပာယ်ကို ပြောပြနေသလိုပဲ အဝတ်အစား အဆင်တန်ဆာတွေ၊ ဇာတ်ဝန်ပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး ဘယ်လိုမျိုး သူပြချင်တဲ့ သူပြောချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပုံဖော်သွားလဲ၊ ဇာတ်ကြောင်းဘယ်လိုခင်းပြသွားလဲဆိုတာ သိကြရအောင် ဒီပြခန်းကို လုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြတိုက်ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး Tim Rodgers က ပြောပါတယ်။

“ဒီပြခန်းကိုလည်ကြည့်တဲ့ သူတွေကို ပေးလိုက်ချင်တာကတော့ တေလာဆွိဖ်က ဇာတ်လမ်းတပုဒ် တည်ဆောက်ဖို့ကို အဝတ်အစားတွေ ဇာတ်ဝင်ပစ္စည်းတွေကို သီချင်းစာသားတွေသဘောမျိုးနဲ့ ဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြနေတာပါ။ ဇာတ်လမ်းကိုနားလည်ဖို့က ဒီပစ္စည်းတွေက အဓိကကျတဲ့နေရာက ပါပါတယ်။”

“Taylor Swift: Storyteller” ပြခန်းကိုတော့ နယူးယောက်နဲ့ ကပ်ရက် နယူးဂျာစီမြို့က MetLife အားကစားရုံမှာ ၃ ရက် ဖျော်ဖြေပွဲမစခင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ သူသီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေရဲ့ ဂီတအမျိုးအစားတွေ၊ ဆယ်စုနှစ်တွေကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း ပြတိုက်လာသူတွေ တွေ့ရပါမယ်။ ၂၀၁၀ မှာ ထွက်တဲ့ “Speak Now” တေးဓာတ်ပြားက သီချင်းတွေ သီဆိုတော့ တီးခတ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်စီ ဂစ်တာ၊ Reputation Stadium Tour ဖျော်ဖြေရေးခရီးမှာ ဝတ်တဲ့ ခေါင်းစောင်း ကိုယ်ကြပ်အင်္ကျီ၊ ၂၀၂၀ မှာ Folklore တေးဓာတ်ပြားထွက်တော့ ဓာတ်ပုံဝတ်ရိုက်တဲ့ တီရှပ် တို့လည်း ပြသတဲ့ထဲမှာ ပါပါတယ်။

အားလုံးထဲမှာ အသားပေးပြထားတာကတော့ ၂၀၂၁ က ထွက်တဲ့ I Bet You Think About Me သီချင်းဗွီဒီယိုမျာ တေလာဆွိဖ်ဝတ်တဲ့ အနီရောင်သတိုးသမီးဝတ်စုံ ဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းဆီပန်းတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ အနီရဲရဲဝတ်စုံကို နာမည်ကျော် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်ဖန်တီးရှင် Nicole + Felicia Couture ဖက်ရှင်တိုက်က ဖန်တီးပေးတာပါ။ သူ့သီချင်းမှာ အဲဒီအနီရောင်ဝတ်စုံက လူတိုင်းရပ်ငေး လောက်အောင် လှပတဲ့ ဝတ်စုံဖြစ်သလို မင်္ဂလာပွဲကိုပါ ရပ်တံ့သွားစေခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

“နောက်တနေရာမှာ အနီရောင် သတို့သမီးဝတ်စုံကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းလှ၊ လူတွေလည်း အရမ်းကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒီဝတ်စုံဆိုရင် တေလာဆွိဖ်နဲ့ တွဲပြီး သိကြပါတယ်”လို့ ပြတိုက်ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး Tim Rodgers ကပဲ ပြောပါတယ်။

စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့အထိ ပြသထားမယ့်ပြခန်းမှာ သူ့ရဲ့ သီချင်းဗွီဒီယိုတွေ၊ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ ၁၀ မိနစ်စာ တေးသရုပ်ဖော် ဇာတ်လမ်းတိုကိုလည်း စလိုက်ထိုး ပြထားတာပါ။ သူ့သီချင်းစပ်ထားတဲ့ လက်ရေးမူကြမ်း စာရွတ်အပိုင်းအစအစကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး နံရံပေါ်မှာ တင်ထားပေးတာပါ။

ပြခန်းလာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တယောက်ကတော့ “သူက အမြင်အာရုံနဲ့ အနုပညာကို ဖော်ြပတတ်တဲ့သူပါ။ သူလုပ်သမျှက တမင်တကာရည်ရွယ်ပြီး သူပြောချင်တာကို ပုံဖော်လုပ်တာချည်းပါပဲ။ သူက စာသားတမျိုးတည်းနဲ့ ပြောတမျိုးမဟုတ်ပဲ သူဝတ်စားတဲ့ပုံ၊ သူပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံတွေနဲ့လည်း ဖော်ကျူးပါတယ်။ ဗွီဒီယိုထဲတွေမှတင် မဟုတ်ပါဘူး။ စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဝတ်စုံတွေကို အနီးကပ်ကြည့်လို့ရတာ အရမ်းမိုက်ပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။

ဟုတ်ပါတယ်။ တေလာဆွိဖ်ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်က အခုလို ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်အောင်မြင်မှုရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အနီးကပ် ကြည့်ရှုကြုံတွေ့ရတာဟာ တကယ်ထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။